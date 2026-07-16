INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAirtel यूजर्स के लिए जरूरी सूचना, यह काम नहीं किया तो अकाउंट से कट जाएंगे पैसे

Airtel यूजर्स के लिए जरूरी सूचना, यह काम नहीं किया तो अकाउंट से कट जाएंगे पैसे

How To Cancel Airtel Perplexity Pro Subscription: एयरटेल यूजर के लिए Perplexity Pro का फ्री सब्सक्रिप्शन बंद होने जा रहा है. अब इसे कंटिन्यू करने के लिए आपको पैसे देने की जरूरत पड़ेगी.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 16 Jul 2026 02:42 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • एयरटेल Perplexity Pro मुफ्त सब्सक्रिप्शन अवधि जल्द समाप्त होगी।
  • रद्द न करने पर ₹17,000 का प्लान ऑटो-रिन्यू हो सकता है।
  • Perplexity वेबसाइट पर जाकर अकाउंट से इसे रद्द करें।

How To Cancel Airtel Perplexity Pro Subscription: अगर आप एयरटेल यूजर हैं तो यह खबर आपके काम की है. जिन यूजर्स ने एयरटेल थैंक्स ऐप से एक साल के लिए Perplexity Pro का सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट किया था, उनका फ्री पीरियड पूरा होने वाला है. अगर रिन्यूअल डेट से पहले उसे कैंसिल नहीं किया जाता है तो आपको उस प्लान के पैसे देने पड़ सकते हैं. पिछले साल जब Perplexity ने एयरटेल के साथ अपनी पार्टनरशिप का ऐलान किया था तो उसने 17,000 रुपये की कीमत वाला Pro प्लान फ्री में ऑफर किया था. फ्री होने के बाद भी कई यूजर्स ने इसमें पेमेंट मेथड एड कर दिया था. अब प्रमोशनल पीरियड पूरा हो रहा है और इस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल नहीं किया जाएगा तो आपके अकाउंट से प्लान के पैसे कट जाएंगे.

पैसे बचाने हैं तो जल्दी करें

Perplexity का प्रमोशनल पीरियड जल्दी ही पूरा हो जाएगा. यानी सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने के लिए सिर्फ कम समय बचा है. अगर आप प्लान को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो हम इसका तरीका बताने जा रहे हैं.

कैसे कैंसिल करें Airtel Perplexity Pro Subscription?

सबसे पहले Perplexity की वेबसाइट ओपन करें और अपने अकाउंट में साइन-इन कर लें. इसके बाद प्रोफाइल आइकन पर क्लिक या टैप करें. अब मेनू से ऑल सेटिंग को सेलेक्ट कर सब्सक्रिप्शन सेक्शन में जाएं. यहां थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग परप्लेक्सिटी प्रो लिखा दिखेगा. इस पर टैप करने पर सब्सक्रिप्शन को मैनेज करने का ऑप्शन दिख जाएगा. मैनेज पर टैप कर नेक्स्ट पेज पर जाएं और एक बार फिर मैनेज को सेलेक्ट करें. यहां कैंसिल सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिखेगा. इस पर टैप करने के बाद आपसे कैंसिल करने के कारण पूछे जाएंगे. आप चाहें तो कारण दे सकते हैं. इसके बाद कंटिन्यू पर टैप कर दें. यह प्रोसेस पूरी होते ही परप्लेक्सिटी की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे.

कैंसिलेशन को कैसे करें कन्फर्म

आपका सब्सक्रिप्शन कैंसिल होते ही एक मैसेज के जरिए आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी. इसके अलावा आप चाहें तो फिर से ऑल सेटिंग के पेज पर जाकर सब्सक्रिप्शन सेक्शन ओपन कर लें. यहां पर आपको मैसेज दिख जाएगा, जिसमें लिखा होगा कि आपका प्लान पूरा होने के लिए शेड्यूल है. इसमें आपको तारीख भी दिख जाएगी.

एंड्रॉयड और आईफोन पर यह तरीका आएगा काम

प्लान कैंसिल करने का तरीका प्लेटफॉर्म के हिसाब से थोड़ा बदल सकता है. अगर आप इसे एंड्रॉयड और आईफोन के जरिए कैंसिल करना चाहते हैं तो आईफोन यूजर्स को अपने ऐप्पल अकाउंट की सेटिंग में जाकर रिकरिंग पेमेंट को मैनेज करना होगा. इसी तरह एंड्रॉयड यूजर्स भी सब्सक्रिप्शन सेक्शन में जाकर इसे कैंसिल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

OnePlus के भारत छोड़ने की चर्चा, क्या अब फोन खरीदना रहेगा फायदे का सौदा?

