एक्सप्लोरर
क्या कोई भी इस्तेमाल कर सकता है Drone, जानिए क्या है नियम
Drone: आज के समय में ड्रोन सिर्फ फोटोग्राफी या वीडियो शूट तक सीमित नहीं रह गए हैं. इन्हें कृषि, सर्वेक्षण, सुरक्षा और डिलीवरी जैसे कई कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है.
आज के समय में ड्रोन सिर्फ फोटोग्राफी या वीडियो शूट तक सीमित नहीं रह गए हैं. इन्हें कृषि, सर्वेक्षण, सुरक्षा और डिलीवरी जैसे कई कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से ड्रोन उड़ा सकता है? जवाब है नहीं. भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए कुछ सख्त नियम और लाइसेंस की आवश्यकता होती है. आइए जानते हैं कि ड्रोन के इस्तेमाल से जुड़े कौन से नियम लागू हैं और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 13 Oct 2025 08:23 AM (IST)
Tags :Drone TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
6 Photos
फोन हैक हुआ या सिर्फ बैटरी ड्रेन? ये सीक्रेट नंबर डायल करते ही खुल जाएगा पूरा राज, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस
टेक्नोलॉजी
6 Photos
कब शुरू होगी 6G की टेस्टिंग, जानिए नई टेक्नोलॉजी आने के बाद कितनी हो जाएगी इंटरनेट स्पीड
टेक्नोलॉजी
5 Photos
ये 5 एंड्रॉयड कैमरा फोन iPhone 17 Pro को देते हैं कड़ी टक्कर, धांसू फीचर्स के साथ डिजाइन भी है स्टाइलिश
टेक्नोलॉजी
6 Photos
दिवाली सेल का जाल! फेक वेबसाइट और फ़िशिंग लिंक से ऐसे बचें वरना उड़ जाएंगे आपके पैसे, जानिए कैसे पहचानें
टेक्नोलॉजी
6 Photos
मात्र 35,000 में मिल रहा iPhone 16! इस दिवाली सेल में पहली बार इतना सस्ता हुआ आईफोन, जानिए कैसे मिलेगी डील
टेक्नोलॉजी
5 Photos
दिवाली धमाका! अब कूपन लगाते ही कौड़ियों के भाव में मिल जाएंगे ब्रांडेड TV, फ्रिज और AC, जानिए कैसे उठाएं ऑफर का लाभ
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
पार गिरा, यूपी-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR तक बदला मौसम, जानें देश के किन राज्यों में होगी बारिश?
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर: फारूक अब्दुल्ला ने ऑफर की राज्यसभा सीट, कांग्रेस ने ठुकराई! चुनाव लड़ने से किया इनकार
इंडिया
NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
बॉलीवुड
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी: सास नीता अंबानी का हाथ थामे पहुंचीं राधिका मर्चेंट, साड़ी में लूट ली लाइमलाइट
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
फोन हैक हुआ या सिर्फ बैटरी ड्रेन? ये सीक्रेट नंबर डायल करते ही खुल जाएगा पूरा राज, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion