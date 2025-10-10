हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीज्यादातर लोगों को नहीं पता SIM Card से जुड़ा ये नियम, एक गलती और लग सकता है 2 लाख का जुर्माना

ज्यादातर लोगों को नहीं पता SIM Card से जुड़ा ये नियम, एक गलती और लग सकता है 2 लाख का जुर्माना

SIM Card: अधिकांश लोग नहीं जानते हैं कि सिम कार्ड से जुड़ा एक ऐसा कानून भी है, जिसे न मानने पर आपको लाखों रुपये का नुकसान झेलना पड़ सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 10 Oct 2025 11:41 AM (IST)
SIM Card: अधिकांश लोग नहीं जानते हैं कि सिम कार्ड से जुड़ा एक ऐसा कानून भी है, जिसे न मानने पर आपको लाखों रुपये का नुकसान झेलना पड़ सकता है.

अधिकांश लोग नहीं जानते हैं कि सिम कार्ड से जुड़ा एक ऐसा कानून भी है, जिसे न मानने पर आपको लाखों रुपये का नुकसान झेलना पड़ सकता है. अगर आपके नाम पर तय सीमा से ज्यादा सिम कार्ड पाए गए तो सरकार आप पर 2 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना ठोक सकती है. इतना ही नहीं कुछ मामलों में जेल की सजा भी हो सकती है.

1/7
आज के समय में लगभग हर व्यक्ति के पास एक से ज्यादा सिम कार्ड होते हैं एक निजी काम के लिए दूसरा दफ्तर के लिए और कभी-कभी तीसरा सिर्फ इंटरनेट डेटा के लिए. लेकिन टेलीकॉम नियमों के अनुसार, हर व्यक्ति के नाम पर सीमित संख्या में ही सिम कार्ड रजिस्टर्ड हो सकते हैं. सरकार ने इस नियम की निगरानी और नागरिकों की सुरक्षा के लिए ‘संचार साथी (Sanchar Saathi)’ नाम का पोर्टल भी शुरू किया है जिससे आप जान सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं.
आज के समय में लगभग हर व्यक्ति के पास एक से ज्यादा सिम कार्ड होते हैं एक निजी काम के लिए दूसरा दफ्तर के लिए और कभी-कभी तीसरा सिर्फ इंटरनेट डेटा के लिए. लेकिन टेलीकॉम नियमों के अनुसार, हर व्यक्ति के नाम पर सीमित संख्या में ही सिम कार्ड रजिस्टर्ड हो सकते हैं. सरकार ने इस नियम की निगरानी और नागरिकों की सुरक्षा के लिए ‘संचार साथी (Sanchar Saathi)’ नाम का पोर्टल भी शुरू किया है जिससे आप जान सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं.
2/7
भारतीय दूरसंचार नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रख सकता है. हालांकि, जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह सीमा घटाकर 6 सिम कार्ड तय की गई है. हाल ही में लागू किए गए टेलीकम्युनिकेशन्स एक्ट, 2023 में भी इन सीमाओं को बरकरार रखा गया है.
भारतीय दूरसंचार नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रख सकता है. हालांकि, जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह सीमा घटाकर 6 सिम कार्ड तय की गई है. हाल ही में लागू किए गए टेलीकम्युनिकेशन्स एक्ट, 2023 में भी इन सीमाओं को बरकरार रखा गया है.
3/7
अगर कोई व्यक्ति इस तय लिमिट से ज्यादा सिम कार्ड अपने नाम पर लेता है तो उसे पहले उल्लंघन पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर वही गलती दोबारा होती है तो यह जुर्माना 2 लाख रुपये तक बढ़ सकता है.
अगर कोई व्यक्ति इस तय लिमिट से ज्यादा सिम कार्ड अपने नाम पर लेता है तो उसे पहले उल्लंघन पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर वही गलती दोबारा होती है तो यह जुर्माना 2 लाख रुपये तक बढ़ सकता है.
4/7
और अगर किसी ने किसी और की पहचान का इस्तेमाल करके फर्जी तरीके से सिम कार्ड लिया है तो सज़ा और भी गंभीर हो जाती है. ऐसे मामलों में तीन साल तक की जेल या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि कहीं कोई आपकी पहचान का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है क्योंकि उसका जिम्मा भी आप पर ही आ सकता है.
और अगर किसी ने किसी और की पहचान का इस्तेमाल करके फर्जी तरीके से सिम कार्ड लिया है तो सज़ा और भी गंभीर हो जाती है. ऐसे मामलों में तीन साल तक की जेल या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि कहीं कोई आपकी पहचान का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है क्योंकि उसका जिम्मा भी आप पर ही आ सकता है.
5/7
सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बना दिया है. इसके लिए आपको बस https://tafcop.sancharsaathi.gov.in/ पर जाना होगा. वहां अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा डालें फिर आए हुए OTP से लॉगिन करें. अब आपको आपकी आईडी से जुड़े सभी सक्रिय मोबाइल नंबरों की सूची दिखाई देगी. अगर कोई नंबर आपका नहीं है तो उसे Not My Number पर क्लिक करके रिपोर्ट कर दें. और अगर कोई पुराना नंबर अब आपके काम का नहीं है तो Not Required चुनकर उसे बंद करवाया जा सकता है.
सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बना दिया है. इसके लिए आपको बस https://tafcop.sancharsaathi.gov.in/ पर जाना होगा. वहां अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा डालें फिर आए हुए OTP से लॉगिन करें. अब आपको आपकी आईडी से जुड़े सभी सक्रिय मोबाइल नंबरों की सूची दिखाई देगी. अगर कोई नंबर आपका नहीं है तो उसे Not My Number पर क्लिक करके रिपोर्ट कर दें. और अगर कोई पुराना नंबर अब आपके काम का नहीं है तो Not Required चुनकर उसे बंद करवाया जा सकता है.
6/7
अगर आपके पास पहले से ही तय सीमा से ज्यादा सिम कार्ड हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. दूरसंचार विभाग (DoT) ने पहले ही ऐसे मामलों के लिए री-वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू की थी. इसमें यूज़र्स को अपने अतिरिक्त सिम कार्ड सरेंडर करने या डिस्कनेक्ट करवाने का विकल्प दिया जाता है.
अगर आपके पास पहले से ही तय सीमा से ज्यादा सिम कार्ड हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. दूरसंचार विभाग (DoT) ने पहले ही ऐसे मामलों के लिए री-वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू की थी. इसमें यूज़र्स को अपने अतिरिक्त सिम कार्ड सरेंडर करने या डिस्कनेक्ट करवाने का विकल्प दिया जाता है.
7/7
अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो यह नियम आपके लिए बेहद अहम है. थोड़ा-सा ध्यान रखकर आप न केवल भारी जुर्माने से बच सकते हैं, बल्कि अपनी पहचान और डाटा की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं. इसलिए आज ही अपने नाम पर चल रहे सभी सिम कार्ड की जांच कर लें वरना बाद में पछताना पड़ सकता है.
अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो यह नियम आपके लिए बेहद अहम है. थोड़ा-सा ध्यान रखकर आप न केवल भारी जुर्माने से बच सकते हैं, बल्कि अपनी पहचान और डाटा की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं. इसलिए आज ही अपने नाम पर चल रहे सभी सिम कार्ड की जांच कर लें वरना बाद में पछताना पड़ सकता है.
Published at : 10 Oct 2025 11:40 AM (IST)
Tags :
Sim Card TECH NEWS HINDI

