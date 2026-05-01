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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSpeaker Cleaner App: फोन में घुस गया है पानी तो यूज करें यह ऐप, मिनटों में साफ हो जाएगा आपका स्पीकर

Speaker Cleaner App: फोन में घुस गया है पानी तो यूज करें यह ऐप, मिनटों में साफ हो जाएगा आपका स्पीकर

Speaker Cleaner App: अगर आपके फोन के स्पीकर में पानी घुस गया है और आवाज धीमी आने लगी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे अपने मोबाइल के स्पीकर से पानी बाहर निकाल सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 01 May 2026 08:34 AM (IST)
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Speaker Cleaner App:  बारिश का मौसम आते ही यह तो स्वाभाविक है कि आप अचानक भीग सकते है और साथ में फोन भी पानी की चपेट में आने कि संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में सबसे ज्यादा टेंशन फोन को लेकर होती है कि कहीं उसमें पानी न घुस जाए. खासकर स्पीकर में पानी चला जाए तो आवाज पर असर तुरंत दिखने लगता है. फोन की साउंड धीमी हो जाती है, आवाज दबने लगती है या फिर ठीक से सुनाई ही नहीं देती.  यही वजह है कि लोग जल्दी से इसका हल ढूंढने लगते हैं. हालांकि कई स्मार्टफोन water resistant होते हैं, लेकिन उसमें भी स्पीकर में पानी फंसने की समस्या फिर भी हो सकती है. आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अब फोन को सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा और नया स्पीकर लगवाना होगा.  लेकिन अब इस बात को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ऐप स्टोर पर ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जिनकी मदद से आपके फोन के स्पीकर में फंसा करीब 80 प्रतिशत तक पानी आसानी से बाहर निकाला जा सकता है.

साउंड वेव्स से मिलेगा आसान समाधान

इस समस्या को ठीक करने के लिए एक आसान तरीका है साउंड वेव्स का इस्तेमाल.  जब आप एक खास तरह की धीमी आवाज (लो फ्रीक्वेंसी) चलाते हैं, तो स्पीकर तेजी से हिलने लगता है. इस कंपन की वजह से अंदर फंसा पानी बाहर निकलने लगता है. कई ऐप्स और वेबसाइट्स पर यह सुविधा मिलती है.  मोबाइल या स्मार्टफोन के स्पीकर से पानी निकालने के लिए जिस ऐप का इस्तेमाल किया जाता है, उसे स्पीकर क्लीनर या क्लीन स्पीकर कहा जाता है. यह एक काफी उपयोगी ऐप माना जाता है और स्पीकर की सफाई के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है. इसकी मदद से कुछ ही सेकंड में स्पीकर साफ हो जाता है और आवाज पहले जैसी ठीक हो जाती है. साथ ही इस ऐप को इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है. वही आपको किसी खास जानकारी या ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं होती. 

यह भी पढ़ेंः नया फोन खरीदना है तो न करें देरी, मेमोरी चिप्स की कमी के बाद अब इन कारणों से आसमान छूने लगेंगी कीमतें

साउंड वेब टेक्नोलॉजी कैसे करती है काम

स्पीकर क्लीनर ऐप Sound Web Technology पर काम करता है. Sound Web Technology से स्पीकर में गया पानी तब बाहर आता है जब Speaker Vibrate करता है और Speaker Cleaner App में इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है.  जिसमें Speaker में Vibration होता है और यह Vibration स्पीकर में गए पानी को निकालकर बाहर कर देता है. हालांकि यह तरीका काफी असरदार माना जाता है, लेकिन कुछ सावधानियां रखना जरूरी है, जैसे इस तरीके को सही से इस्तेमाल करने के लिए फोन को इस तरह रखना चाहिए कि उसका स्पीकर नीचे की तरफ हो.  इसके बाद वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, और हेडफोन को डिस्कनेक्ट रखना जरूरी होता है.  ताकि कंपन ज्यादा हो और पानी जल्दी बाहर निकल सके.  इस प्रोसेस से स्पीकर में फंसा लगभग 80 प्रतिशत तक पानी बाहर निकाला जा सकता है.

ऐप इस्तेमाल और डाउनलोड करने का आसान तरीका

Speaker Cleaner जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है.  यूजर को बस ऐप खोलकर एक बटन दबाना होता है और उसके बाद ऑटोमैटिक साउंड चलने लगती है.  कुछ ऐप्स में ऑटो और मैनुअल दोनों मोड मिलते हैं, जिससे जरूरत के हिसाब से फ्रीक्वेंसी सेट कीया जा सकती है. यह प्रक्रिया आमतौर पर 30 से 60 सेकंड में असर दिखाती है और स्पीकर की आवाज फिर से साफ हो जाती है. स्पीकर क्लीनर ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. यह ऐप आपको सीधे प्ले स्टोर पर मिल जाता है. वहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड करके अपने स्मार्टफोन के स्पीकर में फंसा पानी बाहर निकाल सकते हैं. इसके अलावा अगर पानी ज्यादा अंदर तक चला गया है, तो सिर्फ ऐप से पूरी तरह ठीक होना मुश्किल हो सकता है.  ऐसे में मोबाइल तकनीशियन की मदद लेना एक बेहतर विकल्प माना जाता है, ताकि फोन को और नुकसान से बचाया जा सके.

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Published at : 01 May 2026 08:34 AM (IST)
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Water In Phone Speaker Speaker Cleaner App Remove Water From Speaker Mobile Speaker Cleaning
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