कॉल रिकॉर्डिंग से हो रही तगड़ी कमाई, जानिए कौन सा ऐप देता है पैसा, क्या प्राइवेसी का है खतरा?

नियॉन के टर्म्स ऑफ सर्विस के अनुसार, यह ऐप इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों तरह की कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकता है. हालांकि कंपनी का दावा है कि केवल यूजर की ओर से आने वाली ऑडियो ही सेव होती है. लेकिन शर्तों के मुताबिक, नियॉन को यह अधिकार है कि वह इस डेटा का ग्लोबल लेवल पर इस्तेमाल, बिक्री और संशोधन कर सकता है. यही कारण है कि डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.