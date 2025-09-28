हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीभारत-पाक फाइनल लाइव देखने का हो गया जुगाड़! इन मोबाइल रिचार्ज पर बिलकुल फ्री मिल रहा SonyLIV सब्सक्रिप्शन

भारत-पाक फाइनल लाइव देखने का हो गया जुगाड़! इन मोबाइल रिचार्ज पर बिलकुल फ्री मिल रहा SonyLIV सब्सक्रिप्शन

India vs Pakistan Asia Cup Final: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का बहुप्रतीक्षित फाइनल मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 28 Sep 2025 04:08 PM (IST)
India vs Pakistan Asia Cup Final: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का बहुप्रतीक्षित फाइनल मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का बहुप्रतीक्षित फाइनल मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार टॉस 7:30 बचे होगा और मैच रात 8 बजे से शुरू होगा. टूर्नामेंट में यह दोनों टीमों का तीसरा आमना-सामना होगा और पिछली दोनों भिड़ंत में भारत ने पाकिस्तान को मात दी थी. अब यह निर्णायक मैच तय करेगा कि इस बार एशिया कप की ट्रॉफी किसके हाथ लगेगी.

1/5
इस मैच का लाइव प्रसारण SonyLIV ऐप पर किया जा रहा है. लेकिन अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन नहीं है तो परेशान न हों. आपको बताते हैं ऐसे रिचार्ज प्लान्स के बारे में जिनमें SonyLIV का सब्सक्रिप्शन बिलकुल फ्री में मिल जाता है जिसके बाद आप एशिया कप का फाइनल मुकाबला आसानी से देख सकेंगे.
इस मैच का लाइव प्रसारण SonyLIV ऐप पर किया जा रहा है. लेकिन अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन नहीं है तो परेशान न हों. आपको बताते हैं ऐसे रिचार्ज प्लान्स के बारे में जिनमें SonyLIV का सब्सक्रिप्शन बिलकुल फ्री में मिल जाता है जिसके बाद आप एशिया कप का फाइनल मुकाबला आसानी से देख सकेंगे.
2/5
बता दें कि SonyLIV का नए यूज़र्स के लिए प्लान 399 रुपये प्रति माह से शुरू होता है जिसमें 720p क्वालिटी में कंटेंट मिलता है. हालांकि, इस पैकेज में खेलों के दौरान विज्ञापन दिखाए जाते हैं. दिलचस्प बात यह है कि कुछ मोबाइल और ब्रॉडबैंड प्लान्स के साथ Sony LIV का एक्सेस बिना अतिरिक्त शुल्क के भी मिल सकता है.
बता दें कि SonyLIV का नए यूज़र्स के लिए प्लान 399 रुपये प्रति माह से शुरू होता है जिसमें 720p क्वालिटी में कंटेंट मिलता है. हालांकि, इस पैकेज में खेलों के दौरान विज्ञापन दिखाए जाते हैं. दिलचस्प बात यह है कि कुछ मोबाइल और ब्रॉडबैंड प्लान्स के साथ Sony LIV का एक्सेस बिना अतिरिक्त शुल्क के भी मिल सकता है.
3/5
जियो फाइबर यूजर्स को 599 रुपये वाले 30 Mbps और 899 रुपये वाले 100 Mbps प्लान में यह सुविधा दी जाती है. वहीं, Vi प्रीपेड कस्टमर्स 95, 408 और 999 रुपये वाले रिचार्ज पर मोबाइल-ओनली Sony LIV का सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं. Vi मैक्स 5G पोस्टपेड यूजर्स को भी 751 रुपये से शुरू होने वाले प्लान्स में प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मुफ्त दिया जाता है.
जियो फाइबर यूजर्स को 599 रुपये वाले 30 Mbps और 899 रुपये वाले 100 Mbps प्लान में यह सुविधा दी जाती है. वहीं, Vi प्रीपेड कस्टमर्स 95, 408 और 999 रुपये वाले रिचार्ज पर मोबाइल-ओनली Sony LIV का सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं. Vi मैक्स 5G पोस्टपेड यूजर्स को भी 751 रुपये से शुरू होने वाले प्लान्स में प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मुफ्त दिया जाता है.
4/5
एयरटेल ग्राहकों के लिए तो डील और भी बेहतर है. Airtel Xstream Play प्लेटफॉर्म पर Sony LIV समेत 22 से अधिक OTT ऐप्स का एक्सेस मिलता है. उदाहरण के लिए, एयरटेल का 979 रुपये का प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग, 2GB डेली डेटा, फ्री SMS और अनलिमिटेड 5G इंटरनेट के साथ Xstream Play प्रीमियम देता है. इस पैक की वैधता 84 दिन है.
एयरटेल ग्राहकों के लिए तो डील और भी बेहतर है. Airtel Xstream Play प्लेटफॉर्म पर Sony LIV समेत 22 से अधिक OTT ऐप्स का एक्सेस मिलता है. उदाहरण के लिए, एयरटेल का 979 रुपये का प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग, 2GB डेली डेटा, फ्री SMS और अनलिमिटेड 5G इंटरनेट के साथ Xstream Play प्रीमियम देता है. इस पैक की वैधता 84 दिन है.
5/5
इस हिसाब से क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह सुनहरा मौका है. सही रिचार्ज प्लान चुनकर आप भारत-पाकिस्तान फाइनल मैच को बिना अतिरिक्त खर्च किए फ्री में देख सकते हैं और इस ऐतिहासिक भिड़ंत का सीधा प्रसारण अपने मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर एंजॉय कर सकते हैं.
इस हिसाब से क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह सुनहरा मौका है. सही रिचार्ज प्लान चुनकर आप भारत-पाकिस्तान फाइनल मैच को बिना अतिरिक्त खर्च किए फ्री में देख सकते हैं और इस ऐतिहासिक भिड़ंत का सीधा प्रसारण अपने मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर एंजॉय कर सकते हैं.
Published at : 28 Sep 2025 04:08 PM (IST)
