एक्सप्लोरर
LCD या AMOLED, आंखों के लिए कौन सा डिसप्ले वाला फोन रहेगा बेस्ट? जानिए पूरी जानकारी
LCD Vs AMOLED: आज के स्मार्टफोन बाजार में LCD और AMOLED दो प्रमुख डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज़ हैं. जब भी कोई नया फोन खरीदते हैं तो डिस्प्ले की क्वालिटी पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है.
आज के स्मार्टफोन बाजार में LCD और AMOLED दो प्रमुख डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज़ हैं. जब भी कोई नया फोन खरीदते हैं तो डिस्प्ले की क्वालिटी पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है. खासतौर पर उन लोगों के लिए जो लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करते हैं उनके लिए आंखों पर कम असर डालने वाला डिस्प्ले चुनना अहम है. लेकिन सवाल यह है कि LCD और AMOLED में से आंखों के लिए कौन सा डिस्प्ले बेहतर है? आइए जानते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 06 Oct 2025 01:44 PM (IST)
टेक्नोलॉजी
6 Photos
LCD या AMOLED, आंखों के लिए कौन सा डिसप्ले वाला फोन रहेगा बेस्ट? जानिए पूरी जानकारी
टेक्नोलॉजी
5 Photos
CCTV कैमरा में क्यों होती है सिम की जरूरत? जानिए कैसे ये आपकी सेफ्टी करता है डबल
टेक्नोलॉजी
6 Photos
2D, 3D और 11D मोबाइल ग्लास में क्या होता है फर्क? स्क्रीन प्रोटेक्शन हैरान करने वाला सच आया सामने
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Google Chrome यूज़र्स सावधान! सरकार ने जारी की बड़ी चेतावनी, अगर तुरंत नहीं किया ये काम तो होगा ये बड़ा नुकसान
टेक्नोलॉजी
5 Photos
किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है मोबाइल सिग्नल जैमर? जानिए क्या कोई भी अपने घर में कर सकता है इस्तेमाल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, बुरी तरह हुए घायल, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
चुनाव 2025
Live: 'अब चुनाव होगा तो ये सब होता ही रहेगा', वोटिंग के ऐलान से पहले नीतीश ने किया पटना मेट्रो का उद्घाटन तो बोले तेजस्वी
क्रिकेट
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
LCD या AMOLED, आंखों के लिए कौन सा डिसप्ले वाला फोन रहेगा बेस्ट? जानिए पूरी जानकारी
टेक्नोलॉजी
5 Photos
CCTV कैमरा में क्यों होती है सिम की जरूरत? जानिए कैसे ये आपकी सेफ्टी करता है डबल
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion