OnePlus, Realme और Vivo! 25 हजार रुपये की रेंज में कौन दे रहा सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस?
अगर आप 25 हजार रुपये तक के बजट में एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो पावरफुल परफॉर्मेंस, शानदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ जैसी सभी जरूरतों को पूरा करे तो मार्केट में कई ऐसे नए मॉडल हैं जो इस रेंज में बेहतरीन वैल्यू ऑफर करते हैं. भारत में इस समय OnePlus, Realme, Vivo, Nothing और Poco जैसी ब्रांड्स एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं और अपने यूजर्स को मिड-रेंज सेगमेंट में फ्लैगशिप जैसा अनुभव दे रही हैं.
Published at : 11 Nov 2025 09:50 AM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
