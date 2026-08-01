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दिल्ली पुलिस की रडार पर कई इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स, जानें मामला

Delhi News: दिल्ली हिंसा मामले पर दिल्ली पुलिस जल्द कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स पर कार्रवाई की तैयारी में है, इसके साथ ही 3 प्राइवेट कंपनी भी दिल्ली पुलिस के राडार पर है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 01 Aug 2026 02:08 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में हुई हिंसा पर अब एक्शन शुरू हो गया है, दिल्ली पुलिस ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है. दिल्ली पुलिस जल्द कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स पर कार्रवाई की तैयारी में है, इसके साथ ही 3 प्राइवेट कंपनी भी दिल्ली पुलिस के राडार पर है.

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की जांच कर रही है. डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और कंटेंट प्रमोशन से जुड़ी तीन बड़ी कंपनियों के दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं. जांच एजेंसियों के रडार पर ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट, जिन्होंने कथित तौर पर भड़काऊ, भ्रामक और उकसाने वाला कंटेंट साझा किया.

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डिजिटल सबूतों के आधार पर पुलिस कर रही जांच

दिल्ली पुलिस डिजिटल सबूतों के आधार पर सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और लाइव स्ट्रीम की जांच कर रही है, जिनमें हिंसा से जुड़े कंटेंट के जरिए भीड़ को भड़काने और अफवाह फैलाने के आरोपों की जांच शामिल है. इसके साथ ही संबंधित सोशल मीडिया हैंडल्स की भूमिका की पड़ताल के बाद कानूनी कार्रवाई की तैयारी है, आपको बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली पुलिस करीब 180 सोशल मीडिया हैंडल्स को भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में जांच के दायरे में ला चुकी है.

छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर किया था प्रदर्शन

आपको बता दें कि, नीट पेपर लीक मामले में छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर में प्रदर्शन किया था. छात्रों के प्रदर्शन में हिंसा की खबरें भी सामने आईं थीं, जिनमें पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ और सुरक्षाकर्मियों से मारपीट आदि शामिल है. अब इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने छात्रों के आंदोलन को भड़काने वाले इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स पर कार्रवाई की तैयारी में है. बताते चलें कि छात्रों की यह मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और पेपर लीक मामले मे जवाबदेही तय करने को लेकर थी.

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Published at : 01 Aug 2026 02:08 PM (IST)
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