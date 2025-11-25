एक्सप्लोरर
क्या 120W चार्जिंग आपकी बैटरी की दुश्मन? जानिए फास्ट चार्जर से क्यों फोन जल्दी हो जाता है खराब
Fast Charger: आज के स्मार्टफोन ऐसे बन चुके हैं कि कुछ ही मिनटों में फुल चार्ज हो जाते हैं लेकिन इस सुविधा की एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है.
आज के स्मार्टफोन ऐसे बन चुके हैं कि कुछ ही मिनटों में फुल चार्ज हो जाते हैं लेकिन इस सुविधा की एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है. 120W जैसी अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग भले ही समय बचाती हो लेकिन यह बैटरी पर इतने ज्यादा दबाव के साथ काम करती है कि उसकी उम्र सामान्य स्थिति की तुलना में कहीं तेज़ी से कम होने लगती है. यही वजह है कि लोग यह सवाल पूछने लगे हैं कि क्या तेज़ चार्जिंग का फायदा बैटरी की हेल्थ के नुकसान से कहीं बड़ा है?
Published at : 25 Nov 2025 03:14 PM (IST)
