हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीक्या 120W चार्जिंग आपकी बैटरी की दुश्मन? जानिए फास्ट चार्जर से क्यों फोन जल्दी हो जाता है खराब

क्या 120W चार्जिंग आपकी बैटरी की दुश्मन? जानिए फास्ट चार्जर से क्यों फोन जल्दी हो जाता है खराब

Fast Charger: आज के स्मार्टफोन ऐसे बन चुके हैं कि कुछ ही मिनटों में फुल चार्ज हो जाते हैं लेकिन इस सुविधा की एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 25 Nov 2025 03:14 PM (IST)
Fast Charger: आज के स्मार्टफोन ऐसे बन चुके हैं कि कुछ ही मिनटों में फुल चार्ज हो जाते हैं लेकिन इस सुविधा की एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है.

आज के स्मार्टफोन ऐसे बन चुके हैं कि कुछ ही मिनटों में फुल चार्ज हो जाते हैं लेकिन इस सुविधा की एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है. 120W जैसी अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग भले ही समय बचाती हो लेकिन यह बैटरी पर इतने ज्यादा दबाव के साथ काम करती है कि उसकी उम्र सामान्य स्थिति की तुलना में कहीं तेज़ी से कम होने लगती है. यही वजह है कि लोग यह सवाल पूछने लगे हैं कि क्या तेज़ चार्जिंग का फायदा बैटरी की हेल्थ के नुकसान से कहीं बड़ा है?

1/5
स्मार्टफोन कंपनियां लगातार दावा कर रही हैं कि उनके फोन कुछ ही मिनटों में 0 से 100% चार्ज हो सकते हैं. सुनने में यह फीचर बेहद आकर्षक लगता है लेकिन असलियत यह है कि इतनी तेज चार्जिंग बैटरी को अतिरिक्त गर्मी और उच्च वोल्टेज के संपर्क में ला देती है. लगातार ऐसी चार्जिंग का इस्तेमाल बैटरी को जल्दी डिग्रेड करता है और कुछ महीनों बाद ही यूज़र बैकअप में गिरावट महसूस करने लगते हैं.
स्मार्टफोन कंपनियां लगातार दावा कर रही हैं कि उनके फोन कुछ ही मिनटों में 0 से 100% चार्ज हो सकते हैं. सुनने में यह फीचर बेहद आकर्षक लगता है लेकिन असलियत यह है कि इतनी तेज चार्जिंग बैटरी को अतिरिक्त गर्मी और उच्च वोल्टेज के संपर्क में ला देती है. लगातार ऐसी चार्जिंग का इस्तेमाल बैटरी को जल्दी डिग्रेड करता है और कुछ महीनों बाद ही यूज़र बैकअप में गिरावट महसूस करने लगते हैं.
2/5
120W चार्जिंग बैटरी के भीतर मौजूद लिथियम-आयन सेल्स को तेज़ी से करंट पहुंचाती है, जिससे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अपेक्षा से कहीं तेज हो जाते हैं. यह प्रक्रिया बैटरी में अनावश्यक तनाव पैदा करती है और तापमान बढ़ाती है. गर्मी लिथियम बैटरियों की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती है जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है सेल्स की क्षमता घटती है और उनकी उम्र कम होती जाती है. कई परीक्षणों में यह पाया गया है कि हाई-हीट कंडीशन में इस्तेमाल की गई बैटरियों का डैमेज सामान्य इस्तेमाल की तुलना में 20 से 30 प्रतिशत अधिक होता है.
120W चार्जिंग बैटरी के भीतर मौजूद लिथियम-आयन सेल्स को तेज़ी से करंट पहुंचाती है, जिससे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अपेक्षा से कहीं तेज हो जाते हैं. यह प्रक्रिया बैटरी में अनावश्यक तनाव पैदा करती है और तापमान बढ़ाती है. गर्मी लिथियम बैटरियों की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती है जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है सेल्स की क्षमता घटती है और उनकी उम्र कम होती जाती है. कई परीक्षणों में यह पाया गया है कि हाई-हीट कंडीशन में इस्तेमाल की गई बैटरियों का डैमेज सामान्य इस्तेमाल की तुलना में 20 से 30 प्रतिशत अधिक होता है.
3/5
हर बैटरी की एक तय चार्जिंग साइकिल होती है जिसके बाद उसकी क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है. अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग बार-बार बैटरी को अधिकतम चार्ज लेवल पर धकेलती है जो उसकी केमिस्ट्री के लिए आदर्श स्थिति नहीं है. इसका परिणाम यह होता है कि कुछ ही महीनों में बैटरी हेल्थ 90 प्रतिशत से नीचे गिरने लगती है और बैकअप पहले जैसा नहीं रहता.
हर बैटरी की एक तय चार्जिंग साइकिल होती है जिसके बाद उसकी क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है. अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग बार-बार बैटरी को अधिकतम चार्ज लेवल पर धकेलती है जो उसकी केमिस्ट्री के लिए आदर्श स्थिति नहीं है. इसका परिणाम यह होता है कि कुछ ही महीनों में बैटरी हेल्थ 90 प्रतिशत से नीचे गिरने लगती है और बैकअप पहले जैसा नहीं रहता.
4/5
अगर फास्ट चार्जिंग से बैटरी की लाइफ बचानी है तो कुछ आदतें बदलना जरूरी है. रोजमर्रा में हमेशा 120W चार्जिंग का इस्तेमाल न करें इसे केवल जरूरत के समय ही इस्तेमाल करें. सामान्य दिनों में धीमी गति वाले चार्जर से फोन चार्ज करना बैटरी के लिए अधिक सुरक्षित रहता है.
अगर फास्ट चार्जिंग से बैटरी की लाइफ बचानी है तो कुछ आदतें बदलना जरूरी है. रोजमर्रा में हमेशा 120W चार्जिंग का इस्तेमाल न करें इसे केवल जरूरत के समय ही इस्तेमाल करें. सामान्य दिनों में धीमी गति वाले चार्जर से फोन चार्ज करना बैटरी के लिए अधिक सुरक्षित रहता है.
5/5
रातभर फोन को चार्जिंग पर न छोड़ें और चार्ज होने के दौरान गेमिंग या भारी ऐप्स से दूरी बनाए रखें. बैटरी को हमेशा 20 से 80 प्रतिशत के बीच रखना भी उसकी उम्र बढ़ाने में मदद करता है.
रातभर फोन को चार्जिंग पर न छोड़ें और चार्ज होने के दौरान गेमिंग या भारी ऐप्स से दूरी बनाए रखें. बैटरी को हमेशा 20 से 80 प्रतिशत के बीच रखना भी उसकी उम्र बढ़ाने में मदद करता है.
Published at : 25 Nov 2025 03:14 PM (IST)
Tags :
Smartphone Tips Fast Charging TECH NEWS HINDI 120W Charger

