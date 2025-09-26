हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीकॉल रिकॉर्डिंग से हो रही तगड़ी कमाई, जानिए कौन सा ऐप देता है पैसा, क्या प्राइवेसी का है खतरा?

कॉल रिकॉर्डिंग से हो रही तगड़ी कमाई, जानिए कौन सा ऐप देता है पैसा, क्या प्राइवेसी का है खतरा?

क्या आपने सोचा है कि कॉल रिकॉर्डिंग से भी पैसा कमाया जा सकता है. जी हां, अमेरिका में ऐसा ही हो रहा है. दरअसल, अमेरिका में नियॉन मोबाइल ऐप तेजी से फेमश हो रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 26 Sep 2025 01:36 PM (IST)
क्या आपने सोचा है कि कॉल रिकॉर्डिंग से भी पैसा कमाया जा सकता है. जी हां, अमेरिका में ऐसा ही हो रहा है. दरअसल, अमेरिका में नियॉन मोबाइल ऐप तेजी से फेमश हो रहा है.

क्या आपने सोचा है कि कॉल रिकॉर्डिंग से भी पैसा कमाया जा सकता है. जी हां, अमेरिका में ऐसा ही हो रहा है. दरअसल, अमेरिका में नियॉन मोबाइल ऐप तेजी से फेमश हो रहा है. यह एप्लिकेशन यूजर्स की फोन कॉल रिकॉर्ड कर उन्हें बदले में पैसे देता है. बाद में यही डेटा एआई कंपनियों को बेच दिया जाता है जिससे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को ट्रेन करने में मदद मिलती है. यही वजह है कि यह एप स्टोर के सोशल नेटवर्किंग सेक्शन में दूसरे स्थान तक पहुंच गया है.

1/5
जानकारी के मुताबिक, नियॉन यूजर्स को कॉल रिकॉर्डिंग के लिए प्रति मिनट 30 सेंट तक का भुगतान करता है. किसी दिन अधिकतम 30 डॉलर तक कमाने का अवसर मिलता है.
जानकारी के मुताबिक, नियॉन यूजर्स को कॉल रिकॉर्डिंग के लिए प्रति मिनट 30 सेंट तक का भुगतान करता है. किसी दिन अधिकतम 30 डॉलर तक कमाने का अवसर मिलता है.
2/5
इसके अलावा, अगर कोई यूजर अपने दोस्तों या परिचितों को ऐप से जोड़ता है तो उसे रेफरल बोनस भी मिलता है. कंपनी का कहना है कि इस तरीके से जुटाए गए कॉल डेटा का उपयोग एआई मॉडल के सुधार और विकास के लिए किया जाता है.
इसके अलावा, अगर कोई यूजर अपने दोस्तों या परिचितों को ऐप से जोड़ता है तो उसे रेफरल बोनस भी मिलता है. कंपनी का कहना है कि इस तरीके से जुटाए गए कॉल डेटा का उपयोग एआई मॉडल के सुधार और विकास के लिए किया जाता है.
3/5
नियॉन के टर्म्स ऑफ सर्विस के अनुसार, यह ऐप इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों तरह की कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकता है. हालांकि कंपनी का दावा है कि केवल यूजर की ओर से आने वाली ऑडियो ही सेव होती है. लेकिन शर्तों के मुताबिक, नियॉन को यह अधिकार है कि वह इस डेटा का ग्लोबल लेवल पर इस्तेमाल, बिक्री और संशोधन कर सकता है. यही कारण है कि डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
नियॉन के टर्म्स ऑफ सर्विस के अनुसार, यह ऐप इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों तरह की कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकता है. हालांकि कंपनी का दावा है कि केवल यूजर की ओर से आने वाली ऑडियो ही सेव होती है. लेकिन शर्तों के मुताबिक, नियॉन को यह अधिकार है कि वह इस डेटा का ग्लोबल लेवल पर इस्तेमाल, बिक्री और संशोधन कर सकता है. यही कारण है कि डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
4/5
विशेषज्ञों का मानना है कि यह ऐप तकनीकी रूप से कानूनी है क्योंकि यह सिर्फ एक पक्ष की कॉल रिकॉर्ड करता है. फिर भी, इसके डेटा का इस्तेमाल फर्जी कॉल्स बनाने या एआई आधारित नकली आवाज़ तैयार करने में किया जा सकता है. साथ ही, किसी भी समय डेटा चोरी या गलत इस्तेमाल का खतरा बना रहता है.
विशेषज्ञों का मानना है कि यह ऐप तकनीकी रूप से कानूनी है क्योंकि यह सिर्फ एक पक्ष की कॉल रिकॉर्ड करता है. फिर भी, इसके डेटा का इस्तेमाल फर्जी कॉल्स बनाने या एआई आधारित नकली आवाज़ तैयार करने में किया जा सकता है. साथ ही, किसी भी समय डेटा चोरी या गलत इस्तेमाल का खतरा बना रहता है.
5/5
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे काम आसान जरूर कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही यह यूजर्स की निजी जिंदगी और उनके संपर्कों की प्राइवेसी को प्रभावित भी करता है. नियॉन ऐप यह दिखाता है कि लोग थोड़े से पैसों के लिए अपने निजी डेटा को साझा करने में हिचकते नहीं हैं. लेकिन लंबे समय में यह आदत समाज और व्यक्ति, दोनों के लिए गंभीर नुकसानदेह साबित हो सकती है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे काम आसान जरूर कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही यह यूजर्स की निजी जिंदगी और उनके संपर्कों की प्राइवेसी को प्रभावित भी करता है. नियॉन ऐप यह दिखाता है कि लोग थोड़े से पैसों के लिए अपने निजी डेटा को साझा करने में हिचकते नहीं हैं. लेकिन लंबे समय में यह आदत समाज और व्यक्ति, दोनों के लिए गंभीर नुकसानदेह साबित हो सकती है.
Published at : 26 Sep 2025 01:36 PM (IST)
Tags :
Call Recording TECH NEWS HINDI Neon App

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप टी20 के सबसे बड़े हिटर, जानिए किसके बल्ले से बरसे सबसे ज्यादा छक्के?
एशिया कप टी20 के सबसे बड़े हिटर, जानिए किसके बल्ले से बरसे सबसे ज्यादा छक्के?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

GST में कटौती, लेकिन दाम वही पुराने! असली फायदा आखिर किसे?| Paisa Live
Lalu Family Feud: Tej Pratap ने बनाई नई पार्टी 'जन शक्ति जनता दल', पोस्टर से परिवार गायब!
IPO Alert: Trualt Bioenergy IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
सरकार का बड़ा फैसला: Thailand से चांदी के import पर ban, घरेलू बाजार को राहत देने की तैयारी|
Bihar Mahila Rojgar Yojana: 75 लाख महिलाओं को ₹10,000, 'जनधन' से सीधा लाभ!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप टी20 के सबसे बड़े हिटर, जानिए किसके बल्ले से बरसे सबसे ज्यादा छक्के?
एशिया कप टी20 के सबसे बड़े हिटर, जानिए किसके बल्ले से बरसे सबसे ज्यादा छक्के?
बॉलीवुड
आमिर खान vs सलमान खान: डेब्यू तो एक ही साल, लेकिन दोनों सुपरस्टार में किसने की हैं ज्यादा फिल्में?
आमिर खान vs सलमान खान: डेब्यू तो एक ही साल, लेकिन दोनों सुपरस्टार में किसने की हैं ज्यादा फिल्में?
जनरल नॉलेज
Mig 21 Retirement: मिग-21 को यूं ही नहीं कहा जाता था उड़ता ताबूत, जानें कितने हुए क्रैश और कितने पायलट ने दी शहादत
मिग-21 को यूं ही नहीं कहा जाता था उड़ता ताबूत, जानें कितने हुए क्रैश और कितने पायलट ने दी शहादत
ट्रेंडिंग
आदमखोर भालू से भिड़ गया शख्स, मौत देखती रही दूर से तमाशा, देखें खौफनाक वीडियो
आदमखोर भालू से भिड़ गया शख्स, मौत देखती रही दूर से तमाशा, देखें खौफनाक वीडियो
दिल्ली NCR
मुस्लिम पर्सनल लॉ और भारतीय कानून में टकराव! दिल्ली HC ने पूछा- कब आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड?
मुस्लिम पर्सनल लॉ और भारतीय कानून में टकराव! दिल्ली HC ने पूछा- कब आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड?
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget