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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब प्रीपेड प्लान में YouTube Premium, Airtel ने पेश किया नया बंडल

अब प्रीपेड प्लान में YouTube Premium, Airtel ने पेश किया नया बंडल

Airtel ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए नया YouTube Premium बंडल पेश किया है. इसमें अतिरिक्त डेटा के साथ एड-फ्री वीडियो और YouTube Music Premium का फायदा मिलेगा. जानें यह ऑफर कैसे एक्टिवेट करें.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 25 Oct 2026 12:43 PM (IST)
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  • बिना विज्ञापन वीडियो, बैकग्राउंड प्ले, डाउनलोड जैसी सुविधाएँ मिलेंगी.

स्मार्टफोन पर वीडियो देखते समय बार-बार आने वाले एड कई बार देखने का मजा खराब कर देते हैं. वहीं YouTube पर कोई गाना सुनते हुए दूसरी ऐप खोलने पर वीडियो का रुक जाना भी यूजर्स के लिए परेशानी बन सकता है. ऐसे में अगर मोबाइल रिचार्ज के साथ ही एड-फ्री वीडियो देखने, बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाने और वीडियो डाउनलोड करने जैसी सुविधाएं मिल जाएं, तो यह यूजर्स के लिए एक अलग तरह का फायदा हो सकता है.

इसी को ध्यान में रखते हुए टेलीकॉम कंपनी Airtel ने भारत में अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए YouTube Premium की सुविधा पेश की है. कंपनी ने इसे अपने एंटरटेनमेंट ऑफर्स का हिस्सा बनाया है, जिससे यूजर्स को एक ही पैक में इंटरनेट डेटा और प्रीमियम कंटेंट का फायदा मिल सके.
 
इतने रुपये के टॉप-अप में मिलेगा YouTube Premium

Airtel ने YouTube Premium का फायदा अपने 200 रुपये वाले OTT टॉप-अप पैक के साथ जोड़ा है. इस पैक में ग्राहकों को 30GB अतिरिक्त डेटा भी दिया जा रहा है, हालांकि इस ऑफर का  फायदा उठाने के लिए यूजर्स के पास Airtel का एक एक्टिव प्रीपेड रिचार्ज प्लान होना जरूरी है. यानी इसे मौजूदा रिचार्ज के साथ अतिरिक्त टॉप-अप के रूप में खरीदा जा सकता है.

कितने दिन तक मिलेगा फायदा

Airtel के इस बंडल की वैलिडिटी 28 दिन है. इसी अवधि तक YouTube Premium का फायदा भी मिलेगा. वैलिडिटी खत्म होने के बाद ग्राहक इस सुविधा को जारी रखने के लिए दोबारा टॉप-अप खरीदकर ऐप के जरिए बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं.

एड के बिना वीडियो और म्यूजिक सुनने की सुविधा

इस बंडल के तहत ग्राहकों को YouTube Premium के कई फीचर्स मिलेंगे. इनमें  बिना एड के वीडियो देखना, दूसरी ऐप इस्तेमाल करते समय बैकग्राउंड में वीडियो या ऑडियो चलाना और वीडियो को डाउनलोड करके ऑफलाइन देखना शामिल है. इसके अलावा यूजर्स को YouTube Music Premium का एक्सेस भी मिलेगा. यह पैक सिर्फ फिल्मों और वेब सीरीज तक सीमित नहीं है, बल्कि YouTube पर क्रिएटर्स के वीडियो, Shorts और म्यूजिक सुनने वालों के लिए भी यूजफुल हो सकता है.

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Airtel ऐप से ऐसे एक्टिवेट करें फायदा

YouTube Premium का फायदा लेने के लिए ग्राहकों को सबसे पहले 200 रुपये वाला OTT टॉप-अप खरीदना होगा. इसके बाद Airtel ऐप में जाकर Rewards & OTTs सेक्शन खोलना होगा. यहां YouTube Premium के ऑप्शन को चुनकर स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा. इसके बाद इस सुविधा को क्लेम किया जा सकता है.

Airtel के OTT ऑफर्स में जुड़ा नया ऑप्शन

Airtel पहले से ही अपने ग्राहकों को Prime Video, JioHotstar, ZEE5 Premium और SonyLIV जैसे प्लेटफॉर्म का एक्सेस देता है. इसके अलावा, कंपनी के OTT पोर्टफोलियो में 18 से ज्यादा दूसरे प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं. अब YouTube Premium के जुड़ने से यूजर्स को वीडियो देखने, क्रिएटर्स का कंटेंट देखने और म्यूजिक सुनने के लिए भी एक नया ऑप्शन मिल गया है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 25 Oct 2026 12:43 PM (IST)
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