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान को अमेरिका नहीं देगा मिसाइलें, US वॉर डिपार्टमेंट ने दावों को कर दिया सिरे से खारिज
पाकिस्तान को अमेरिका नहीं देगा मिसाइलें, US वॉर डिपार्टमेंट ने दावों को कर दिया सिरे से खारिज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
इंडिया
Firecrackers Sale in Delhi-NCR: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में शुरू हो जाएगी पटाखों की बिक्री? सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
Firecrackers Sale in Delhi-NCR: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में शुरू हो जाएगी पटाखों की बिक्री? सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
स्पोर्ट्स
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

IPS Puran Kumar Case: DGP समेत 13 अफसरों पर FIR, सस्पेंस बरकरार | Breaking
Illegal Liquor: नवादा में 1470 लीटर शराब जब्त, ड्रोन से माफिया पर नकेल!
Model Code Violation: बिहार में Pappu Yadav ने बांटे पैसे, EC पर साधा निशाना!
Gurugram में फिर लगा लंबा जाम, कई घंटों तक रेंगती रही गाड़ियां | Breaking
Bihar Election: NDA को बड़ा झटका, Santosh Kushwaha RJD में शामिल होंगे!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान को अमेरिका नहीं देगा मिसाइलें, US वॉर डिपार्टमेंट ने दावों को कर दिया सिरे से खारिज
पाकिस्तान को अमेरिका नहीं देगा मिसाइलें, US वॉर डिपार्टमेंट ने दावों को कर दिया सिरे से खारिज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
इंडिया
Firecrackers Sale in Delhi-NCR: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में शुरू हो जाएगी पटाखों की बिक्री? सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
Firecrackers Sale in Delhi-NCR: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में शुरू हो जाएगी पटाखों की बिक्री? सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
स्पोर्ट्स
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
बॉलीवुड
'चुपचाप लड़ाइयां लड़ना ही मेरा तरीका है', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
'अपनी लड़ाइयां लड़ना ही मेरा...', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
हेल्थ
World Mental Health Day: ये 7 लक्षण दिखने लगें तो समझ जाएं हो रही मेंटल प्रॉब्लम, डॉक्टर से तुरंत कराएं इलाज
ये 7 लक्षण दिखने लगें तो समझ जाएं हो रही मेंटल प्रॉब्लम, डॉक्टर से तुरंत कराएं इलाज
यूटिलिटी
आज क्या हैं पेट्रोल-डीजल के भाव, देख लें अपने शहर का रेट चार्ट
आज क्या हैं पेट्रोल-डीजल के भाव, देख लें अपने शहर का रेट चार्ट
जनरल नॉलेज
Billionaires in India: देश के इन शहरों में सबसे ज्यादा अरबपति, जानें क्या आपका शहर भी इनमें शामिल?
देश के इन शहरों में सबसे ज्यादा अरबपति, जानें क्या आपका शहर भी इनमें शामिल?
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget