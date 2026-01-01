एक मैच में 5 भारतीयों ने शतक ठोक बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, पांड्या ने भी ठोक दिए 109; मचा दी तबाही

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएक मैच में 5 भारतीयों ने शतक ठोक बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, पांड्या ने भी ठोक दिए 109; मचा दी तबाही

Vijay Hazare Trophy: बड़ौदा बनाम हैदराबाद मुकाबले में इतिहास रच गया, इस मैच में 5 बल्लेबाजों ने शतक ठोका. कप्तान क्रुणाल पांड्या ने 109 रनों की नाबाद पारी खेली.

By : शिवम | Updated at : 01 Jan 2026 11:20 PM (IST)
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के चौथे राउंड में बड़ौदा बनाम हैदराबाद मैच में इतिहास रचा. दोनों टीमों के 5 बल्लेबाजों ने शतक ठोका, जिसके चलते लिस्ट ए क्रिकेट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया. इस मुकाबले में बड़ौदा ने 37 रनों से जीत दर्ज की, अमित पासी को मैच का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया. पासी ने 93 गेंदों में 127 रन बनाए थे. कप्तान क्रुणाल पांड्या ने भी शतकीय पारी खेली थी.

संसोरा क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान छामा मिलिंद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. बड़ौदा के ओपनर्स नित्या पांड्या (122) और अमित पासी (127) ने पहले विकेट लिए 230 रनों की साझेदारी की. नित्या ने 110 गेंदों में 1 छक्का, 12 चौकों की मदद से 122 रन बनाए. अमित पासी ने 93 गेंदों में 7 छक्के और 12 चौकों की मदद से 127 रन बनाए. इसके बाद तीसरे नंबर पर आए बड़ौदा के कप्तान क्रुणाल पांड्या ने भी शतक जड़ा, उन्होंने 63 गेंदों में 1 छक्का, 18 चौकों की मदद से नाबाद 109 रन बनाए.

बड़ौदा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 4 विकेट पर 417 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में हैदराबाद की पूरी टीम 380 रनों पर सिमट गई. हालांकि अभिरथ रेड्डी और प्रग्रय रेड्डी के बीच हुई 200 रनों की साझेदारी ने हैदराबाद के लिए मैच बनाया जरूर था, लेकिन इस जोड़ी के टूटने के बाद हैदराबाद की पारी बिखर गई.

5 बल्लेबाजों ने लगाया शतक

अभिरथ रेड्डी ने 90 गेंदों में 2 छक्के और 18 चौकों की मदद से 130 रन बनाए. प्रग्रय रेड्डी ने 98 गेंदों में 113 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 1 छक्का और 11 चौके लगाए. इस तरह हैदराबाद की पारी में 2 बल्लेबाजों और बड़ौदा की पारी में 3 बल्लेबाजों ने शतक लगाए. इस मुकाबले में कुल 5 बल्लेबाजों ने शतक लगाया, जिसके चलते लिस्ट ए क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड बन गया.

अंक तालिका में कहां है दोनों टीमें?

बड़ौदा की टीम ने 4 में से 3 मैच जीते हैं और 1 हारा है. बड़ौदा के साथ बंगाल और विदर्भा के भी 12-12 अंक हैं, लेकिन इन 3 टीमों में से बड़ौदा की नेट रन रेट सबसे खराब है. बड़ौदा टीम अंक तालिका में चौथे स्थान पर है. हैदराबाद की बात करें तो टीम ने अपने चारों मैच हारे हैं. टीम तालिका में 7वें नंबर पर है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 01 Jan 2026 11:20 PM (IST)
Krunal Pandya Vijay Hazare Trophy Cricket Records Baroda Cricket Team List A Cricket
