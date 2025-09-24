इस एक डिवाइस को लगाने के बाद दोगुनी हो जाएगी Wifi की स्पीड, सेकेंडों में डाउनलोड हो जाएंगी मूवीज

इस समस्या का आसान समाधान दो डिवाइस हैं रेंज एक्सटेंडर और मेश राउटर सिस्टम. रेंज एक्सटेंडर मौजूदा नेटवर्क को पकड़कर उसे दोबारा प्रसारित करता है जिससे कवरेज एरिया बढ़ जाता है. हालांकि, इसकी कमी यह है कि यह दो अलग-अलग नेटवर्क बना देता है और कई बार डिवाइस को एक नेटवर्क से दूसरे पर मैन्युअली स्विच करना पड़ता है. इसे सेट करना और संभालना भी थोड़ा पेचीदा हो सकता है.