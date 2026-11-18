Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इन डिवाइसों की शुरुआती कीमत ₹1.32 लाख है.

Asus Gaming Laptop : Asus ने भारत में अपने TUF Gaming पोर्टफोलियो का विस्तार किया है. कंपनी ने तीन नए डिवाइस पेश किए हैं, जिनमें TUF Gaming F16 लैपटॉप, भारत में बना TUF Gaming A15 और TUF Gaming T700 Mini डेस्कटॉप शामिल हैं. ये डिवाइस गेमिंग के अलावा पढ़ाई और रोजाना की प्रोडक्टिविटी से जुड़े कामों को भी ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं. तो आइए जानते हैं कि इन नए लैपटॉप और Mini PC की कीमत और खास फीचर्स क्या हैं.

Asus TUF Gaming F16 में मिलेंगे Intel के दो प्रोसेसर

TUF Gaming F16 को Intel Core 5 Processor 205H और Intel Core 7 Processor 230H के ऑप्शनों के साथ पेश किया गया है. इसमें डुअल फैन कूलिंग सिस्टम दिया गया है. कंपनी के मुताबिक, इसके पतले फैन ब्लेड बेहतर एयरफ्लो में मदद करते हैं, जिससे लंबे समय तक गेम खेलने के दौरान भी परफॉर्मेंस स्थिर बनी रह सकती है. इस लैपटॉप में 64GB तक रैम और 4TB तक SSD स्टोरेज बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है. इसमें MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन भी दिया गया है. कनेक्टिविटी के लिए LAN पोर्ट, HDMI 2.1 और Power Delivery सपोर्ट वाला USB Type-C पोर्ट मिलता है.

T700 Mini में मिलेगा कॉम्पैक्ट गेमिंग डेस्कटॉप

Asus TUF Gaming T700 Mini एक छोटा गेमिंग डेस्कटॉप है, जिसमें एनीमे से प्रेरित डिजाइन दिया गया है. इसमें टूल-लेस मैकेनिज्म मिलता है, जिससे सिस्टम के अंदर मौजूद पार्ट्स तक पहुंचना और रैम-स्टोरेज अपग्रेड करना आसान होता है. यह डेस्कटॉप Intel Core Ultra 5 प्रोसेसर और 8GB VRAM वाले Nvidia GeForce RTX 5060 ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है. इसमें 64GB तक DDR5 RAM और 2TB तक SSD स्टोरेज का सपोर्ट है. इसके अलावा इसमें एंटरप्राइज-ग्रेड मदरबोर्ड, 100 प्रतिशत सॉलिड कैपेसिटर और 80 PLUS Platinum सर्टिफाइड पावर सप्लाई दी गई है. इसमें कुल नौ USB पोर्ट और मल्टी-डिस्प्ले सपोर्ट भी मिलता है.

Asus TUF Gaming A15 के फीचर्स

TUF Gaming A15 (FA506NCG) कंपनी के भारत में मैन्युफैक्चरिंग विस्तार का हिस्सा है. इसमें AMD Ryzen 7 155 प्रोसेसर के साथ Nvidia GeForce RTX 3050 ग्राफिक्स दिए गए हैं. लैपटॉप में 64GB तक रैम और 2TB तक SSD स्टोरेज बढ़ाई जा सकती है. लंबे समय तक यूज के दौरान गर्मी को मैनेज करने के लिए इसमें डुअल फैन कूलिंग सिस्टम और बड़े रियर एग्जॉस्ट वेंट्स दिए गए हैं. इसे भी MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन मिला है. कनेक्टिविटी के लिए दो USB Type-C पोर्ट और HDMI 2.1 पोर्ट मौजूद हैं.

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Asus TUF Gaming के नए डिवाइस की कीमत

Asus TUF Gaming F16 की शुरुआती कीमत भारत में 1,39,990 रुपये रखी गई है. यह कीमत Intel Core 5 प्रोसेसर वाले वेरिएंट की है. वहीं इसके हाई-एंड मॉडल की कीमत 1,54,990 रुपये है. इसकी बिक्री 18 नवंबर से Asus के एक्सक्लूसिव स्टोर्स, Reliance Digital, Croma, Vijay Sales, Flipkart, Amazon और कंपनी की आधिकारिक ई-शॉप पर शुरू होगी. वहीं भारत में बने Asus TUF Gaming A15 (FA506NCG) की शुरुआती कीमत 1,32,990 रुपये है. इसकी बिक्री 1 दिसंबर से शुरू होगी. Asus TUF Gaming T700 Mini डेस्कटॉप की शुरुआती कीमत 2,09,990 रुपये रखी गई है. यह भी 1 दिसंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.

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