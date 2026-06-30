भारत में फिर से ऊर्जा संकट, स्टॉक में कितने दिनों का बचा कच्चा तेल? हैरान करने वाली आयी रिपोर्ट

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारत में फिर से आने वाला है ऊर्जा संकट? स्टॉक में कितने दिनों का कच्चा तेल बचा? रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा

भारत में फिर से आने वाला है ऊर्जा संकट? स्टॉक में कितने दिनों का कच्चा तेल बचा? रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा

Indian Oil Reserves: जब ईरान युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की चेन बाधित हुई थी, तब भारत ने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए दुनिया के 40 से ज्यादा देशों से ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित की थी.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 30 Jun 2026 05:18 PM (IST)
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  • रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत का बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता।

पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल और ईरान के युद्ध की वजह से दुनियाभर के देशों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई चेन को जोरदार झटका लगा था. वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की आपूर्ति मांग के मुताबिक नहीं हो रही थी, ऐसे में कई देशों ने अपने खपत में कई तरह की कटौतियां शुरू कर दीं थीं. हालांकि, इन्हीं देशों की लिस्ट में भारत एक ऐसा देश था, जिसने इस मुश्किल समय में अपने कूटनीति के जरिए दुनिया के 40 से ज्यादा देशों से ऊर्जा की आपूर्ति को सुनिश्चित किया और देश की जनता को किसी भी तरह के ऊर्जा संकट का एहसास होने नहीं दिया. हालांकि, अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिसने भारत के लोगों के लिए चिंता का एक बड़ा कारण बन गई है.

दरअसल, एक रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में भारत में ऊर्जा संकट देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत के पास रणनीतिक तेल भंडार इस समय बेहद कम है. दिग्गज वैश्विक कंसल्टेंसी फर्म अर्न्स्ट एंड यंग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पास सुरक्षित रखे गए तेल भंडारों में सिर्फ 4.9 दिन यानी करीब पांच दिन तक तेल खपत का बैकअप मौजूद है.

40 से ज्यादा देशों से हो रहा तेल आयात, फिर भी कमी का दावा

यह दावा ऐसे समय पर किया जा रहा है जब पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए शांति समझौते के ज्ञापन (MoU) पर साइन किए जा चुके हैं. दूसरी तरफ भारत दुनिया के 40 से ज्यादा देशों से अपने रोजाना तेल खपत का 80 प्रतिशत भाग आयात कर रहा है. वहीं, इस लिस्ट में यूक्रेन के साथ जंग की आग में झूलस रहे रूस का नाम भी शामिल है, जिसका तेल भंडारों पर यूक्रेन की तरफ से लगातार बम बरसाए जा रहे हैं. इन हालातों में भी रूस भारत को कच्चा तेल निर्यात कर रहा है. 

रणनीतिक तेल भंडार के मामले में कहां खड़ा है भारत?

रिपोर्ट के मुताबिक, अगर दुनिया में कोई बड़ा युद्ध छिड़ता है या तेल की सप्लाई चेन में बाधा आती है, तो भारत के पास इस वक्त रणनीतिक तेल भंडार में सिर्फ करीब पांच दिनों का ही कच्चा तेल उपलब्ध है. जबकि पड़ोसी देश चीन के पास 92 दिनों के लिए कच्चे तेल का स्टॉक है. वहीं, जापान के पास 77 दिनों का और दक्षिण कोरिया जैसे देश में करीब 31 दिन का तेल रिजर्व है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश भारत में तेल की कमी देखने को मिल सकती है.

रूस से कच्चे तेल का रिकॉर्ड इंपोर्ट

रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन के साथ जंग में उलझा रूस भारत के लिए ऊर्जा संकट के बीच सबसे बड़ा संकटमोचक बन सकता है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि भारत ने यूक्रेन युद्ध के शुरुआत के बाद से रूस के रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल आयात करना शुरू किया है. वहीं, ताजा आंकड़ों को देखें, तो इसी जून महीने में भारत ने हर रोज रूस से करीब 25 लाख बैरल कच्चे तेल यानी अपने कुल खपत के 50 प्रतिशत से ज्यादा तेल आयात किया है. 

यह भी पढ़ेंः जब सुबह तड़के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि PM मोदी को लगाओ फोन, बोले - 'वो उठ गए होंगे...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 30 Jun 2026 05:18 PM (IST)
Tags :
Energy Crisis RUSSIA INDIA Indian Oil Reserves
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