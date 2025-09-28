एक्सप्लोरर
भारत-पाक फाइनल लाइव देखने का हो गया जुगाड़! इन मोबाइल रिचार्ज पर बिलकुल फ्री मिल रहा SonyLIV सब्सक्रिप्शन
India vs Pakistan Asia Cup Final: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का बहुप्रतीक्षित फाइनल मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का बहुप्रतीक्षित फाइनल मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार टॉस 7:30 बचे होगा और मैच रात 8 बजे से शुरू होगा. टूर्नामेंट में यह दोनों टीमों का तीसरा आमना-सामना होगा और पिछली दोनों भिड़ंत में भारत ने पाकिस्तान को मात दी थी. अब यह निर्णायक मैच तय करेगा कि इस बार एशिया कप की ट्रॉफी किसके हाथ लगेगी.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 28 Sep 2025 04:08 PM (IST)
टेक्नोलॉजी
5 Photos
भारत-पाक फाइनल लाइव देखने का हो गया जुगाड़! इन मोबाइल रिचार्ज पर बिलकुल फ्री मिल रहा SonyLIV सब्सक्रिप्शन
टेक्नोलॉजी
5 Photos
आधी कीमत में मिल रहा 74,999 रुपये वाला फोन, मिलता है DSLR जैसा कैमरा और दमदार परफॉर्मेंस
टेक्नोलॉजी
5 Photos
क्या आप जानते हैं Google का असली मतलब? जानिए क्या है इसकी फुल फॉर्म और कहां से आया ये मशहूर नाम
टेक्नोलॉजी
6 Photos
दुनिया में किस देश के पास है सबसे ताकतवर फाइटर जेट, जानिए कौन से टेक्नोलॉजी बनाती है इसे घातक
टेक्नोलॉजी
6 Photos
अब Harry Potter संग लीजिए सेल्फी! AI की मदद से पूरी होगी इच्छा, जानिए कैसे बनेगी फोटो
टेक्नोलॉजी
7 Photos
दुनिया का सबसे एडवांस Air Defence System किस देश के पास है? ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे एक झटके में रोक देता है हवाई हमला
टेक्नोलॉजी
7 Photos
कैसे एक बार में लाखों किसानों के खातों में पैसे भेज दिए जाते हैं, जानिए क्या है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
दिल्ली NCR
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
क्रिकेट
अब आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा टीम इंडिया का करेंगे चयन? BCCI ने बनाया सेलेक्टर; कंफर्म खबर आई सामने
बॉलीवुड
रणबीर कपूर की टॉप 5 फिल्में, संजू से लेकर ये जवानी है दीवानी तक को ओटीटी पर यहां देखें
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
भारत-पाक फाइनल लाइव देखने का हो गया जुगाड़! इन मोबाइल रिचार्ज पर बिलकुल फ्री मिल रहा SonyLIV सब्सक्रिप्शन
टेक्नोलॉजी
5 Photos
आधी कीमत में मिल रहा 74,999 रुपये वाला फोन, मिलता है DSLR जैसा कैमरा और दमदार परफॉर्मेंस
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion