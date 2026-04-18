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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीएक ही नंबर पर दो फोन में WhatsApp कैसे चलाएं? यहां जानिए स्टेप बॉय स्टेप पूरा प्रोसेस

एक ही नंबर पर दो फोन में WhatsApp कैसे चलाएं? यहां जानिए स्टेप बॉय स्टेप पूरा प्रोसेस

Whatsapp Tips: सबसे पहले अपने दूसरे स्मार्टफोन में WhatsApp का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड और इंस्टॉल करें.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 18 Apr 2026 03:42 PM (IST)
Whatsapp Tips: सबसे पहले अपने दूसरे स्मार्टफोन में WhatsApp का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड और इंस्टॉल करें.

आज के समय में कई लोग पर्सनल और ऑफिस के लिए अलग-अलग फोन इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में एक ही WhatsApp अकाउंट दोनों डिवाइस पर चलाना बेहद काम का फीचर बन गया है. अब यह काम Companion Mode की मदद से बहुत आसान हो गया है.

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Companion Mode एक ऐसा फीचर है जिससे आप अपने दूसरे स्मार्टफोन को मुख्य WhatsApp अकाउंट से जोड़ सकते हैं. कनेक्ट होने के बाद दोनों फोन पर आपके मैसेज अपने-आप सिंक हो जाते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए आपका प्राइमरी फोन हर समय इंटरनेट से जुड़ा होना जरूरी नहीं होता.
Companion Mode एक ऐसा फीचर है जिससे आप अपने दूसरे स्मार्टफोन को मुख्य WhatsApp अकाउंट से जोड़ सकते हैं. कनेक्ट होने के बाद दोनों फोन पर आपके मैसेज अपने-आप सिंक हो जाते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए आपका प्राइमरी फोन हर समय इंटरनेट से जुड़ा होना जरूरी नहीं होता.
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सबसे पहले अपने दूसरे स्मार्टफोन में WhatsApp का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड और इंस्टॉल करें. WhatsApp खोलते ही नंबर डालने की बजाय स्क्रीन पर दिए गए मेन्यू (तीन डॉट्स) पर टैप करें और Link a device ऑप्शन चुनें. अब Link as Companion Device का विकल्प चुनें.
सबसे पहले अपने दूसरे स्मार्टफोन में WhatsApp का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड और इंस्टॉल करें. WhatsApp खोलते ही नंबर डालने की बजाय स्क्रीन पर दिए गए मेन्यू (तीन डॉट्स) पर टैप करें और Link a device ऑप्शन चुनें. अब Link as Companion Device का विकल्प चुनें.
Published at : 18 Apr 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
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