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 16 Jul 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Airtel TECH NEWS Perplexity Pro
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Airtel यूजर्स के लिए जरूरी सूचना, यह काम नहीं किया तो अकाउंट से कट जाएंगे पैसे
Airtel यूजर्स के लिए जरूरी सूचना, यह काम नहीं किया तो अकाउंट से कट जाएंगे पैसे
टेक्नोलॉजी
OnePlus के भारत छोड़ने की चर्चा, क्या अब फोन खरीदना रहेगा फायदे का सौदा?
OnePlus के भारत छोड़ने की चर्चा, क्या अब फोन खरीदना रहेगा फायदे का सौदा?
टेक्नोलॉजी
IRCTC Beta Version: IRCTC का बीटा वर्जन लॉन्च.... यह क्या होता है और ओरिजनल वेबसाइट से कितना अलग?
IRCTC का बीटा वर्जन लॉन्च.... यह क्या होता है और ओरिजनल वेबसाइट से कितना अलग?
टेक्नोलॉजी
iPhone 16 के दाम धड़ाम! इस सेल में मिल रहा है सबसे सस्ता, मौका चूक न जाना
iPhone 16 के दाम धड़ाम! इस सेल में मिल रहा है सबसे सस्ता, मौका चूक न जाना
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill की 'Ishqnama' का ट्रेलर रिलीज़, Jai Randhhawa की दमदार परफॉर्मेंस ने लूटी महफिल
Shehnaaz Gill की Ishqnama का ट्रेलर दमदार, Jai Randhhawa की इंटेंसिटी ने जीता दिल
Mathew VanDyke और अब Jordan Brown! Indian borders के पास बड़ी साजिश? |ABPLIVE
रिपोर्ट्स: Deepika Padukone और Ranveer Singh के घर फिर आ सकती है खुशखबरी
Middle East: भारतीय नाविक की मौत पर भारतका बदला शुरू! हिलेगा मिडिल ईस्ट? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Exit Iraq: 23 साल, हजारों सैनिक और अरबों डॉलर... अब इराक छोड़ रहा है अमेरिका, जानें इसके पीछे की वजह
23 साल, हजारों सैनिक और अरबों डॉलर... अब इराक छोड़ रहा है अमेरिका, जानें इसके पीछे की वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में अब इनके घर आएगा फ्री राशन, नहीं जाना पड़ेगा कोटे की दुकान; योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी में अब इनके घर आएगा फ्री राशन, नहीं जाना पड़ेगा कोटे की दुकान; योगी सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
Hyderabad School: हिंदू छात्र को कलमा और सूरह फातिहा पढ़ाने पर विवाद, स्कूल पहुंच गए मां-बाप, काटा बवाल
हिंदू छात्र को कलमा और सूरह फातिहा पढ़ाने पर विवाद, स्कूल पहुंच गए मां-बाप, काटा बवाल
बॉलीवुड
अक्षय कुमार से नाराज हैं परेश रावल? 'वेलकम टू द जंगल' के ट्रेलर लॉन्च पर क्यों नहीं पहुंचे? एक-एक सच बता दिया
अक्षय कुमार से नाराज हैं परेश रावल? 'वेलकम टू द जंगल' के ट्रेलर लॉन्च पर क्यों नहीं पहुंचे? एक-एक सच बता दिया
क्रिकेट
रोहित शर्मा को नहीं मिली जगह, रॉबिन उथप्पा ने चुनी भारत की ऑल टाइम ODI XI, इन दो को बनाया ओपनर
रोहित शर्मा को नहीं मिली जगह, रॉबिन उथप्पा ने चुनी भारत की ऑल टाइम ODI XI, इन दो को बनाया ओपनर
विश्व
कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स
कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स
बिहार
Bankipur Bypoll: बांकीपुर से प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर सांसद पप्पू यादव की दो टूक, 'जो पार्टी…'
बांकीपुर से प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर सांसद पप्पू यादव की दो टूक, 'जो पार्टी…'
ट्रेंडिंग
Wedding Viral Video: अब ये क्या है? शादी के स्टेज पर कच्छे-बनियान में पहुंच गए अंकल जी, वीडियो वायरल
अब ये क्या है? शादी के स्टेज पर कच्छे-बनियान में पहुंच गए अंकल जी, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
ENT LIVE
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Embed widget