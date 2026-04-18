एक ही नंबर पर दो फोन में WhatsApp कैसे चलाएं? यहां जानिए स्टेप बॉय स्टेप पूरा प्रोसेस

Companion Mode एक ऐसा फीचर है जिससे आप अपने दूसरे स्मार्टफोन को मुख्य WhatsApp अकाउंट से जोड़ सकते हैं. कनेक्ट होने के बाद दोनों फोन पर आपके मैसेज अपने-आप सिंक हो जाते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए आपका प्राइमरी फोन हर समय इंटरनेट से जुड़ा होना जरूरी नहीं होता.