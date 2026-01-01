रूस का दावा है कि न्यू ईयर की रात को यूक्रेन से छीने विवादित खेरसोन इलाके में एक होटल और कैफे में हुए ड्रोन अटैक में 24 लोगों की मौत हो गई है और करीब 50 लोग घायल हुए हैं. रूस का दावा है कि ड्रोन में ऐसा पर्दाथ मिला था कि फटने के बाद आग लग गई, जिसके कारण जश्न मनाने वाले लोग चपेट में आ गए. खास बात है कि रूस ने इस घटना के लिए सीधे यूक्रेन दोष मढ़ते हुए इंग्लैंड और दूसरे यूरोपीय देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों पर इस ड्रोन अटैक का आरोप लगाया है.

पुतिन के घर पर हमले की खबर को CIA ने झूठा बताया

उल्लेखनीय है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए (सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी) ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नोवोग्राद स्थित घर पर ड्रोन अटैक की खबर को झूठा करार दिया है. रूस ने आरोप लगाया था कि 28 दिसंबर की रात को यूक्रेन ने 91 ड्रोन के जरिए पुतिन के घर पर हमला कर हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन सीआईए ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की जानकारी साझा की है कि यूक्रेन ने कोई अटैक नहीं किया है. ऐसे में रूस के दावों को जबरदस्त झटका लगा है. यही वजह है कि रूस ने खेरसोन में हुए ड्रोन अटैक को लेकर सीधे यूक्रेन पर आरोप नहीं लगाया है.

'तीन अलग-अलग ड्रोन से हुआ हमला'

खेरसोन प्रांत के गर्वनर व्लादिमीर साल्डो के हवाले से रूस ने बताया कि तीन अलग-अलग ड्रोन से हमला किया गया था. साल्डो ने हमले के बाद बर्बाद हो चुके होटल और कैफे की तस्वीरें भी साझा की. गवर्नर ने रूस के विदेश मंत्रालय ने इसे सोची-समझी साजिश बताया. रूसी गवर्नर ने बताया कि हमले में एक बच्चे समेत कुल 24 लोगों की जान चली गई. ये सभी लोग होटल और कैफे में नए साल का जश्न मना रहे थे. हमले के बाद रूस की इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट कर दिया गया, लेकिन रूस के दावों की स्वतंत्र एजेंसियों ने पुष्टि नहीं की है.

खेरसोन के बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा

यूक्रेन की तरफ से भी खेरसोन हमले को लेकर कोई जानकारी या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. हालांकि, कुछ महीने पहले भी खेरसोन के एक होटल पर हमले की खबर आई थी, जिसे साल्डो के घायल होने की खबर आई थी. फरवरी 2022 यानी युद्ध शुरु होने से पहले ब्लैक सी (काला सागर) के तट पर बसे खेरसोन शहर पर यूकेन का कब्जा था. बाद में रूस ने मिलिट्री ऑपरेशन्स में खेरसोन प्रांत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था.

कुछ इलाकों में अभी भी यूक्रेन का कब्जा है. पिछले साल नवंबर (2025) में हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने भी युद्धग्रस्त खेरसोन का दौरा कर पीड़ित लोगों से मुलाकात की थी. खेरसोन भी यूक्रेन के उन दक्षिण-पूर्वी दोनेत्स्क, लुहांस्क (लुगांस्क) और जपोरिजिया इलाकों की तरह है जहां रूसी सेना का कब्जा है.