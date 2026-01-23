साइबर सिक्योरिटी फर्म Miggo Security के शोधकर्ताओं ने बताया कि हैकर्स एक खास तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे जिसे Indirect Prompt Injection कहा जाता है. इस तकनीक में यूजर को एक सामान्य सा Google Calendar इनवाइट भेजा जाता है. देखने में यह बिल्कुल सामान्य लगता है लेकिन उसके डिस्क्रिप्शन में ऐसे छुपे निर्देश लिखे होते हैं जिन्हें इंसान नहीं, बल्कि AI समझ पाता है. ये निर्देश कोड जैसे नहीं होते, बल्कि साधारण भाषा में होते हैं, जिससे Gemini आसानी से भ्रमित हो जाता है.