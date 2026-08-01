E-20 ईंधन पर केजरीवाल ने सरकार को घेरा, कहा- बिना स्टडी...

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार (1 अगस्त) को राष्ट्रीय राजधानी के ‘कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया’ में ‘ई20 के खिलाफ राष्ट्रीय टाउन हॉल’ कार्यक्रम आयोजित किया. इस दौरान उनके साथ कमेडियन श्याम रंगीला भी नजर आए.

इस कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा, "कभी कहते हैं ई-20 खराब है, कभी कहते हैं अच्छा है. इन्होंने कोई स्टडी नहीं कराई. गाड़ी , माइलेज खराब हो रहा है, सरकार जबरदस्ती क्यों कर रही है?"

अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला. इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने देश की जनता पर मिलावटी पेट्रोल थोपा है और E20 के खिलाफ आवाज उठाने वालों को डराया-धमकाया जा रहा है. इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा आज जितने लोग यह कार्यक्रम नहीं देख रहे हैं, वे मिलावटी पेट्रोल से परेशान हैं, जो मोदी जी ने इस देश पर थोपा है. मुझे पूरा यकीन है कि सरकार भी यह कार्यक्रम देख रही होगी.

पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार के मंत्री E20 पेट्रोल को पूरी तरह सुरक्षित बताते हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को एंटी नेशनल" तक कहा जाता है. केजरीवाल ने दावा किया कि एक संस्था के सर्वे में सामने आया है कि 67 फीसदी वाहनों का माइलेज कम हुआ, जबकि 45 फीसदी वाहनों के इंजन प्रभावित हुए. इतने लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं, क्या ये सभी झूठ बोल रहे हैं? सरकार अपनी रिपोर्ट और स्टडी सार्वजनिक करे. हम भी पढ़े-लिखे हैं, हमें भी रिपोर्ट दिखाई जाए.

सरकार सवाल उठाने वालों के खिलाफ FIR करा देती है- केजरीवाल

AAP प्रमुख ने आरोप लगाया कि सरकार सवाल उठाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देती है. उन्होंने कहा अगर E20 पूरी तरह सही है तो सरकार खुलकर बहस क्यों नहीं करती? अगर धमकी देकर इसे लागू कराया जा रहा है तो इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार भविष्य में E30 जैसे ईंधन भी लागू कर सकती है. यह किसी वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर नहीं, बल्कि जबरदस्ती किया जा रहा है.

29 वाहन कंपनियों को पत्र लिखकर दो सवाल पूछे- केजरीवाल

केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने 29 वाहन कंपनियों को पत्र लिखकर दो सवाल पूछे हैं. पहला क्या 2023 से पहले निर्मित वाहनों में E20 पेट्रोल का सुरक्षित इस्तेमाल किया जा सकता है? दूसरा यदि E20 के इस्तेमाल से माइलेज कम होता है या इंजन को नुकसान पहुंचता है तो क्या कंपनियां इसकी जिम्मेदारी लेंगी?