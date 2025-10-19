सेल में नया फोन खरीदा? डिलीवरी लेने से पहले इन बातों का जरूर रखें ध्यान नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीसेल में नया फोन खरीदा? डिलीवरी लेने से पहले इन बातों का जरूर रखें ध्यान नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान

Online Smartphone Purchase: फेस्टिव सीजन का वक्त चल रहा है और हर कोई ऑनलाइन सेल का फायदा उठाकर नया स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप खरीद रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 19 Oct 2025 03:56 PM (IST)
फेस्टिव सीजन का वक्त चल रहा है और हर कोई ऑनलाइन सेल का फायदा उठाकर नया स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप खरीद रहा है. लेकिन इसी दौरान कई लोग एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उन्हें भारी पड़ सकती है डिलीवरी बॉय के सामने जरूरी सावधानी न बरतना. जब हज़ारों लोग एक साथ ऑर्डर करते हैं तो धोखाधड़ी करने वालों को भी मौका मिल जाता है. अगर आप नहीं चाहते कि आपकी मेहनत की कमाई किसी ठगी में चली जाए तो डिलीवरी लेते समय कुछ अहम बातों को नज़रअंदाज न करें.

कुछ समय पहले ई-कॉमर्स कंपनियों ने अपने एक्सचेंज और रिटर्न रूल्स में बदलाव किए हैं. अब अगर आपको डिलीवरी के बाद किसी प्रोडक्ट में खराबी मिलती है तो Amazon या Flipkart जैसी साइट्स उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगी. यानी अगर आपने सेल में iPhone खरीदा और वह खराब निकला तो आपको सीधा कंपनी के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा. इस वजह से यह और भी जरूरी हो जाता है कि आप डिलीवरी लेते समय पूरा ध्यान रखें.
आजकल कई प्लेटफॉर्म्स ओपन बॉक्स डिलीवरी की सुविधा दे रहे हैं. इसमें डिलीवरी बॉय आपके सामने बॉक्स खोलता है और तभी आपको प्रोडक्ट रिसीव करने का कोड देना होता है. लेकिन कई बार कुछ लोग बिना बॉक्स देखे ही कोड बता देते हैं जो सबसे बड़ी गलती है. याद रखें जब तक आप बॉक्स खोलकर अंदर का सामान पूरी तरह चेक न कर लें, डिलीवरी कोड न दें. आप डिलीवरी बॉय से फोन को चालू करके दिखाने की मांग भी कर सकते हैं और वह मना नहीं कर सकता. अगर प्रोडक्ट में कोई शक की बात लगे तो आप डिलीवरी लेने से इंकार कर सकते हैं.
प्रोडक्ट लेते समय यह भी ध्यान रखें कि फोन की सील पूरी तरह सुरक्षित हो. अगर बॉक्स पर सील टूटी हुई लगे या पैकिंग में गड़बड़ी दिखे तो तुरंत डिलीवरी रिजेक्ट कर दें. फोन या टैबलेट को निकालने के बाद उसका IMEI नंबर बॉक्स पर लिखे नंबर से जरूर मिलाएं.
डिलीवरी के वक्त एक और जरूरी काम है वीडियो रिकॉर्ड करना. जब बॉक्स आपके सामने खुल रहा हो या आप खुद अनबॉक्सिंग कर रहे हों उस पूरे प्रोसेस को वीडियो में कैद करें. इससे आपके पास ठोस सबूत रहेगा कि डिलीवरी के वक्त सामान की स्थिति क्या थी. अगर बाद में कोई विवाद होता है तो यही वीडियो आपके पैसे वापस दिलाने में मदद करेगी. कई बार ऐसा भी होता है कि ठग डिलीवरी के वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर खुद ही धोखाधड़ी से पीछे हट जाते हैं.
अगर आपने ऐसा प्लेटफॉर्म चुना है जहां ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं होती, तो प्रोडक्ट रिसीव करने के बाद खुद से अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाना न भूलें. कोशिश करें कि वीडियो में बॉक्स की कंडीशन, लेबल और अंदर मौजूद आइटम सब साफ दिखें.
ऑनलाइन सेल में सस्ता फोन खरीदना गलत नहीं लेकिन डिलीवरी के वक्त लापरवाही करना बहुत महंगा साबित हो सकता है. इसलिए हर बार डिलीवरी बॉय के सामने फोन को अच्छे से चेक करें, वीडियो बनाएं और तभी कन्फर्मेशन कोड शेयर करें ताकि खुशी का मौका किसी नुकसान में न बदल जाए.
Published at : 19 Oct 2025 03:53 PM (IST)
