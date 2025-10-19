सेल में नया फोन खरीदा? डिलीवरी लेने से पहले इन बातों का जरूर रखें ध्यान नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान

आजकल कई प्लेटफॉर्म्स ओपन बॉक्स डिलीवरी की सुविधा दे रहे हैं. इसमें डिलीवरी बॉय आपके सामने बॉक्स खोलता है और तभी आपको प्रोडक्ट रिसीव करने का कोड देना होता है. लेकिन कई बार कुछ लोग बिना बॉक्स देखे ही कोड बता देते हैं जो सबसे बड़ी गलती है. याद रखें जब तक आप बॉक्स खोलकर अंदर का सामान पूरी तरह चेक न कर लें, डिलीवरी कोड न दें. आप डिलीवरी बॉय से फोन को चालू करके दिखाने की मांग भी कर सकते हैं और वह मना नहीं कर सकता. अगर प्रोडक्ट में कोई शक की बात लगे तो आप डिलीवरी लेने से इंकार कर सकते हैं.