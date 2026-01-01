हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजविदेश में हुई थी गांधी परिवार के इस सदस्य की शादी, जानें कौन-कौन हुआ था शामिल

विदेश में हुई थी गांधी परिवार के इस सदस्य की शादी, जानें कौन-कौन हुआ था शामिल

Priyanka Gandhi Son Raihan Vadra Engagement: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे की सगाई हुई है. आइए जानते हैं कि गांधी परिवार के किस सदस्य की शादी विदेश में हुई थी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 01 Jan 2026 06:33 PM (IST)
Preferred Sources

Priyanka Gandhi Son Raihan Vadra Engagement: गांधी परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की हाल ही में अवीवा बेग के साथ सगाई हुई है. सगाई के बाद यह जोड़ा अपने परिवारों के साथ राजस्थान के रणथंभौर पहुंचा है. इसी बीच एक सवाल यह उठ रहा है कि विदेश में गांधी परिवार के और किस सदस्य की शादी हुई है.

गांधी परिवार और विदेश में शादियां 

गांधी परिवार में ज्यादातर शादियां पारंपरिक रूप से भारत में ही हुई है. हालांकि परिवार की शादी के इतिहास में सबसे खास इंटरनेशनल कनेक्शन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी का है. उनकी प्रेम कहानी भारत में नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुई थी. 

राजीव गांधी और सोनिया गांधी इंग्लैंड में कैसे मिले थे 

राजीव गांधी 1965 में इंग्लैंड के कैंब्रिज में वर्सिटी रेस्टोरेंट में सोनिया माइनो (बाद में सोनिया गांधी) से मिले थे. उस समय राजीव गांधी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और सोनिया इटली से ब्रिटेन आई थी. 

राजीव और सोनिया की शादी कहां हुई थी 

राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी 25 फरवरी 1968 को भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नई दिल्ली स्थित आवास के बगीचे में हुई थी. हालांकि सोशल मीडिया पर उनकी शादी विदेश में रजिस्टर्ड होने या चर्च में होने के बारे में बार-बार दावे किए जाते रहे हैं लेकिन इसकी कोई भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं है.


शादी में कौन-कौन शामिल हुआ था 

शादी समारोह में सिर्फ करीबी परिवार के सदस्य और भरोसेमंद दोस्त ही शामिल हुए थे. मौजूद लोगों में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी की बहन विजय लक्ष्मी पंडित और राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी शामिल थे. 

गांधी-वाड्रा परिवार के लिए खास जगह

रणथंभौर लंबे समय से प्रियंका गांधी और उनके परिवार के लिए काफी खास रहा है. पिछले कुछ सालों में इस टाइगर रिजर्व में कई प्राइवेट फैमिली मोमेंट्स हुए हैं. रेहान वाड्रा करीब एक दशक से अपनी मां के साथ यहां पर आ रहे हैं और जब वह अवीवा बेग के करीब आए तो वह भी परिवार के साथ यहां पर आने लगीं. अवीवा बेग एक फोटोग्राफर है और रेहान वाड्रा की भी कला में काफी ज्यादा रुचि है. दोनों ने कई सोलो प्रदर्शनियों मैं अपनी कला का प्रदर्शन किया है.

ये भी पढ़ें:  गांधी-वाड्रा परिवार के किन लोगों को फॉलो करती हैं अवीवा बेग? देखें इंस्टाग्राम की पूरी डिटेल

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 01 Jan 2026 06:33 PM (IST)
Tags :
Rehan Vadra Engagement Gandhi Family Wedding Rehan Vadra Aviva Beg
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान में भारी बवाल, सड़कों पर लग रहे खामेनेई मुर्दाबाद के लग रहे नारे, जानें क्या है पूरा मामला
ईरान में भारी बवाल, सड़कों पर लग रहे खामेनेई मुर्दाबाद के लग रहे नारे, जानें क्या है पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क भी शर्मा जाए..., इस बॉलर के आगे सारे स्विंग गेंदबाज फेल, आकाश चोपड़ा ने शेयर किया वीडियो
मिचेल स्टार्क भी शर्मा जाए..., इस बॉलर के आगे सारे स्विंग गेंदबाज फेल, आकाश चोपड़ा ने शेयर किया वीडियो
बॉलीवुड
Stars Debut In 2026: गोविंदा के बेटे से लेकर शाहरुख की बेटी तक, 2026 में बॉलीवुड में होगी कई नए सितारों की एंट्री
गोविंदा के बेटे से लेकर शाहरुख की बेटी तक, 2026 में बॉलीवुड में होगी कई नए सितारों की एंट्री
Advertisement

वीडियोज

New Upcoming Show 2026:🔥TV पर नया धमाका! नए साल में Entertainment का मीटर बढ़ाने आ रहे है ये नए शोज
2025 की सबसे बड़ी Controversies, जिन्होंने हिला दिया पूरा Bollywood, Ranveer Allahbadia के Controversy से Deepika की Demand तक
Ikkis Review: वीर Arun Khetarpal की कहानी, Jaideep Ahlawat का दमदार अभिनय और Dharamendra Ji आखिरी Film
नया साल 2026: ये 5 Financial Resolutions बदल देंगे आपकी पूरी जिंदगी | Paisa Live
Tobacco Stocks में हड़कंप, ITC 8% टूटा, Godfrey Phillips 16% Crash | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान में भारी बवाल, सड़कों पर लग रहे खामेनेई मुर्दाबाद के लग रहे नारे, जानें क्या है पूरा मामला
ईरान में भारी बवाल, सड़कों पर लग रहे खामेनेई मुर्दाबाद के लग रहे नारे, जानें क्या है पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क भी शर्मा जाए..., इस बॉलर के आगे सारे स्विंग गेंदबाज फेल, आकाश चोपड़ा ने शेयर किया वीडियो
मिचेल स्टार्क भी शर्मा जाए..., इस बॉलर के आगे सारे स्विंग गेंदबाज फेल, आकाश चोपड़ा ने शेयर किया वीडियो
बॉलीवुड
Stars Debut In 2026: गोविंदा के बेटे से लेकर शाहरुख की बेटी तक, 2026 में बॉलीवुड में होगी कई नए सितारों की एंट्री
गोविंदा के बेटे से लेकर शाहरुख की बेटी तक, 2026 में बॉलीवुड में होगी कई नए सितारों की एंट्री
इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
जनरल नॉलेज
Myanmar Debt: म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
हेल्थ
कमर के साइज से भी पता चलता है डायबिटीज का खतरा, दिक्कत बढ़ने से पहले कैसे करें बचाव?
कमर के साइज से भी पता चलता है डायबिटीज का खतरा, दिक्कत बढ़ने से पहले कैसे करें बचाव?
यूटिलिटी
नए साल में छूनी भी नहीं पड़ेगी सैलरी, 2026 में काम आएंगे इनवेस्टमेंट के ये बेस्ट तरीके
नए साल में छूनी भी नहीं पड़ेगी सैलरी, 2026 में काम आएंगे इनवेस्टमेंट के ये बेस्ट तरीके
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget