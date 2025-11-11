हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
OnePlus, Realme और Vivo! 25 हजार रुपये की रेंज में कौन दे रहा सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस?

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 11 Nov 2025 09:51 AM (IST)
अगर आप 25 हजार रुपये तक के बजट में एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो पावरफुल परफॉर्मेंस, शानदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ जैसी सभी जरूरतों को पूरा करे तो मार्केट में कई ऐसे नए मॉडल हैं जो इस रेंज में बेहतरीन वैल्यू ऑफर करते हैं. भारत में इस समय OnePlus, Realme, Vivo, Nothing और Poco जैसी ब्रांड्स एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं और अपने यूजर्स को मिड-रेंज सेगमेंट में फ्लैगशिप जैसा अनुभव दे रही हैं.

Realme P4 Pro 5G इस सेगमेंट का एक मजबूत दावेदार है. 23,999 रुपये की कीमत वाले इस फोन में 6.8 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिलती है जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 6,500 निट्स तक ब्राइटनेस देती है. इसमें 50MP का प्राइमरी और 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा है जबकि सेल्फी के लिए 50MP का लेंस दिया गया है. Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और 7,000mAh की बड़ी बैटरी के साथ यह फोन लंबे इस्तेमाल और तेज़ परफॉर्मेंस का शानदार कॉम्बिनेशन पेश करता है.
Realme P4 Pro 5G इस सेगमेंट का एक मजबूत दावेदार है. 23,999 रुपये की कीमत वाले इस फोन में 6.8 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिलती है जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 6,500 निट्स तक ब्राइटनेस देती है. इसमें 50MP का प्राइमरी और 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा है जबकि सेल्फी के लिए 50MP का लेंस दिया गया है. Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और 7,000mAh की बड़ी बैटरी के साथ यह फोन लंबे इस्तेमाल और तेज़ परफॉर्मेंस का शानदार कॉम्बिनेशन पेश करता है.
Vivo Y400 5G भी इस बजट में एक भरोसेमंद विकल्प है. 21,999 रुपये में यह फोन 6.67 इंच की FHD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,800 निट्स पीक ब्राइटनेस है. इसमें 50MP का डुअल रियर कैमरा और 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है. Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट और 6,000mAh की बैटरी के साथ यह फोन 90W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है जिससे यह दिनभर आसानी से चल जाता है.
Vivo Y400 5G भी इस बजट में एक भरोसेमंद विकल्प है. 21,999 रुपये में यह फोन 6.67 इंच की FHD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,800 निट्स पीक ब्राइटनेस है. इसमें 50MP का डुअल रियर कैमरा और 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है. Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट और 6,000mAh की बैटरी के साथ यह फोन 90W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है जिससे यह दिनभर आसानी से चल जाता है.
OnePlus Nord CE 5 5G की कीमत 24,999 रुपये है और यह फोन अपने प्रीमियम डिजाइन और स्मूद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. इसमें 6.77 इंच की OLED डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट देती है. 50MP OIS कैमरा और Dimensity 8350 चिपसेट इसे गेमिंग और फोटोग्राफी दोनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं. 7100mAh की बड़ी बैटरी और 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग इस फोन को पावर यूजर्स के लिए परफेक्ट विकल्प बनाती है.
OnePlus Nord CE 5 5G की कीमत 24,999 रुपये है और यह फोन अपने प्रीमियम डिजाइन और स्मूद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. इसमें 6.77 इंच की OLED डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट देती है. 50MP OIS कैमरा और Dimensity 8350 चिपसेट इसे गेमिंग और फोटोग्राफी दोनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं. 7100mAh की बड़ी बैटरी और 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग इस फोन को पावर यूजर्स के लिए परफेक्ट विकल्प बनाती है.
वहीं Nothing Phone 3a, 24,999 रुपये की कीमत में एक आकर्षक और यूनिक डिजाइन के साथ आता है. इसकी FHD+ फ्लेक्सिबल AMOLED स्क्रीन 3000 निट्स ब्राइटनेस और 120Hz एडेप्टिव रिफ्रेश रेट देती है. इसमें Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर, 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप और 32MP सेल्फी कैमरा है. 5000mAh बैटरी और 50W फास्ट चार्जिंग इसे स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों में बेहतरीन बनाती है.
वहीं Nothing Phone 3a, 24,999 रुपये की कीमत में एक आकर्षक और यूनिक डिजाइन के साथ आता है. इसकी FHD+ फ्लेक्सिबल AMOLED स्क्रीन 3000 निट्स ब्राइटनेस और 120Hz एडेप्टिव रिफ्रेश रेट देती है. इसमें Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर, 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप और 32MP सेल्फी कैमरा है. 5000mAh बैटरी और 50W फास्ट चार्जिंग इसे स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों में बेहतरीन बनाती है.
Poco X7 Pro 5G 21,999 रुपये में शानदार फीचर्स के साथ आता है. इसमें 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले और Dimensity 8400 Ultra प्रोसेसर है. 50MP Sony LYT-600 कैमरा और 90W हाइपरचार्ज तकनीक इसे इस रेंज का पावरहाउस बना देती है. 25 हजार रुपये तक के बजट में इन पांच स्मार्टफोनों में हर यूजर के लिए कुछ न कुछ खास है चाहे आप गेमिंग पसंद करते हों, फोटोग्राफी के शौकीन हों या एक भरोसेमंद ऑलराउंडर फोन की तलाश में हों ये सभी मॉडल इस प्राइस रेंज में बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं.
Poco X7 Pro 5G 21,999 रुपये में शानदार फीचर्स के साथ आता है. इसमें 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले और Dimensity 8400 Ultra प्रोसेसर है. 50MP Sony LYT-600 कैमरा और 90W हाइपरचार्ज तकनीक इसे इस रेंज का पावरहाउस बना देती है. 25 हजार रुपये तक के बजट में इन पांच स्मार्टफोनों में हर यूजर के लिए कुछ न कुछ खास है चाहे आप गेमिंग पसंद करते हों, फोटोग्राफी के शौकीन हों या एक भरोसेमंद ऑलराउंडर फोन की तलाश में हों ये सभी मॉडल इस प्राइस रेंज में बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं.
Published at : 11 Nov 2025 09:50 AM (IST)
