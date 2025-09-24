हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस एक डिवाइस को लगाने के बाद दोगुनी हो जाएगी Wifi की स्पीड, सेकेंडों में डाउनलोड हो जाएंगी मूवीज

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 24 Sep 2025 02:42 PM (IST)
वाई-फाई की स्पीड को लेकर ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं. घर में अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होने के बावजूद मोबाइल या लैपटॉप पर धीमी स्पीड मिलना आम समस्या है. कई बार लोग इस झंझट में नया राउटर खरीद लेते हैं या इंटरनेट प्लान बदल देते हैं लेकिन इसके बाद भी हालात पहले जैसे ही रहते हैं. असली दिक्कत अक्सर कमजोर सिग्नल और राउटर की गलत प्लेसमेंट से होती है.

इस समस्या का आसान समाधान दो डिवाइस हैं रेंज एक्सटेंडर और मेश राउटर सिस्टम. रेंज एक्सटेंडर मौजूदा नेटवर्क को पकड़कर उसे दोबारा प्रसारित करता है जिससे कवरेज एरिया बढ़ जाता है. हालांकि, इसकी कमी यह है कि यह दो अलग-अलग नेटवर्क बना देता है और कई बार डिवाइस को एक नेटवर्क से दूसरे पर मैन्युअली स्विच करना पड़ता है. इसे सेट करना और संभालना भी थोड़ा पेचीदा हो सकता है.
दूसरी ओर, मेश राउटर सिस्टम पूरी तरह से आधुनिक समाधान है. यह छोटे-छोटे नोड्स पर काम करता है जो मिलकर एक ही नेटवर्क तैयार करते हैं. इसका फायदा यह है कि आपका फोन या लैपटॉप अपने आप सबसे मजबूत सिग्नल वाले नोड से जुड़ जाता है.
इसमें मल्टी-बैंड टेक्नोलॉजी (2.4GHz और 5GHz) का इस्तेमाल होता है जिससे डेटा ट्रांसफर तेज और ज्यादा स्मार्ट तरीके से होता है. साथ ही, इसे मैनेज करना भी बेहद आसान है क्योंकि पूरा सिस्टम मोबाइल ऐप से नियंत्रित किया जा सकता है.
अगर आपका बजट सीमित है और केवल थोड़े कवरेज की जरूरत है, तो रेंज एक्सटेंडर काम आ सकता है. लेकिन अगर आप लंबे समय तक भरोसेमंद और हाई-स्पीड इंटरनेट चाहते हैं तो मेश राउटर सिस्टम बेहतर विकल्प है. हालांकि इसकी कीमत ज्यादा है लेकिन एक बार लगाने के बाद मूवी डाउनलोड करना हो या गेमिंग करना, हर काम सेकेंडों में पूरा हो सकता है.
असल में, तेज़ इंटरनेट सिर्फ महंगे प्लान या नए राउटर पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सही डिवाइस और सही सेटअप पर भी निर्भर करता है. इसलिए अगर आप वाई-फाई की असली स्पीड पाना चाहते हैं तो मेश सिस्टम आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है.
Published at : 24 Sep 2025 02:41 PM (IST)
