क्या 120W चार्जिंग आपकी बैटरी की दुश्मन? जानिए फास्ट चार्जर से क्यों फोन जल्दी हो जाता है खराब

120W चार्जिंग बैटरी के भीतर मौजूद लिथियम-आयन सेल्स को तेज़ी से करंट पहुंचाती है, जिससे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अपेक्षा से कहीं तेज हो जाते हैं. यह प्रक्रिया बैटरी में अनावश्यक तनाव पैदा करती है और तापमान बढ़ाती है. गर्मी लिथियम बैटरियों की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती है जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है सेल्स की क्षमता घटती है और उनकी उम्र कम होती जाती है. कई परीक्षणों में यह पाया गया है कि हाई-हीट कंडीशन में इस्तेमाल की गई बैटरियों का डैमेज सामान्य इस्तेमाल की तुलना में 20 से 30 प्रतिशत अधिक होता है.