एक्सप्लोरर
ज्यादातर लोगों को नहीं पता SIM Card से जुड़ा ये नियम, एक गलती और लग सकता है 2 लाख का जुर्माना
SIM Card: अधिकांश लोग नहीं जानते हैं कि सिम कार्ड से जुड़ा एक ऐसा कानून भी है, जिसे न मानने पर आपको लाखों रुपये का नुकसान झेलना पड़ सकता है.
अधिकांश लोग नहीं जानते हैं कि सिम कार्ड से जुड़ा एक ऐसा कानून भी है, जिसे न मानने पर आपको लाखों रुपये का नुकसान झेलना पड़ सकता है. अगर आपके नाम पर तय सीमा से ज्यादा सिम कार्ड पाए गए तो सरकार आप पर 2 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना ठोक सकती है. इतना ही नहीं कुछ मामलों में जेल की सजा भी हो सकती है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 10 Oct 2025 11:40 AM (IST)
Tags :Sim Card TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
7 Photos
ज्यादातर लोगों को नहीं पता SIM Card से जुड़ा ये नियम, एक गलती और लग सकता है 2 लाख का जुर्माना
टेक्नोलॉजी
7 Photos
दिवाली से पहले धड़ाम हो गई Samsung Galaxy S25 Ultra की कीमत, यहां से खरीदने पर होगी 30 हजार रुपये की बचत
टेक्नोलॉजी
7 Photos
WhatsApp हैक हो गया? तुरंत उठाएं ये 5 कदम नहीं तो पूरा फोन पड़ जाएगा खतरे में, जानिए पूरी जानकारी
टेक्नोलॉजी
7 Photos
Elon Musk या Mark Zuckerberg, हर महीने कौन कमाता है ज्यादा पैसे, जानिए पूरी जानकारी
टेक्नोलॉजी
6 Photos
दुनिया का सबसे छोटा और खतरनाक हथियार कौन सा है? ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जिससे दुश्मन के छूट जाते हैं पसीने
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Google का तगड़ा ऑफर! अगर आपने कर दिया ये काम तो मिलेंगे 26 लाख रुपये, जानिए पूरी जानकारी
टेक्नोलॉजी
6 Photos
दुनिया के सबसे अमीर YouTuber चेतावनी! AI की वजह से खत्म हो सकता है यूट्यूब क्रिएटर्स का करियर, जानिए क्या है पूरा मामला
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
पाकिस्तान को अमेरिका नहीं देगा मिसाइलें, US वॉर डिपार्टमेंट ने दावों को कर दिया सिरे से खारिज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
इंडिया
Firecrackers Sale in Delhi-NCR: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में शुरू हो जाएगी पटाखों की बिक्री? सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
स्पोर्ट्स
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
Advertisement
टेक्नोलॉजी
7 Photos
ज्यादातर लोगों को नहीं पता SIM Card से जुड़ा ये नियम, एक गलती और लग सकता है 2 लाख का जुर्माना
टेक्नोलॉजी
7 Photos
दिवाली से पहले धड़ाम हो गई Samsung Galaxy S25 Ultra की कीमत, यहां से खरीदने पर होगी 30 हजार रुपये की बचत
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion