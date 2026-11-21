विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने शनिवार को हाल ही में भगवान राम पर बनी हिंदी फिल्म रामायण को जारी किए गए सेंसर सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग की है. इसके साथ ही, फिल्म की स्क्रीनिंग पर भी तत्काल रोक लगाने की मांग उठाई है. परिषद ने फिल्म के निर्माताओं पर राक्षस राजा रावण का महिमामंडन करने की दुर्भावनापूर्ण कोशिश करने का आरोप भी लगाया है. उन्होंने कहा कि हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की ऐसी कोशिशों को समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा.

दरअसल, फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने के कुछ दिनों बाद VHP के महासचिव बजरंग लाल बागड़ा ने महर्षि वाल्मीकि की तरफ से वर्णन किए गए मूल रामायण के कई तथ्यों को तोड़कर पेश करने, गढ़ी गई घटनाओं को शामिल करने और फिल्म में रामायण के कई अहम पात्रों को जानबूझकर हटाने पर नाराजगी जताई.

रामायण के कई अहम पात्रों का फिल्म में नहीं किया गया जिक्र- बागड़ा

VHP के महासचिव बजरंग लाल बागड़ा ने एक बयान जारी कर कहा, ‘फिल्म भगवान राम के एक अरब से ज्यादा हिंदू श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर एक राजनीतिक चर्चा को बढ़ावा देने की कोशिश करती है. उन्होंने कहा, ‘अहिल्या उद्धार, निषादराज गुहा के साथ दोस्ती और केवट की भक्ति जैसे प्रसंगों का फिल्म में जिक्र नहीं किया गया है, जबकि ये सभी पात्र भगवान राम के सार्वभौमिक चरित्र के अभिन्न अंग हैं.

STORY | Ravana glorified in 'Ramayana', revoke censor certificate of film and stop its screening: VHP The VHP on Saturday demanded that the censor certificate granted to the film Ramayana be revoked and its screening be stopped immediately, accusing its makers of a malicious attempt to glorify the demon king Ravana. READ: https://t.co/zr6vSTY2Lk — Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2026

उन्होंने कहा, ‘इसके बजाय भगवान राम के उस महान अभियान को पत्नी के अपहरण का बदला लेने से प्रेरित व्यक्तिगत संघर्ष के रूप में दिखाया गया है. जबकि इसका उद्देश्य समाज के दुश्मन राक्षसों का नाश करना था, जो ऋषि-मुनियों की आध्यात्मिक साधना, यज्ञों और गुरुकुलों में बाधा खड़ी करते थे.’

रावण ताकत के मद में चूर होकर हर जीव का उत्पीड़न करता था- बागड़ा

बागड़ा ने आरोप लगाया कि यह फिल्म अहंकारी राक्षस राजा रावण को पीड़ितों के दुख का अंत करने वाले व्यक्तित्व के तौर पर महिमामंडन करने के लिए राजनीतिक चर्चा गढ़ने की कोशिश करती है. उन्होंने कहा, ‘रावण ज्ञान, भक्ति और शक्ति के शिखर पर पहुंचने के बावजूद अनैतिक था. उसने अपनी ताकत के मद में चूर होकर ब्रह्मांड के हर जीव को डराया और धमकाया. उसका उत्पीड़न किया. अभी तक बने रामायण के हर एक वर्जन में उसके इस व्यक्तित्व का साफ तौर पर जिक्र किया गया है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘इस फिल्म ने भगवान राम और रामायण में गहरी आस्था रखने वाले लाखों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है. यह परंपरा कई सैकड़ों-हजारों सालों से चली आ रही है. रामायण को इस तरह से तोड़-मरोड़ कर पेश करना समाज की नैतिक नींव पर हमला है, जो किसी व्यक्ति, परिवार, समाज और राजनीतिक आचरण नियंत्रित करने वाले नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों को स्थापित करती है. हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की ऐसी कोशिशों को समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा.’

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