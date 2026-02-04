AI सब कुछ बदल देगा लेकिन ये जॉब्स नहीं जाएंगी कहीं! सर्वे में हो गया बड़ा खुलासा

इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, अब तक के आंकड़े यह संकेत नहीं देते कि AI के कारण रोजगार पर कोई बड़ा संकट आने वाला है. ये बात भारत की अर्थव्यवस्था स्किल और युवाओं की ताकत पर टिकी हुई है, जहां AI इंसानों की जगह लेने के बजाय उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने का काम करेगा. यह जरूर है कि कुछ दोहराए जाने वाले और रूटीन काम ऑटोमेशन के दायरे में आ सकते हैं लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखती जहां AI के कारण बड़े स्तर पर नौकरियां खत्म हो जाएं.