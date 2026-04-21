सावधान! फोन के नोटिफिकेशन भी बन सकते हैं जासूस, ऐसे चुपचाप लीक हो रहा है आपका पर्सनल डेटा

जब भी आपके फोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है, वह सीधे ऐप से नहीं आता बल्कि पहले सर्वर के जरिए आपके डिवाइस तक पहुंचता है. इस प्रोसेस में यह जानकारी रिकॉर्ड हो सकती है कि किस ऐप ने कब नोटिफिकेशन भेजा. कुछ स्थितियों में नोटिफिकेशन का कंटेंट भी दिखाई दे सकता है खासकर जब ऐप में प्राइवेसी सेटिंग्स मजबूत न हों.