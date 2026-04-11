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Induction खरीदने से पहले सावधान! अगर नहीं है ये मार्क तो हो सकता है बड़ा खतरा
Induction CRS Mark: भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि इंडक्शन खरीदने से पहले उस पर बना CRS मार्क जरूर देखें.
आजकल गैस सिलेंडर से जुड़ी खबरों के बीच लोगों का रुझान तेजी से इंडक्शन की ओर बढ़ा है. घरों में इसका इस्तेमाल आसान और तेज कुकिंग के लिए किया जा रहा है. बाजार में अलग-अलग कंपनियों के कई मॉडल मौजूद हैं लेकिन इन्हें खरीदते समय सिर्फ कीमत या डिजाइन देखना काफी नहीं है. सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इंडक्शन लेते वक्त एक खास चीज जरूर जांचनी चाहिए CRS मार्क.
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Published at : 11 Apr 2026 12:33 PM (IST)
Tags :Induction TECH NEWS HINDI CRS Mark
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion