AI सब कुछ बदल देगा लेकिन ये जॉब्स नहीं जाएंगी कहीं! सर्वे में हो गया बड़ा खुलासा

AI सब कुछ बदल देगा लेकिन ये जॉब्स नहीं जाएंगी कहीं! सर्वे में हो गया बड़ा खुलासा

Artificial Intelligence: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि क्या मशीनें इंसानों की नौकरियां छीन लेंगी. खास तौर पर युवा वर्ग के बीच यह डर लगातार गहराता जा रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 04 Feb 2026 10:12 AM (IST)
Artificial Intelligence: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि क्या मशीनें इंसानों की नौकरियां छीन लेंगी. खास तौर पर युवा वर्ग के बीच यह डर लगातार गहराता जा रहा है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि क्या मशीनें इंसानों की नौकरियां छीन लेंगी. खास तौर पर युवा वर्ग के बीच यह डर लगातार गहराता जा रहा है. हालांकि संसद में पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ने इस आशंका को काफी हद तक शांत करने की कोशिश की है. सर्वे में साफ कहा गया है कि भारत जैसे श्रम-प्रधान देश में AI किसी बड़े पैमाने पर नौकरियों को खत्म नहीं करेगा बल्कि कई क्षेत्रों में नए अवसर भी लेकर आएगा.

1/5
इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, अब तक के आंकड़े यह संकेत नहीं देते कि AI के कारण रोजगार पर कोई बड़ा संकट आने वाला है. ये बात भारत की अर्थव्यवस्था स्किल और युवाओं की ताकत पर टिकी हुई है, जहां AI इंसानों की जगह लेने के बजाय उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने का काम करेगा. यह जरूर है कि कुछ दोहराए जाने वाले और रूटीन काम ऑटोमेशन के दायरे में आ सकते हैं लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखती जहां AI के कारण बड़े स्तर पर नौकरियां खत्म हो जाएं.
इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, अब तक के आंकड़े यह संकेत नहीं देते कि AI के कारण रोजगार पर कोई बड़ा संकट आने वाला है. ये बात भारत की अर्थव्यवस्था स्किल और युवाओं की ताकत पर टिकी हुई है, जहां AI इंसानों की जगह लेने के बजाय उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने का काम करेगा. यह जरूर है कि कुछ दोहराए जाने वाले और रूटीन काम ऑटोमेशन के दायरे में आ सकते हैं लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखती जहां AI के कारण बड़े स्तर पर नौकरियां खत्म हो जाएं.
2/5
सर्वे में यह भी बताया गया है कि भारत को अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही इस्तेमाल करने के लिए हर साल करीब 80 लाख नई नौकरियां पैदा करनी होंगी. इसके लिए सिर्फ डिग्री पर नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता, स्किल डेवलपमेंट, अपस्किलिंग और री-स्किलिंग पर जोर देना बेहद जरूरी है. रिपोर्ट यह संकेत देती है कि अगर युवा समय के साथ नई तकनीकों को अपनाते हैं और प्रोफेशनल व तकनीकी कौशल विकसित करते हैं तो AI उनके लिए खतरा नहीं बल्कि मददगार साबित हो सकता है.
सर्वे में यह भी बताया गया है कि भारत को अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही इस्तेमाल करने के लिए हर साल करीब 80 लाख नई नौकरियां पैदा करनी होंगी. इसके लिए सिर्फ डिग्री पर नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता, स्किल डेवलपमेंट, अपस्किलिंग और री-स्किलिंग पर जोर देना बेहद जरूरी है. रिपोर्ट यह संकेत देती है कि अगर युवा समय के साथ नई तकनीकों को अपनाते हैं और प्रोफेशनल व तकनीकी कौशल विकसित करते हैं तो AI उनके लिए खतरा नहीं बल्कि मददगार साबित हो सकता है.
Published at : 04 Feb 2026 10:12 AM (IST)
