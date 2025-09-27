कैसे एक बार में लाखों किसानों के खातों में पैसे भेज दिए जाते हैं, जानिए क्या है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी

इन बड़े पैमाने की ट्रांजैक्शन में एन्क्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर, मल्टी-लेयर ऑथेंटिकेशन और लॉगिंग जरूरी होते हैं. बैंक और पोर्टल फ्रॉड डिटेक्शन एल्गोरिद्म, लिमिट चेक और रेंडम ऑडिट के जरिए गलत प्रयोग को रोकते हैं. यह पूरा सिस्टम बड़े पैमाने पर तेज़ और किफायती ढंग से पैसे पहुंचाता है. इसके लिए बिचौलियों की जरूरत कम होती है और पारदर्शिता बढ़ती है. लेकिन सही डेटा, मजबूत सुरक्षा और प्रभावी रीकन्सिलिएशन न हो तो गलत खातों या फ्रॉड का खतरा भी रहता है.