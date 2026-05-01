क्या 1 मई को मजदूर दिवस पर भी रहती है स्कूलों की छुट्टी? जानें अपने राज्य का हिसाब

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मजदूर दिवस पर कई राज्यों में स्कूल-कॉलेज बंद हैं.

महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा में पूर्ण अवकाश घोषित.

दक्षिण भारत में अधिकतर संस्थान बंद, कुछ आंशिक खुले.

यूपी, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात में स्थिति मिश्रित.

आज 1 मई को पूरे देश में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है.इस बार यह दिन बुद्ध पूर्णिमा और कुछ राज्यों में महाराष्ट्र दिवस के साथ पड़ने के कारण स्कूल और कॉलेजों की छुट्टियों को लेकर अलग-अलग स्थिति बनी हुई है.कई राज्यों में आज शिक्षण संस्थान बंद हैं, जबकि कुछ जगहों पर सामान्य कक्षाएं भी चल रही हैं. ऐसे में छात्रों और अभिभावकों के लिए यह जानना जरूरी है कि उनके क्षेत्र में आज स्कूल खुला है या बंद.

छात्र अपने स्कूल या कॉलेज से आधिकारिक सूचना अवश्य पढ़ लें. कई संस्थान अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से छुट्टी या कक्षाओं की जानकारी साझा कर रहे हैं. बिना पुष्टि के स्कूल जाने या न जाने का निर्णय लेने से बचें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो.

स्कूलों में होंगे खास प्रोग्राम

जहां छुट्टी नहीं है, वहां कई स्कूलों में मजदूर दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम, भाषण और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, ताकि छात्रों को श्रमिकों के योगदान के बारे में बताया जा सके.

महाराष्ट्र

आज महाराष्ट्र में महाराष्ट्र दिवस और मजदूर दिवस दोनों के कारण पूर्ण सार्वजनिक अवकाश है.राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान आज बंद हैं.

पंजाब

पंजाब में आज मजदूर दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित किया गया है. सभी स्कूल और कॉलेज आज बंद हैं और किसी भी प्रकार की कक्षाएं नहीं चल रही हैं.



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हरियाणा

हरियाणा में भी आज 1 मई के मौके पर स्कूल और कॉलेज बंद हैं. सरकारी और कई निजी संस्थानों ने छुट्टी घोषित की है.

कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल

दक्षिण भारत के इन राज्यों में आज मजदूर दिवस के चलते अधिकतर स्कूल और कॉलेज बंद हैं. हालांकि कुछ निजी संस्थानों में आंशिक रूप से कक्षाएं चल सकती हैं.

पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और छत्तीसगढ़

इन राज्यों में भी आज ज्यादातर स्कूल और कॉलेज बंद हैं.कुछ निजी संस्थान अपने स्तर पर खुले हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर छुट्टी देखी जा रही है.

उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात

इन राज्यों में आज छुट्टी को लेकर स्थिति पूरी तरह एक जैसी नहीं है. कुछ स्कूलों में छुट्टी है, जबकि कई निजी स्कूल और कॉलेज आज खुले भी हैं.यहां निर्णय संस्थान के अपने नियमों पर निर्भर है.



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