एक्सप्लोरर
YouTube पर 10 हजार व्यूज होने पर कितना पैसा मिलता है, जानिए क्या है कमाई के नियम
YouTube पर कंटेंट बनाकर पैसे कमाने का ट्रेंड बेहद तेजी से बढ़ रहा है. कई नए क्रिएटर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि 10,000 व्यूज पर आखिर कितनी कमाई होती है?
YouTube पर कंटेंट बनाकर पैसे कमाने का ट्रेंड बेहद तेजी से बढ़ रहा है. कई नए क्रिएटर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि 10,000 व्यूज पर आखिर कितनी कमाई होती है? इसका सीधा जवाब देना मुश्किल है क्योंकि कमाई कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है. आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 26 Nov 2025 09:30 AM (IST)
Tags :YOUTUBE TECH NEWS HINDI Online Income
टेक्नोलॉजी
6 Photos
YouTube पर 10 हजार व्यूज होने पर कितना पैसा मिलता है, जानिए क्या है कमाई के नियम
टेक्नोलॉजी
5 Photos
क्या 120W चार्जिंग आपकी बैटरी की दुश्मन? जानिए फास्ट चार्जर से क्यों फोन जल्दी हो जाता है खराब
टेक्नोलॉजी
5 Photos
अगर आप भी ये राउटर करते हैं यूज तो हो सकता है बड़ा नुकसान, जानिए कैसे 10 मिनट में अपने आप को कर सकते हैं सेफ
टेक्नोलॉजी
6 Photos
आपके शहर की हवा जहरीली है या नहीं! सिर्फ एक टैप में ऐसे चल जाएगा पता, जानिए क्या है तरीका
टेक्नोलॉजी
7 Photos
भारतीय महिलाओं पर साइबर गिरोह का हमला! पैसें उड़ाने की ऐसी चाल पहली बार आई सामने, जानिए कैसे बचें
टेक्नोलॉजी
6 Photos
लैपटॉप में Virus का बड़ा खतरा! ये 4 छुपे संकेत दिखते ही समझ लीजिए शुरू हो चुका है अटैक, बचने के लिए तुरंत करें ये काम
टेक्नोलॉजी
6 Photos
भारत का पहला डुअल सिम फोन कौन सा था? जानिए किसने किया करोड़ों यूजर्स का जीवन आसान
टेक्नोलॉजी
6 Photos
क्या Smart TV चुपके से सुन रहा है आपकी बातें? ये सेटिंग अभी बंद नहीं की तो पड़ सकता है पछताना
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
जमीन के 10 फीट नीचे आतंकी मुजम्मिल ने क्यों बनवाया मदरसा, आखिर क्या था मकसद? खुला बड़ा राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
इंडिया
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
YouTube पर 10 हजार व्यूज होने पर कितना पैसा मिलता है, जानिए क्या है कमाई के नियम
टेक्नोलॉजी
5 Photos
क्या 120W चार्जिंग आपकी बैटरी की दुश्मन? जानिए फास्ट चार्जर से क्यों फोन जल्दी हो जाता है खराब
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion