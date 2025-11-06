एक्सप्लोरर
In Pics: देव दीपावली पर लाखों दीयों की रोशनी से जगमगा उठे काशी के घाट, भव्यता देख मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु
Dev Deepawali 2025: वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा पर 5 नवंबर को विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली मनाई गई. इस अवसर पर एक बार फिर काशी के घाटों की दिव्यता और भव्यता दिखी, जिसे देखकर श्रद्धालुओं का मन झूम उठा.
वाराणसी में देव दीपावली पर जगमगा उठे घाट
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 06 Nov 2025 06:51 AM (IST)
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
देव दीपावली पर लाखों दीयों की रोशनी से जगमगा उठे काशी के घाट, भव्यता देख मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
वाराणसी: देव दीपावली में शामिल हुए CM योगी, 15 लाख से ज्यादा दीयों से घाट जगमग, देखें तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
15 Photos
मुख्यमंत्री आवास में आध्यात्मिक संगम, संत समाज ने सीएम धामी को दिया आशीर्वाद, देखें तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
CM धामी ने इगास पर्व पर रुद्रप्रयाग में आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिया भरोसा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
8 Photos
नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
वाराणसी में छठ महापर्व की धूम, काशी गंगा घाट पर उमड़ा लोगों का हुजूम, देखें तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
दिल्ली में छठ महापर्व की रौनक, बांस के सूप, डाले, गन्ना, नारियल से पटे बाजार, देखें- तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'वोट चोरी, सरकार चोरी की इस साजिश को...', बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले बोले राहुल गांधी
बिहार
बिहार चुनाव: पहले चरण के मतदान से पहले खूब रोए मुकेश सहनी, VIP प्रमुख को क्या हुआ?
क्रिकेट
रोनाल्डो और मेसी की बात कर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने रोहित-विराट को क्या कह दिया, बयान वायरल
इंडिया
ब्राजील की मॉडल से सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने EC पर क्या लगाए आरोप? 10 प्वाइंट में पढ़ें
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
देव दीपावली पर लाखों दीयों की रोशनी से जगमगा उठे काशी के घाट, भव्यता देख मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
वाराणसी: देव दीपावली में शामिल हुए CM योगी, 15 लाख से ज्यादा दीयों से घाट जगमग, देखें तस्वीरें
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion