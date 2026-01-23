एक्सप्लोरर
Google Gemini यूजर्स अलर्ट! इस चाल से हैकर्स उड़ा रहे हैं आपकी पर्सनल जानकारी
Google Gemini: यदि आप Google के AI असिस्टेंट Gemini का इस्तेमाल करते हैं तो सतर्क रहने की जरूरत है.
यदि आप Google के AI असिस्टेंट Gemini का इस्तेमाल करते हैं तो सतर्क रहने की जरूरत है. हाल ही में Gemini को लेकर एक अहम सुरक्षा चेतावनी सामने आई है जिसने यूजर्स की प्राइवेसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. Google ने Gemini में Calendar तक पहुंच जैसे फीचर्स जोड़े थे ताकि यूजर्स को मीटिंग्स और शेड्यूल मैनेज करने में आसानी हो सके, लेकिन अब यही सुविधा हैकर्स के लिए नया रास्ता बनती नजर आ रही है.
23 Jan 2026
