एक्सप्लोरर
AI सब कुछ बदल देगा लेकिन ये जॉब्स नहीं जाएंगी कहीं! सर्वे में हो गया बड़ा खुलासा
Artificial Intelligence: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि क्या मशीनें इंसानों की नौकरियां छीन लेंगी. खास तौर पर युवा वर्ग के बीच यह डर लगातार गहराता जा रहा है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि क्या मशीनें इंसानों की नौकरियां छीन लेंगी. खास तौर पर युवा वर्ग के बीच यह डर लगातार गहराता जा रहा है. हालांकि संसद में पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ने इस आशंका को काफी हद तक शांत करने की कोशिश की है. सर्वे में साफ कहा गया है कि भारत जैसे श्रम-प्रधान देश में AI किसी बड़े पैमाने पर नौकरियों को खत्म नहीं करेगा बल्कि कई क्षेत्रों में नए अवसर भी लेकर आएगा.
1/5
2/5
Published at : 04 Feb 2026 10:12 AM (IST)
Tags :AI TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
5 Photos
AI सब कुछ बदल देगा लेकिन ये जॉब्स नहीं जाएंगी कहीं! सर्वे में हो गया बड़ा खुलासा
टेक्नोलॉजी
5 Photos
मोबाइल की कीमतों में होगी कटौती! अब स्मार्टफोन होंगे सस्ते, वजह जानकर खुश हो जाएंगे
टेक्नोलॉजी
5 Photos
स्क्रीन की वो काली लाइन कोई खराबी नहीं! छुपा है ऐसा स्मार्ट फीचर कि फोन चलाना हो जाएगा आसान
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सिर्फ महिलाओं के लिए बने ये 5 स्मार्ट गैजेट्स! पांचवां ऐसा है कि हर लड़की कहेगी – ये तो मुझे चाहिए ही!
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सरकार की सख्त चेतावनी! फेक पहचान बनाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं हैकर्स, एक गलती और खाली हो सकता है अकाउंट
टेक्नोलॉजी
5 Photos
AC खरीदने का सही समय कब! क्या सीजन शुरू होने से पहले लेना होता है फायदेमंद? यहां समझें पूरा जोड-गणित
टेक्नोलॉजी
5 Photos
इस एक मैसेज को गलती से भी न खोलें, वरना पलभर में उड़ जाएगा पूरा बैंक बैलेंस, इन यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा
टेक्नोलॉजी
7 Photos
UPI की एक गलती और उड़ गए पैसे? गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए तो वापस मिलेंगे या नहीं, जानिए पूरा नियम
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब… ताकतवर सेना के मामले में भारत कहां?
महाराष्ट्र
मौत से पहले अजित पवार का वह आखिरी फोन कॉल, प्लेन में बैठकर की थी यह जरूरी बात, सामने आया ऑडियो
इंडिया
यूपी के 25 जिलों में बारिश संग ओले...IMD की चेतावनी, दिल्ली-पंजाब से बिहार-राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में भिड़ेंगी दिल्ली और बेंगलुरु, जानिए कब और कहां देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
AI सब कुछ बदल देगा लेकिन ये जॉब्स नहीं जाएंगी कहीं! सर्वे में हो गया बड़ा खुलासा
टेक्नोलॉजी
5 Photos
मोबाइल की कीमतों में होगी कटौती! अब स्मार्टफोन होंगे सस्ते, वजह जानकर खुश हो जाएंगे
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion