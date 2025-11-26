हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
YouTube पर 10 हजार व्यूज होने पर कितना पैसा मिलता है, जानिए क्या है कमाई के नियम

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 26 Nov 2025 09:30 AM (IST)
YouTube पर कंटेंट बनाकर पैसे कमाने का ट्रेंड बेहद तेजी से बढ़ रहा है. कई नए क्रिएटर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि 10,000 व्यूज पर आखिर कितनी कमाई होती है? इसका सीधा जवाब देना मुश्किल है क्योंकि कमाई कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है. आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं.

YouTube कमाई का सबसे बड़ा स्रोत है Adsense यानी वीडियो पर दिखने वाले विज्ञापन. हर बार जब आपका वीडियो देखा जाता है और उस पर विज्ञापन चलता है तो YouTube आपको विज्ञापन की कमाई का एक हिस्सा देता है.
YouTube लगभग 55% कमाई क्रिएटर को देता है बाकी 45% YouTube अपने पास रखता है. लेकिन हर वीडियो पर समान कमाई नहीं होती. यहां दो महत्वपूर्ण टर्म्स काम आते हैं CPM और RPM.
CPM (Cost Per Mille) बताता है कि विज्ञापनदाता 1000 विज्ञापनों के लिए कितना पैसा दे रहा है. इसका संबंध विज्ञापनदाता से होता है. CPM देश और category के हिसाब से अलग हो सकता है जैसे फाइनेंस, टेक और बिजनेस videos में CPM सबसे ज्यादा होता है.
RPM (Revenue Per Mille) वह रकम है जो क्रिएटर को 1000 व्यूज पर मिलती है. RPM = YouTube कट + एड देखे जाने की प्रतिशत के बाद बची राशि.
भारत में औसत YouTube RPM ₹20 से ₹80 के बीच होता है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि वीडियो किस category का है, audience भारत की है या बाहर की, वीडियो कितना लंबा है, कितने लोग विज्ञापन स्किप नहीं करते. औसतन भारत में 10,000 व्यूज पर कमाई 200 रुपये से 800 रुपये तक हो सकती है.
अगर वीडियो टेक, फाइनेंस, एजुकेशन जैसी high CPM category में है तो कमाई 1500 रुपये तक भी जा सकती है. Entertainment या vlog-type videos में कमाई सबसे कम होती है.
Published at : 26 Nov 2025 09:30 AM (IST)
