कॉल रिकॉर्डिंग से हो रही तगड़ी कमाई, जानिए कौन सा ऐप देता है पैसा, क्या प्राइवेसी का है खतरा?

क्या आपने सोचा है कि कॉल रिकॉर्डिंग से भी पैसा कमाया जा सकता है. जी हां, अमेरिका में ऐसा ही हो रहा है. दरअसल, अमेरिका में नियॉन मोबाइल ऐप तेजी से फेमश हो रहा है. यह एप्लिकेशन यूजर्स की फोन कॉल रिकॉर्ड कर उन्हें बदले में पैसे देता है. बाद में यही डेटा एआई कंपनियों को बेच दिया जाता है जिससे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को ट्रेन करने में मदद मिलती है. यही वजह है कि यह एप स्टोर के सोशल नेटवर्किंग सेक्शन में दूसरे स्थान तक पहुंच गया है.
Published at : 26 Sep 2025 01:36 PM (IST)
