पहली तीज पर पत्नी का डांस वायरल, लोगों ने लुटाया प्यार

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद प्यारा और दिल जीत लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक नवविवाहित महिला अपनी शादी के बाद पहली तीज के मौके पर बॉलीवुड के मशहूर गाने 'धड़क' पर खूबसूरत डांस करती नजर आ रही है. उसके चेहरे की मुस्कान, मासूम एक्सप्रेशंस और डांस की अदाएं लोगों का दिल जीत रही हैं. वीडियो देखने के बाद आप भी महिला की तारीफ करते नहीं थकेंगे.

पहली तीज का खास जश्न

भारतीय परंपरा में तीज का त्योहार शादीशुदा महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है. माना जाता है कि इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं. वायरल वीडियो में भी महिला अपनी पहली तीज को खास अंदाज में सेलिब्रेट करती दिखाई दे रही है.

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'धड़क' गाने पर बिखेरा जादू

हरे रंग की खूबसूरत ड्रेस पहने महिला जैसे ही 'धड़क' गाने की धुन पर थिरकना शुरू करती है, देखने वालों की नजरें उस पर टिक जाती हैं. डांस के दौरान उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है. ऐसा लगता है मानो वह अपने दिल की भावनाओं को डांस के जरिए बयां कर रही हो.

लोगों को पसंद आई सादगी

वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई बड़ा मंच या भव्य सेटअप नहीं है. घर के अंदर साधारण माहौल में किया गया यह डांस लोगों को खूब पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि महिला की सादगी और स्वाभाविक मुस्कान ही इस वीडियो की असली खूबसूरती है.

सोशल मीडिया पर बरस रहा प्यार

वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि डांस में दिख रहा प्यार और खुशी दिल को छू लेने वाली है. कुछ लोगों ने इसे "पहली तीज का सबसे खूबसूरत वीडियो" बताया, तो कई लोगों ने महिला के एक्सप्रेशंस और आत्मविश्वास की तारीफ की.

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दिल जीत रहा वीडियो

आज के दौर में जहां सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कंटेंट देखने को मिलते हैं, वहीं यह वीडियो अपनी सादगी और भावनाओं की वजह से लोगों का ध्यान खींच रहा है. पहली तीज पर पति के प्रति अपने प्यार और खुशी को डांस के जरिए जाहिर करती इस महिला का वीडियो अब इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है. एक यूजर ने लिखा...कितनी खूबसूरत है, ऊपर से डांस का मजा आ गया. एक और यूजर ने लिखा...भैया तो आज खुश हो जाएंगे खूबसूरती देखकर.

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