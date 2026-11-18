Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom CADR, कमरे का आकार, शोर, बिजली और वारंटी महत्वपूर्ण हैं.

Air Purifier Buying Guide : सर्दियों की शुरुआत होते ही भारत के कई शहरों में प्रदूषण की परेशानी बढ़ने लगी है. सुबह घर से बाहर निकलते ही धुंध और खराब हवा का एहसास होना शुरु हो गया है. ऐसे में लोग अब सिर्फ घर के बाहर ही नहीं, बल्कि कमरे के अंदर की हवा को लेकर भी सतर्क हो रहे हैं. यही वजह है कि एयर प्यूरीफायर की जरूरत पहले के मुकाबले ज्यादा महसूस की जा रही है, हालांकि बाजार में कई कंपनियों के अलग-अलग मॉडल मौजूद हैं, जिनकी कीमत और फीचर्स भी काफी अलग हैं.

अक्सर लोग एयर प्यूरीफायर खरीदते समय उसकी कीमत, डिजाइन या ब्रांड देखकर फैसला कर लेते हैं, लेकिन असली काम उसकी फिल्टर टेक्नोलॉजी और हवा साफ करने की क्षमता करती है. ऐसे में खरीदारी से पहले कुछ जरूरी बातों को समझना जरूरी है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि एयर प्यूरीफायर खरीदने जा रहे तो कौन-से फीचर्स जरूर चेक करें.

एयर प्यूरीफायर खरीदने जा रहे तो कौन-से फीचर्स जरूर चेक करें

1. फिल्टर लेयर - एयर प्यूरीफायर खरीदते समय देखें कि उसमें कितनी फिल्टर लेयर दी गई हैं. आमतौर पर इसमें अलग-अलग लेयर मिलकर हवा से प्रदूषक कणों को हटाती हैं. जैसे प्री-फिल्टर बड़े धूल के कणों और बालों को रोकता है, HEPA फिल्टर PM2.5 जैसे बारीक कणों को पकड़ता है, जबकि एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर बदबू और कुछ हानिकारक गैसों को कम करने में मदद करता है.

2. फिल्टर अवेलेबिलिटी - एयर प्यूरीफायर का फिल्टर हमेशा यूज नहीं किया जा सकता है. उसे कंपनी के निर्देशों के अनुसार समय-समय पर बदलना पड़ता है. इसलिए खरीदने से पहले पता करें कि उस मॉडल के रिप्लेसमेंट फिल्टर बाजार, कंपनी की वेबसाइट या सर्विस सेंटर पर आसानी से मिलते हैं या नहीं. साथ ही उनकी कीमत और बदलने की अवधि भी चेक कर लें.

3. ऐप सपोर्ट - कई नए एयर प्यूरीफायर Wi-Fi और ऐप सपोर्ट के साथ आते हैं. इनकी मदद से स्मार्टफोन से मशीन को ऑन-ऑफ करना, टाइमर सेट करना और फिल्टर की स्थिति चेक करना आसान हो जाता है. कुछ मॉडल में एयर क्वालिटी सेंसर और ऑटो मोड भी मिलता है, जिससे कमरे की हवा के हिसाब से प्यूरीफायर अपनी फैन स्पीड बदल सकता है.

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CADR और कमरे का साइज समझना भी जरूरी

CADR यानी Clean Air Delivery Rate बताता है कि प्यूरीफायर कितनी तेजी से साफ हवा उपलब्ध करा सकता है. साथ ही खरीदने से पहले कमरे के साइज के हिसाब से मॉडल चुनें. बड़े कमरे के लिए ज्यादा CADR वाले प्यूरीफायर की जरूरत होती है.

शोर, बिजली की खपत और वारंटी भी देखें

अगर प्यूरीफायर बेडरूम में लगाना है तो उसका नॉइज लेवल जरूर चेक करें. स्लीप मोड और कम शोर वाला मॉडल रात में यूज के लिए बेहतर रहता है. इसके अलावा मशीन की वॉट क्षमता से बिजली की खपत का अंदाजा लगाएं. खरीदने से पहले मोटर की वारंटी और कंपनी की सर्विस अवेलेबिलिटी भी चेक कर लें.

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