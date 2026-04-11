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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीInduction खरीदने से पहले सावधान! अगर नहीं है ये मार्क तो हो सकता है बड़ा खतरा

Induction खरीदने से पहले सावधान! अगर नहीं है ये मार्क तो हो सकता है बड़ा खतरा

Induction CRS Mark: भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि इंडक्शन खरीदने से पहले उस पर बना CRS मार्क जरूर देखें.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 11 Apr 2026 12:33 PM (IST)
Induction CRS Mark: भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि इंडक्शन खरीदने से पहले उस पर बना CRS मार्क जरूर देखें.

आजकल गैस सिलेंडर से जुड़ी खबरों के बीच लोगों का रुझान तेजी से इंडक्शन की ओर बढ़ा है. घरों में इसका इस्तेमाल आसान और तेज कुकिंग के लिए किया जा रहा है. बाजार में अलग-अलग कंपनियों के कई मॉडल मौजूद हैं लेकिन इन्हें खरीदते समय सिर्फ कीमत या डिजाइन देखना काफी नहीं है. सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इंडक्शन लेते वक्त एक खास चीज जरूर जांचनी चाहिए CRS मार्क.

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भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि इंडक्शन खरीदने से पहले उस पर बना CRS मार्क जरूर देखें. यह एक तरह का सर्टिफिकेशन होता है जो बताता है कि प्रोडक्ट सरकार के तय किए गए सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है. इसका मतलब यह है कि इंडक्शन इस्तेमाल करते समय आपको बिजली के झटके, ज्यादा गर्म होने या आग लगने जैसी समस्याओं का खतरा कम होता है.
भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि इंडक्शन खरीदने से पहले उस पर बना CRS मार्क जरूर देखें. यह एक तरह का सर्टिफिकेशन होता है जो बताता है कि प्रोडक्ट सरकार के तय किए गए सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है. इसका मतलब यह है कि इंडक्शन इस्तेमाल करते समय आपको बिजली के झटके, ज्यादा गर्म होने या आग लगने जैसी समस्याओं का खतरा कम होता है.
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CRS मार्क वाला इंडक्शन इस बात की गारंटी देता है कि उसमें सही तरह का इंसुलेशन दिया गया है. यानी अगर आप गलती से या गीले हाथों से भी इसे छू लें तो करंट लगने का जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है. इसके अलावा, ऐसे डिवाइसों में ओवरहीटिंग से बचाव के लिए खास फीचर्स होते हैं जिससे मशीन जरूरत से ज्यादा गर्म होने पर खुद ही बंद हो जाती है.
CRS मार्क वाला इंडक्शन इस बात की गारंटी देता है कि उसमें सही तरह का इंसुलेशन दिया गया है. यानी अगर आप गलती से या गीले हाथों से भी इसे छू लें तो करंट लगने का जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है. इसके अलावा, ऐसे डिवाइसों में ओवरहीटिंग से बचाव के लिए खास फीचर्स होते हैं जिससे मशीन जरूरत से ज्यादा गर्म होने पर खुद ही बंद हो जाती है.
Published at : 11 Apr 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
Induction TECH NEWS HINDI CRS Mark

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