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान ने आधी रात अफगानिस्तान में की बमबारी, 9 मासूम बच्चों समेत 10 की मौत, तालिबान के प्रवक्ता ने क्या कहा
पाकिस्तान ने आधी रात अफगानिस्तान में की बमबारी, 9 मासूम बच्चों समेत 10 की मौत, तालिबान के प्रवक्ता ने क्या कहा
बिहार
बिहार में मनचलों की खैर नहीं! स्कूल-कॉलेज के बाहर होगी पिंक पुलिस फोर्स, सम्राट चौधरी का ऐलान
बिहार में मनचलों की खैर नहीं! स्कूल-कॉलेज के बाहर होगी पिंक पुलिस फोर्स, सम्राट चौधरी का ऐलान
इंडिया
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Ram Mandir Dhwajarohan: Ram Mandir ध्वजारोहण के बाद 'श्रीराम' के जयकारों से गूंजा Ayodhya | PM Modi
Ram Mandir Dhwajarohan: फूलों से सजा राम दरबार, ऐतिहासिक ध्वजारोहण की खास तस्वीरें |
PM Modi In Ayodhya: PM मोदी बोले—धर्म ध्वज हमारी विरासत और सत्य की जीत का प्रतीक | Ram Mandir
Crime News : बंद कमरे में 'फूंक' से हैवानियत ! Sansani
Actor Dharmendra Passes Away: सुरैया से दिल्लगी ने बनाया हीरो | Sunny Deol | Bobby Deol

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान ने आधी रात अफगानिस्तान में की बमबारी, 9 मासूम बच्चों समेत 10 की मौत, तालिबान के प्रवक्ता ने क्या कहा
पाकिस्तान ने आधी रात अफगानिस्तान में की बमबारी, 9 मासूम बच्चों समेत 10 की मौत, तालिबान के प्रवक्ता ने क्या कहा
बिहार
बिहार में मनचलों की खैर नहीं! स्कूल-कॉलेज के बाहर होगी पिंक पुलिस फोर्स, सम्राट चौधरी का ऐलान
बिहार में मनचलों की खैर नहीं! स्कूल-कॉलेज के बाहर होगी पिंक पुलिस फोर्स, सम्राट चौधरी का ऐलान
इंडिया
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
क्रिकेट
क्या गुवाहाटी में जीत पाएगी टीम इंडिया, भारत में टेस्ट में सबसे सफल रन चेज कितना? दक्षिण अफ्रीका ने दिया 549 का लक्ष्य
क्या गुवाहाटी में जीत पाएगी टीम इंडिया, भारत में टेस्ट में सबसे सफल रन चेज कितना?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
जब मुस्लिम बने थे धर्मेंद्र तो क्या रखा था अपना नाम? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते जवाब
जब मुस्लिम बने थे धर्मेंद्र तो क्या रखा था अपना नाम? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते जवाब
हेल्थ
Walk Benefits: मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, वजन घटाने के लिए दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर?
मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, वजन घटाने के लिए दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget