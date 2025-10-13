क्या कोई भी इस्तेमाल कर सकता है Drone, जानिए क्या है नियम

भारत में ड्रोन संचालन नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के तहत नियंत्रित होता है. 2021 में सरकार ने “ड्रोन रूल्स 2021” लागू किए, जिनका मकसद ड्रोन के इस्तेमाल को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है. इन नियमों के अनुसार, हर ड्रोन को उड़ाने से पहले DGCA के Digital Sky Platform पर रजिस्टर कराना जरूरी है. बिना रजिस्ट्रेशन वाला ड्रोन उड़ाना गैरकानूनी माना जाता है.