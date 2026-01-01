विदेश में हुई थी गांधी परिवार के इस सदस्य की शादी, जानें कौन-कौन हुआ था शामिल

Priyanka Gandhi Son Raihan Vadra Engagement: गांधी परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की हाल ही में अवीवा बेग के साथ सगाई हुई है. सगाई के बाद यह जोड़ा अपने परिवारों के साथ राजस्थान के रणथंभौर पहुंचा है. इसी बीच एक सवाल यह उठ रहा है कि विदेश में गांधी परिवार के और किस सदस्य की शादी हुई है.

गांधी परिवार और विदेश में शादियां

गांधी परिवार में ज्यादातर शादियां पारंपरिक रूप से भारत में ही हुई है. हालांकि परिवार की शादी के इतिहास में सबसे खास इंटरनेशनल कनेक्शन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी का है. उनकी प्रेम कहानी भारत में नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुई थी.

राजीव गांधी और सोनिया गांधी इंग्लैंड में कैसे मिले थे

राजीव गांधी 1965 में इंग्लैंड के कैंब्रिज में वर्सिटी रेस्टोरेंट में सोनिया माइनो (बाद में सोनिया गांधी) से मिले थे. उस समय राजीव गांधी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और सोनिया इटली से ब्रिटेन आई थी.

राजीव और सोनिया की शादी कहां हुई थी

राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी 25 फरवरी 1968 को भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नई दिल्ली स्थित आवास के बगीचे में हुई थी. हालांकि सोशल मीडिया पर उनकी शादी विदेश में रजिस्टर्ड होने या चर्च में होने के बारे में बार-बार दावे किए जाते रहे हैं लेकिन इसकी कोई भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं है.



शादी में कौन-कौन शामिल हुआ था

शादी समारोह में सिर्फ करीबी परिवार के सदस्य और भरोसेमंद दोस्त ही शामिल हुए थे. मौजूद लोगों में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी की बहन विजय लक्ष्मी पंडित और राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी शामिल थे.

गांधी-वाड्रा परिवार के लिए खास जगह

रणथंभौर लंबे समय से प्रियंका गांधी और उनके परिवार के लिए काफी खास रहा है. पिछले कुछ सालों में इस टाइगर रिजर्व में कई प्राइवेट फैमिली मोमेंट्स हुए हैं. रेहान वाड्रा करीब एक दशक से अपनी मां के साथ यहां पर आ रहे हैं और जब वह अवीवा बेग के करीब आए तो वह भी परिवार के साथ यहां पर आने लगीं. अवीवा बेग एक फोटोग्राफर है और रेहान वाड्रा की भी कला में काफी ज्यादा रुचि है. दोनों ने कई सोलो प्रदर्शनियों मैं अपनी कला का प्रदर्शन किया है.

ये भी पढ़ें: गांधी-वाड्रा परिवार के किन लोगों को फॉलो करती हैं अवीवा बेग? देखें इंस्टाग्राम की पूरी डिटेल