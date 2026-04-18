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एक ही नंबर पर दो फोन में WhatsApp कैसे चलाएं? यहां जानिए स्टेप बॉय स्टेप पूरा प्रोसेस
Whatsapp Tips: सबसे पहले अपने दूसरे स्मार्टफोन में WhatsApp का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड और इंस्टॉल करें.
आज के समय में कई लोग पर्सनल और ऑफिस के लिए अलग-अलग फोन इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में एक ही WhatsApp अकाउंट दोनों डिवाइस पर चलाना बेहद काम का फीचर बन गया है. अब यह काम Companion Mode की मदद से बहुत आसान हो गया है.
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Published at : 18 Apr 2026 03:42 PM (IST)
Tags :Whatsapp Tips WhatsApp TECH NEWS HINDI
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प्रेम कुमारJournalist
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