LCD या AMOLED, आंखों के लिए कौन सा डिसप्ले वाला फोन रहेगा बेस्ट? जानिए पूरी जानकारी

AMOLED के फायदे की बात करें तो इसमें ज्यादा वाइब्रेंट और चमकदार कलर्स मिलते हैं. स्क्रीन का ब्लैक और कंट्रास्ट बेहतर होता है, जिससे वीडियो और गेमिंग का अनुभव शानदार होता है. बैटरी की खपत कम होती है खासकर जब डार्क मोड का इस्तेमाल किया जाए. हालांकि, AMOLED डिस्प्ले कुछ लोगों की आंखों को जल्दी थकावट दे सकता है, खासकर अगर स्क्रीन की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो. लंबे समय तक पढ़ाई या ऑफिस वर्क के लिए इसे थोड़ा तनावजनक माना जाता है.