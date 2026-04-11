Induction खरीदने से पहले सावधान! अगर नहीं है ये मार्क तो हो सकता है बड़ा खतरा

भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि इंडक्शन खरीदने से पहले उस पर बना CRS मार्क जरूर देखें. यह एक तरह का सर्टिफिकेशन होता है जो बताता है कि प्रोडक्ट सरकार के तय किए गए सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है. इसका मतलब यह है कि इंडक्शन इस्तेमाल करते समय आपको बिजली के झटके, ज्यादा गर्म होने या आग लगने जैसी समस्याओं का खतरा कम होता है.