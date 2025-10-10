हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी ने रखा करवा चौथ का व्रत, सामने आई तस्वीरें

सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी ने रखा करवा चौथ का व्रत, सामने आई तस्वीरें

Karwa Chauth 2025: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी ने करवा चौथ मनाया. सीएम ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क  | Updated at : 10 Oct 2025 11:39 PM (IST)
Karwa Chauth 2025: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी ने करवा चौथ मनाया. सीएम ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी ने शुक्रवार (10 अक्टूबर) को देहरादून में करवा चौथ मनाया. इस दौरान सीएम अपनी पत्नी का व्रत भी खुलवाते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं.

1/7
सीएम धामी ने अपनी धर्मपत्नी गीता धामी के साथ करवा चौथ पारंपरिक और श्रद्धा के साथ मनाया है. सीएम और उनकी पत्नी ने पूरे रीति-रिवाज के तहत पूजा अर्चना की है.
सीएम धामी ने अपनी धर्मपत्नी गीता धामी के साथ करवा चौथ पारंपरिक और श्रद्धा के साथ मनाया है. सीएम और उनकी पत्नी ने पूरे रीति-रिवाज के तहत पूजा अर्चना की है.
2/7
सीएम धामी ने इस पावन अवसर पर देश के साथ-साथ प्रदेश के सभी नागरिकों को करवा चौथ की बधाई भी दी है. सीएम ने सभी के लिए सुख-शांति और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है. इस बीच सीएम धामी पत्नी का व्रत खुलवाते नजर आए हैं.
सीएम धामी ने इस पावन अवसर पर देश के साथ-साथ प्रदेश के सभी नागरिकों को करवा चौथ की बधाई भी दी है. सीएम ने सभी के लिए सुख-शांति और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है. इस बीच सीएम धामी पत्नी का व्रत खुलवाते नजर आए हैं.
3/7
सीएम ने अपने सोशल मीडिया के जरिए तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा-करवा चौथ का यह पावन पर्व केवल संस्कृति और परंपरा का प्रतीक ही नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और विश्वास की गहराई का उत्सव भी है.
सीएम ने अपने सोशल मीडिया के जरिए तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा-करवा चौथ का यह पावन पर्व केवल संस्कृति और परंपरा का प्रतीक ही नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और विश्वास की गहराई का उत्सव भी है.
4/7
उन्होंने आगे कहा कि- आज प्रदेश की असंख्य मातृशक्ति ने अपने पति के दीर्घायु और सुख-समृद्ध जीवन के लिए निर्जला व्रत रखा है.
उन्होंने आगे कहा कि- आज प्रदेश की असंख्य मातृशक्ति ने अपने पति के दीर्घायु और सुख-समृद्ध जीवन के लिए निर्जला व्रत रखा है.
5/7
सीएम ने आगे लिखा, इस अवसर पर धर्मपत्नी के साथ इस पर्व का संकल्प निभाते हुए, उनके त्याग और स्नेह को हृदय से नमन करता हूं. यह पर्व हमें याद दिलाता है कि रिश्तों की मजबूती का आधार प्रेम के साथ-साथ आस्था, त्याग और अटूट विश्वास भी है.
सीएम ने आगे लिखा, इस अवसर पर धर्मपत्नी के साथ इस पर्व का संकल्प निभाते हुए, उनके त्याग और स्नेह को हृदय से नमन करता हूं. यह पर्व हमें याद दिलाता है कि रिश्तों की मजबूती का आधार प्रेम के साथ-साथ आस्था, त्याग और अटूट विश्वास भी है.
6/7
पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा, ईश्वर से प्रार्थना है कि करवा चौथ का यह पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य का प्रकाश लाए और हर घर-आंगन खुशियों से परिपूर्ण हो.
पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा, ईश्वर से प्रार्थना है कि करवा चौथ का यह पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य का प्रकाश लाए और हर घर-आंगन खुशियों से परिपूर्ण हो.
7/7
इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी परिवार के साथ भगवान की पूजा करते हुए दिखे हैं.
इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी परिवार के साथ भगवान की पूजा करते हुए दिखे हैं.
Published at : 10 Oct 2025 11:36 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
बिहार
Bihar Road Accident: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल
बिहार: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई घायल
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
क्रिकेट
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बंटेंगे तो कटेंगे SEASON 2! | Bihar Election 2025 | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: बंटेंगे तो कटेंगे... हर चुनाव में यही रटेंगे!
National Habit: पटना Metro से London तक, भारतीयों की पीक ने दुनिया में कराई थू-थू!
Kaun Banega Mukhyamantri: 'बंटेंगे तो कटेंगे'..बिहार में वोट मिलेंगे? | Bihar Election | Chapara
Marks Scandal: जोधपुर की MBM University में नंबरों की 'लूट', 100 में से मिले 138 अंक!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
बिहार
Bihar Road Accident: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल
बिहार: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई घायल
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
क्रिकेट
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
टेलीविजन
लाल सूट और मांग में सिंदूर... करवा चौथ पर यूं सजीं मुस्लिम एक्ट्रेस हिना खान, पति ने दिया इतना महंगा तोहफा
लाल सूट और मांग में सिंदूर... करवा चौथ पर यूं सजीं मुस्लिम एक्ट्रेस, पति से मिला महंगा तोहफा
इंडिया
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! सिंधु जल संधि टूटने के बाद एक और झटका, भारत ने सावलकोट परियोजना को दी मंजूरी
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! सिंधु जल संधि टूटने के बाद एक और झटका, भारत ने सावलकोट परियोजना को दी मंजूरी
हेल्थ
Sterilization Surgery: नसबंदी में कौन-सी नस काट देते हैं डॉक्टर, जिससे पैदा नहीं होते बच्चे?
नसबंदी में कौन-सी नस काट देते हैं डॉक्टर, जिससे पैदा नहीं होते बच्चे?
क्रिकेट
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर भी शामिल
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर शामिल
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget