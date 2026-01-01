दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट

राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अभी शीतलहर पीछा नहीं छोड़ने वाली. गुरुवार (1 जनवरी) को मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली में 2 से 5 जनवरी तक शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक, शीतलहर का ऐलान तब किया जाता है जब न्यूनतम तापमान 4.5-6.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. नए साल के पहले दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग ने 5 जनवरी तक राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में शीतलहर की स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है.

6 जनवरी तक गहरे से बहुत गहरे कोहरे का अनुमान

दिल्ली में 6 जनवरी तक कई जगहों पर सुबह और रात के समय गहरे से बहुत गहरे कोहरे देखने को मिल सकते हैं. 1 जनवरी को कई इलाकों में विजिबिलिटी खराब रही. सफदरजंग में 31 दिसंबर की रात 10.30 बजे से 1 जनवरी की सुबह 8.30 तक सबसे कम 500 मीटर की विजिबिलिटी दर्ज की गई. हालांकि, सुबह 9 बजे तक विजिबिलिटी में सुधार हुआ और ये 600 मीटर तक पहुंच गई.

1 जनवरी को कुछ जगहों पर बहुत हल्की बूंदा-बांदी

वहीं, पालम में 31 दिसंबर को रात 9.30 बजे से गुरुवार सुबह 8 बजे तक विजिबिलिटी 500 मीटर रिकॉर्ड की गई. ये सुबह 8.30 बजे तक बढ़कर 600 मीटर हो गई. दिल्ली में सुबह के वक्त कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश या बूंदा-बांदी हुई, जबकि पूरे दिन आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे.

2 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम?

शुक्रवार (2 जनवरी) के लिए मौसम विभाग ने कई जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की धुंध रहने और सुबह के समय कुछ जगहों पर घना कोहरा रहने का अनुमान लगाया है. अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. वहीं न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

मौसम के पैटर्न के बारे में बताते हुए IMD के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा कि एक एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है. इसके असर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हुई और NCR में भी बहुत हल्की बारिश हुई.