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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में सुहाने मौसम का हो सकता है दीदार, कुछ घंटों में मौसम बदलने और बारिश का अनुमान

दिल्ली में सुहाने मौसम का हो सकता है दीदार, कुछ घंटों में मौसम बदलने और बारिश का अनुमान

Delhi Weather: मौसम विभाग के अनुसार अगले दो घंटों के दौरान दिल्ली के कुछ इलाकों में मौसम बदल सकता है. द्वारका, पालम और IGI एयरपोर्ट इलाके में हल्की बूंदाबांदी या बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 30 Jun 2026 06:20 PM (IST)
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भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे दिल्ली-एनसीआर के लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है. दरअसल, मंगलवार (30 जून) की सुबह से ही मौसम ने अपना रुख बदल लिया है. आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है और कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो घंटों के दौरान दिल्ली के कुछ इलाकों में मौसम बदल सकता है. द्वारका, पालम और IGI एयरपोर्ट इलाके में हल्की बूंदाबांदी या बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है. इस दौरान 30 से 50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज़ और झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में गर्मी का डबल अटैक! 4 साल में सबसे गर्म रातें, आखिर कब होगी बारिश IMD ने दिया अपडेट

7 से 8 डिग्री तक गिरेगा पारा

भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में करीब 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज होने की संभावना है. इसके साथ ही मॉनसून की गतिविधियां तेज होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी. मौसम विभाग के सात दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार 30 जून को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दिनभर गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है.

 

गरज-चमक के साथ होगी बारिश

विभाग ने विशेष चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि दोपहर बाद बिजली गिरने के साथ गरज-चमक हो सकती है. 1 जुलाई को मौसम और अधिक सुहावना होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इस दिन आसमान सामान्यतः बादलों से ढका रहेगा और मध्यम बारिश होने की संभावना है.

शाम तक चलेंगी तेज हवाएं

मौसम विभाग ने दोपहर और शाम के समय तेज सतही हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की है. 2 जुलाई को तापमान में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिल सकती है. अधिकतम तापमान घटकर 33 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है. इस दिन भी गरज-चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज सतही हवाओं की संभावना व्यक्त की गई है. दोपहर और शाम के समय मौसम अधिक सक्रिय रह सकता है. 3 जुलाई को भी अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है, हालांकि इस दिन कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है. 4 जुलाई को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. 5 जुलाई को अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

गर्मी- उमस से मिलेगी राहत

मौसम विभाग ने इस दिन भी गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है, लेकिन कोई विशेष चेतावनी नहीं दी गई है. इसी तरह 6 जुलाई को भी अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी और इस दिन भी कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक का दौर जारी रहने से दिल्ली-एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिलेगी.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 30 Jun 2026 06:08 PM (IST)
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