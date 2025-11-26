YouTube पर 10 हजार व्यूज होने पर कितना पैसा मिलता है, जानिए क्या है कमाई के नियम

भारत में औसत YouTube RPM ₹20 से ₹80 के बीच होता है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि वीडियो किस category का है, audience भारत की है या बाहर की, वीडियो कितना लंबा है, कितने लोग विज्ञापन स्किप नहीं करते. औसतन भारत में 10,000 व्यूज पर कमाई 200 रुपये से 800 रुपये तक हो सकती है.