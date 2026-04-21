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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीसावधान! फोन के नोटिफिकेशन भी बन सकते हैं जासूस, ऐसे चुपचाप लीक हो रहा है आपका पर्सनल डेटा

सावधान! फोन के नोटिफिकेशन भी बन सकते हैं जासूस, ऐसे चुपचाप लीक हो रहा है आपका पर्सनल डेटा

Smartphone Tips: जब भी आपके फोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है, वह सीधे ऐप से नहीं आता बल्कि पहले सर्वर के जरिए आपके डिवाइस तक पहुंचता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 21 Apr 2026 03:49 PM (IST)
Smartphone Tips: जब भी आपके फोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है, वह सीधे ऐप से नहीं आता बल्कि पहले सर्वर के जरिए आपके डिवाइस तक पहुंचता है.

आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. हर मिनट आने वाले नोटिफिकेशन हमें अपडेट रखते हैं लेकिन यही छोटी सी सुविधा कभी-कभी हमारी प्राइवेसी के लिए बड़ा जोखिम भी बन सकती है. बहुत से लोग यह नहीं जानते कि नोटिफिकेशन के जरिए उनकी निजी जानकारी अनजाने में बाहर आ सकती है.

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जब भी आपके फोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है, वह सीधे ऐप से नहीं आता बल्कि पहले सर्वर के जरिए आपके डिवाइस तक पहुंचता है. इस प्रोसेस में यह जानकारी रिकॉर्ड हो सकती है कि किस ऐप ने कब नोटिफिकेशन भेजा. कुछ स्थितियों में नोटिफिकेशन का कंटेंट भी दिखाई दे सकता है खासकर जब ऐप में प्राइवेसी सेटिंग्स मजबूत न हों.
जब भी आपके फोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है, वह सीधे ऐप से नहीं आता बल्कि पहले सर्वर के जरिए आपके डिवाइस तक पहुंचता है. इस प्रोसेस में यह जानकारी रिकॉर्ड हो सकती है कि किस ऐप ने कब नोटिफिकेशन भेजा. कुछ स्थितियों में नोटिफिकेशन का कंटेंट भी दिखाई दे सकता है खासकर जब ऐप में प्राइवेसी सेटिंग्स मजबूत न हों.
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इसके अलावा, अगर आपने लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिखने की अनुमति दे रखी है तो बिना फोन अनलॉक किए ही कोई भी व्यक्ति आपके मैसेज या अलर्ट देख सकता है. यही सबसे आम और खतरनाक स्थिति होती है.
इसके अलावा, अगर आपने लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिखने की अनुमति दे रखी है तो बिना फोन अनलॉक किए ही कोई भी व्यक्ति आपके मैसेज या अलर्ट देख सकता है. यही सबसे आम और खतरनाक स्थिति होती है.
Published at : 21 Apr 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
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