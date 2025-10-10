ज्यादातर लोगों को नहीं पता SIM Card से जुड़ा ये नियम, एक गलती और लग सकता है 2 लाख का जुर्माना

आज के समय में लगभग हर व्यक्ति के पास एक से ज्यादा सिम कार्ड होते हैं एक निजी काम के लिए दूसरा दफ्तर के लिए और कभी-कभी तीसरा सिर्फ इंटरनेट डेटा के लिए. लेकिन टेलीकॉम नियमों के अनुसार, हर व्यक्ति के नाम पर सीमित संख्या में ही सिम कार्ड रजिस्टर्ड हो सकते हैं. सरकार ने इस नियम की निगरानी और नागरिकों की सुरक्षा के लिए ‘संचार साथी (Sanchar Saathi)’ नाम का पोर्टल भी शुरू किया है जिससे आप जान सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं.