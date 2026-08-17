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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: पहली तीज पर पत्नी का डांस वायरल, लोगों ने लुटाया प्यार

Video: पहली तीज पर पत्नी का डांस वायरल, लोगों ने लुटाया प्यार

शादी के बाद पहली तीज मना रही एक महिला का 'धड़क' गाने पर किया गया खूबसूरत डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. उसकी मुस्कान, एक्सप्रेशंस और सादगी भरे अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 17 Aug 2026 06:52 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद प्यारा और दिल जीत लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक नवविवाहित महिला अपनी शादी के बाद पहली तीज के मौके पर बॉलीवुड के मशहूर गाने 'धड़क' पर खूबसूरत डांस करती नजर आ रही है. उसके चेहरे की मुस्कान, मासूम एक्सप्रेशंस और डांस की अदाएं लोगों का दिल जीत रही हैं. वीडियो देखने के बाद आप भी महिला की तारीफ करते नहीं थकेंगे.

पहली तीज का खास जश्न

भारतीय परंपरा में तीज का त्योहार शादीशुदा महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है. माना जाता है कि इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं. वायरल वीडियो में भी महिला अपनी पहली तीज को खास अंदाज में सेलिब्रेट करती दिखाई दे रही है.

 
 
 
 
 
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'धड़क' गाने पर बिखेरा जादू

हरे रंग की खूबसूरत ड्रेस पहने महिला जैसे ही 'धड़क' गाने की धुन पर थिरकना शुरू करती है, देखने वालों की नजरें उस पर टिक जाती हैं. डांस के दौरान उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है. ऐसा लगता है मानो वह अपने दिल की भावनाओं को डांस के जरिए बयां कर रही हो.

लोगों को पसंद आई सादगी

वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई बड़ा मंच या भव्य सेटअप नहीं है. घर के अंदर साधारण माहौल में किया गया यह डांस लोगों को खूब पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि महिला की सादगी और स्वाभाविक मुस्कान ही इस वीडियो की असली खूबसूरती है.

सोशल मीडिया पर बरस रहा प्यार

वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि डांस में दिख रहा प्यार और खुशी दिल को छू लेने वाली है. कुछ लोगों ने इसे "पहली तीज का सबसे खूबसूरत वीडियो" बताया, तो कई लोगों ने महिला के एक्सप्रेशंस और आत्मविश्वास की तारीफ की.

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दिल जीत रहा वीडियो

आज के दौर में जहां सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कंटेंट देखने को मिलते हैं, वहीं यह वीडियो अपनी सादगी और भावनाओं की वजह से लोगों का ध्यान खींच रहा है. पहली तीज पर पति के प्रति अपने प्यार और खुशी को डांस के जरिए जाहिर करती इस महिला का वीडियो अब इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है. एक यूजर ने लिखा...कितनी खूबसूरत है, ऊपर से डांस का मजा आ गया. एक और यूजर ने लिखा...भैया तो आज खुश हो जाएंगे खूबसूरती देखकर.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 17 Aug 2026 06:52 AM (IST)
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