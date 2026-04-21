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सावधान! फोन के नोटिफिकेशन भी बन सकते हैं जासूस, ऐसे चुपचाप लीक हो रहा है आपका पर्सनल डेटा
Smartphone Tips: जब भी आपके फोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है, वह सीधे ऐप से नहीं आता बल्कि पहले सर्वर के जरिए आपके डिवाइस तक पहुंचता है.
आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. हर मिनट आने वाले नोटिफिकेशन हमें अपडेट रखते हैं लेकिन यही छोटी सी सुविधा कभी-कभी हमारी प्राइवेसी के लिए बड़ा जोखिम भी बन सकती है. बहुत से लोग यह नहीं जानते कि नोटिफिकेशन के जरिए उनकी निजी जानकारी अनजाने में बाहर आ सकती है.
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Published at : 21 Apr 2026 03:49 PM (IST)
Tags :Smartphone Tips TECH NEWS HINDI
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