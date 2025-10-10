एक्सप्लोरर
सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी ने रखा करवा चौथ का व्रत, सामने आई तस्वीरें
Karwa Chauth 2025: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी ने करवा चौथ मनाया. सीएम ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी ने शुक्रवार (10 अक्टूबर) को देहरादून में करवा चौथ मनाया. इस दौरान सीएम अपनी पत्नी का व्रत भी खुलवाते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 10 Oct 2025 11:36 PM (IST)
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी ने रखा करवा चौथ का व्रत, सामने आई तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
9 Photos
विजयादशमी पर राजा भैया ने किया शस्त्र पूजन, पत्नी भानवी सिंह के आरोपों के बीच ये तस्वीरें वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
11 Photos
विजयादशमी पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया विशेष अनुष्ठान, देखें तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
वाराणसी में दुर्गा पूजा की धूम, पंडालों में बड़ी संख्या में उमड़े भक्त, देखें- मनमोहक तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
मन को भा जाएंगी कन्या पूजन की ये 6 तस्वीरें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने परोसा भोजन, 6 माह की बच्ची से लिया आशीर्वाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
दशहरा से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर को दिया 825 करोड़ का तोहफा, देखें तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
5 Photos
रामलीला में पहुंची कैराना MP इकरा हसन, सामने आईं 4 खास तस्वीरें, मंच पर कुछ यूं हुआ सपा सांसद का स्वागत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
9 Photos
नवरात्र के पहले दिन प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, मीरजापुर के मंदिरों में भक्तों का तांता, देखें ये दिलचस्प तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
बिहार
बिहार: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई घायल
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
क्रिकेट
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी ने रखा करवा चौथ का व्रत, सामने आई तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
9 Photos
विजयादशमी पर राजा भैया ने किया शस्त्र पूजन, पत्नी भानवी सिंह के आरोपों के बीच ये तस्वीरें वायरल
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion