स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी100mbps इंटरनेट स्पीड के बाद भी डाउनलोड क्यों होता है स्लो? जानें सच्चाई

100mbps इंटरनेट स्पीड के बाद भी डाउनलोड क्यों होता है स्लो? जानें सच्चाई

Internet Speed: अगर आप Wi-Fi के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो राउटर की कंडिशन, दूरी और Wi-Fi बैंड भी स्पीड पर असर डाल सकते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 16 Aug 2026 06:16 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • डाउनलोडिंग सर्वर की गति भी अहम भूमिका निभाती है।

Internet Speed: आज के समय सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं बल्कि फास्ट इंटरनेट भी लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. वीडियो स्ट्रीमिंग से लेकर बड़ी फाइलें डाउनलोड करने तक, ज्यादातर लोग बढ़िया इंटरनेट स्पीड के लिए 100Mbps या इससे ज्यादा का ब्रॉडबैंड प्लान लेते हैं. लेकिन अक्सर देखा गया है कि 100Mbps कनेक्शन होने के बावजूद डाउनलोडिंग स्पीड काफी स्लो रहती है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि जब इंटरनेट स्पीड तेज है तो डाउनलोडिंग स्पीड क्यों स्लो हो जाती है. आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई.

100Mbps का क्या होता है मतलब

जानकारी के अनुसार, सबसे पहले बता दें कि Mbps और MB/s में अंतर होता है. इंटरनेट कंपनियां स्पीड को नॉर्मली Mbps यानी Megabits per second में बताती हैं जबकि डाउनलोडिंग के दौरान कई ऐप्स MB/s यानी Megabytes per second दिखाते हैं.

अब 1 Byte में 8 Bits होते हैं. इसलिए 100Mbps की मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड करीब 12.5MB/s होती है. इसलिए 5-10MB/s की डाउनलोड स्पीड देखकर ये मान लेना सही नहीं होता है कि इंटरनेट कनेक्शन खराब है.

Wi-Fi की वजह से भी स्लो हो सकता है डाउनलोड

आपको बता दें कि अगर आप Wi-Fi के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो राउटर की कंडिशन, दूरी और Wi-Fi बैंड भी स्पीड पर असर डाल सकते हैं. दीवारों या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के कारण भी सिग्नल कमजोर होने से स्पीड कम हो जाती है.

ऐसे में अगर संभव हो तो राउटर के पास जाकर डाउनलोड करें या 5GHz Wi-Fi नेटवर्क का इस्तेमाल करें. बड़ी फाइल डाउनलोड करने के लिए Ethernet केबल से कनेक्शन और भी स्टेबल ऑप्शन बन सकता है.

VPN और बैकग्राउंड ऐप्स भी जिम्मेदार

इतना ही नहीं, VPN इस्तेमाल करने पर इंटरनेट ट्रैफिक एक एक्सट्रा सर्वर से होकर गुजरता है. सर्वर की लोकेशन और उस पर लोड के आधार पर भी डाउनलोड स्पीड कम हो जाती है. इसी तरह क्लाउड सिंक, सिस्टम अपडेट, गेम अपडेट और दूसरे बैकग्राउंड डाउनलोड भी बैंडविड्थ का इस्तेमाल करते हैं जिससे स्पीड पर असर देखने को मिलता है.

सर्वर की स्पीड से भी पड़ता है असर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डाउनलोड स्पीड सिर्फ आपके इंटरनेट कनेक्शन पर निर्भर नहीं करती है. जिस वेबसाइट या सर्वर से फाइल डाउनलोड हो रही है, उसकी ताकत भी एक अहम भूमिका निभाती है.

अगर सर्वर एक साथ बहुत ज्यादा यूजर्स को फाइल भेज रहा है या उसने डाउनलोड स्पीड कम कर रखी है तो आपके पास 100Mbps कनेक्शन होने के बावजूद डाउनलोड स्लो रहता है. यही वजह है कि एक ही इंटरनेट कनेक्शन पर अलग-अलग वेबसाइटों से फाइल डाउनलोड करने पर अलग स्पीड देखने को मिल सकती है.

कैसे पता करें असली समस्या?

सबसे पहले इंटरनेट स्पीड टेस्ट करें और देखें कि कनेक्शन लगभग 100Mbps के आसपास स्पीड दे रहा है या नहीं. इसके बाद अलग-अलग वेबसाइटों से डाउनलोड करके कंपैरिजन करें. आप Wi-Fi की जगह टेस्ट के लिए Ethernet कनेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसलिए 100Mbps इंटरनेट होने के बावजूद स्लो डाउनलोड होना हमेशा इंटरनेट प्लान की गलती नहीं होती है.

यह भी पढ़ें:

किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है Community Solar?

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 16 Aug 2026 06:16 PM (IST)
Tags :
Internet Speed TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
100mbps इंटरनेट स्पीड के बाद भी डाउनलोड क्यों होता है स्लो? जानें सच्चाई
100mbps इंटरनेट स्पीड के बाद भी डाउनलोड क्यों होता है स्लो? जानें सच्चाई
टेक्नोलॉजी
मैक्सिमम कितने Watt तक का चार्जर सपोर्ट कर सकता है स्मार्टफोन?
मैक्सिमम कितने Watt तक का चार्जर सपोर्ट कर सकता है स्मार्टफोन?
टेक्नोलॉजी
Incognito Mode Truth: कैसे काम करता है Incognito Mode, कौन-कौन देख सकता है एक्टिविटी?
कैसे काम करता है Incognito Mode, कौन-कौन देख सकता है एक्टिविटी?
टेक्नोलॉजी
क्या आप भी इस्तेमाल करते हैं Digital Wallet? जानें खतरे
क्या आप भी इस्तेमाल करते हैं Digital Wallet? जानें खतरे
Advertisement

वीडियोज

Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Jharkhand Student Protest Update: छात्रों को नहीं सुन रही हेमंत सरकार! | Hemant Soren | ABP News
Akhil Sachdeva ने खोला राज, Emraan Hashmi ने खुद किया था Call; Awarapan 2 का गाना होगा खास
Awarapan 2 ने Batwara 1947 को पछाड़ा, Sunny Deol की फिल्म पर भारी पड़ी Emraan Hashmi की Movie
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘अब लड़कियां...’, पुणे में होने वाले गूंज कार्यक्रम पर बोले राहुल गांधी
‘अब लड़कियां...’, पुणे में होने वाले गूंज कार्यक्रम पर बोले राहुल गांधी
बिहार
RJD का 19 अगस्त को मार्च, तेजस्वी यादव बोले- 'जब पेपर लीक...'
RJD का 19 अगस्त को मार्च, तेजस्वी यादव बोले- 'जब पेपर लीक...'
क्रिकेट
विनोद कांबली की लाइफ पर वेब सीरीज, कौन निभाएगा क्रिकेटर का किरदार?
विनोद कांबली की लाइफ पर वेब सीरीज, कौन निभाएगा क्रिकेटर का किरदार?
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने 2 दिन में कितना वसूला बजट?
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने 2 दिन में कितना वसूला बजट?
ऑटो
इन मार्केट में छिपा है सेकंड हैंड कारों का खजाना, आधे दाम में मिलेंगी
इन मार्केट में छिपा है सेकंड हैंड कारों का खजाना, आधे दाम में मिलेंगी
इंडिया
'शर्म बची है तो माफी मांग लें', वंदे मातरम को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर तंज
'शर्म बची है तो माफी मांग लें', वंदे मातरम को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर तंज
इंडिया
स्टालिन ने केजरीवाल को दी जन्मदिन की बधाई, कहा- ‘मेरे प्यारे दोस्त...’
स्टालिन ने केजरीवाल को दी जन्मदिन की बधाई, कहा- ‘मेरे प्यारे दोस्त...’
एग्रीकल्चर
गन्ना किसानों की बल्ले-बल्ले, सरकार देगी 5000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी
गन्ना किसानों की बल्ले-बल्ले, सरकार देगी 5000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget