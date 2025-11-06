हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
In Pics: देव दीपावली पर लाखों दीयों की रोशनी से जगमगा उठे काशी के घाट, भव्यता देख मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु

In Pics: देव दीपावली पर लाखों दीयों की रोशनी से जगमगा उठे काशी के घाट, भव्यता देख मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु

Dev Deepawali 2025: वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा पर 5 नवंबर को विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली मनाई गई. इस अवसर पर एक बार फिर काशी के घाटों की दिव्यता और भव्यता दिखी, जिसे देखकर श्रद्धालुओं का मन झूम उठा.

By : एबीपी यूपी डेस्क  | Updated at : 06 Nov 2025 06:51 AM (IST)
Dev Deepawali 2025: वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा पर 5 नवंबर को विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली मनाई गई. इस अवसर पर एक बार फिर काशी के घाटों की दिव्यता और भव्यता दिखी, जिसे देखकर श्रद्धालुओं का मन झूम उठा.

वाराणसी में देव दीपावली पर जगमगा उठे घाट

1/6
बुधवार शाम को गंगा के दोनों घाट लाखों दीयों की रोशनी की जगमगाहट से भर गए. प्रदेश सरकार द्वारा इस साल देव दीपावली को और अधिक भव्य और दिव्य मनाने की तैयारी की गई हैं.
बुधवार शाम को गंगा के दोनों घाट लाखों दीयों की रोशनी की जगमगाहट से भर गए. प्रदेश सरकार द्वारा इस साल देव दीपावली को और अधिक भव्य और दिव्य मनाने की तैयारी की गई हैं.
2/6
इस घाटों पर लाखों दीयों की जगमग और लेजर शो ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. गंगा के किनारे दीयों की रोशनी से नहाए नजर आए.
इस घाटों पर लाखों दीयों की जगमग और लेजर शो ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. गंगा के किनारे दीयों की रोशनी से नहाए नजर आए.
3/6
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काशी पहुंचें, उन्होंने बाबा विश्वनाथ की विधि विधान से पूजा की और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि और मंगल कामनाएं की.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काशी पहुंचें, उन्होंने बाबा विश्वनाथ की विधि विधान से पूजा की और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि और मंगल कामनाएं की.
4/6
वाराणसी में दूर-दूर तक गंगा के तट पर जलते दिए को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये किसी स्वर्ग से कम नहीं. इस उत्सव की दिव्यता ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया.
वाराणसी में दूर-दूर तक गंगा के तट पर जलते दिए को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये किसी स्वर्ग से कम नहीं. इस उत्सव की दिव्यता ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया.
5/6
देव दीपावली के अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर की विशेष पूजा अर्चना की गई. इस दौरान बाबा के दरबार को हजारों रंग बिरंगी लाइट्स और दीपों से सजाया गया था.
देव दीपावली के अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर की विशेष पूजा अर्चना की गई. इस दौरान बाबा के दरबार को हजारों रंग बिरंगी लाइट्स और दीपों से सजाया गया था.
6/6
वाराणसी में ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग लोक से देवता स्वयं धरती पर उतरकर आते हैं और दीपावली मनाते हैं. देवताओं के दिवाली मनाने की वजह से ही इसे देव दीपावली कहा जाता है.
वाराणसी में ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग लोक से देवता स्वयं धरती पर उतरकर आते हैं और दीपावली मनाते हैं. देवताओं के दिवाली मनाने की वजह से ही इसे देव दीपावली कहा जाता है.
Published at : 06 Nov 2025 06:51 AM (IST)
Varanasi News UP NEWS Dev Deepawali 2025

Photo Gallery

