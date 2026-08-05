मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: तबेले में बदला शिक्षा का मंदिर! 13 साल से स्कूल पर है कब्जा

बिहार: तबेले में बदला शिक्षा का मंदिर! 13 साल से स्कूल पर है कब्जा

Madhepura News In Hindi: मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की सिंगियान पंचायत स्थित मिडिल स्कूल का ये मामला है. बरसात में पूरा परिसर दलदल बन जाता है और बच्चों का स्कूल पहुंचना तक मुश्किल हो जाता है.

Written By : रजनीश रंजन |  Updated at : 05 Aug 2026 07:21 PM (IST)
Preferred Sources

मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की सिंगियान पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, रानीपट्टी में शिक्षा का मंदिर अब तबेले में बदल चुका है. सरकारी स्कूल की जमीन पर खुलेआम कब्जा कर 17 नाद रख दिए गए हैं और पूरे परिसर में मवेशी बांधे जा रहे हैं.  417 छात्र-छात्राओं का भविष्य गोबर, कीचड़ और बदबू के बीच दम तोड़ रहा है. जिस मैदान में बच्चों को खेलना चाहिए, वहां मवेशी चारा खा रहे हैं. जहां बच्चों की किलकारियां गूंजनी चाहिए थीं, वहां पिछले कई सालों से गाय-भैंसों की घंटियां बज रही हैं.

13 साल से स्कूल परिसर में अतिक्रमण

बरसात में पूरा परिसर दलदल बन जाता है और बच्चों का स्कूल पहुंचना तक मुश्किल हो जाता है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह हाल एक-दो महीने नहीं, बल्कि पूरे 13 साल से जारी है. शिकायतें होती रहीं, फाइलें घूमती रहीं, नोटिस जारी होते रहे, लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कागजों से बाहर नहीं निकल सकी.

प्रिंसिपल हारून रशीद का क्या है आरोप?

प्रभारी प्रिंसिपल हारून रशीद का कहना है कि जब भी अतिक्रमणकारियों को मवेशी हटाने के लिए कहा जाता है, वे झुंड बनाकर स्कूल पहुंच जाते हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, ''शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, झूठे मुकदमों और एससी-एसटी एक्ट में फंसाने तक की धमकी दी जाती है. कई बार स्थानीय लोग स्कूल के बरामदे को भी अपना अड्डा बना लेते हैं, जिससे पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित होती है.''

बीईओ, डीईओ और CO से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं!

बताया जा रहा है कि स्कूल प्रशासन ने बीईओ, डीईओ और अंचलाधिकारी को कई बार लिखित शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई आज तक अधूरी है. हालांकि, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा, ''अतिक्रमण की जानकारी है. पहले भी नोटिस दिया गया था, अब अंचलाधिकारी को दोबारा रिमाइंडर भेजा जा रहा है और जल्द स्कूल परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा.

अब आखिर सवाल ये है कि पिछले 13 साल से बच्चों का भविष्य तबेले के हवाले किसकी लापरवाही से है? शिक्षा का मंदिर बचाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी कब जागेंगे?

केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि, 19 विशेष कोर्ट, सम्राट कैबिनेट से 17 एजेंडे पास

Published at : 05 Aug 2026 07:21 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Madhepura NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार: तबेले में बदला शिक्षा का मंदिर! 13 साल से स्कूल पर है कब्जा
बिहार: तबेले में बदला शिक्षा का मंदिर! 13 साल से स्कूल पर है कब्जा
बिहार
प्रशांत किशोर बांकीपुर के हर वार्ड में जाएंगे, क्या है PK का प्लान?
प्रशांत किशोर बांकीपुर के हर वार्ड में जाएंगे, क्या है PK का प्लान?
बिहार
केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि, 19 विशेष कोर्ट, सम्राट कैबिनेट से 17 एजेंडे पास
केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि, 19 विशेष कोर्ट, सम्राट कैबिनेट की बड़ी खबर
बिहार
झारखंड छात्र आंदोलन: JDU का बड़ा बयान, 'पेपर लीक राष्ट्रीय समस्या'
झारखंड छात्र आंदोलन: JDU का बड़ा बयान, 'पेपर लीक राष्ट्रीय समस्या'
Advertisement

वीडियोज

Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘जंतर-मंतर पर नहीं हुई फायरिंग, झारखंड की तकलीफ समझें राहुल’, संबित पात्रा का पलटवार
‘जंतर-मंतर पर नहीं हुई फायरिंग, झारखंड की तकलीफ समझें राहुल’, BJP का पलटवार
इंडिया
मार्क जुकरबर्ग ने मांगी माफी, डीपफेक और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट पर घिरे
मार्क जुकरबर्ग ने मांगी माफी, डीपफेक और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट पर घिरे
झारखंड
'पेपर लीक सिर्फ झारखंड का मुद्दा...', छात्रों के प्रदर्शन पर बोले CM सोरेन
'पेपर लीक सिर्फ झारखंड का मुद्दा...', छात्रों के प्रदर्शन पर बोले CM सोरेन
क्रिकेट
इस साल कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच? क्या विराट-रोहित दिखेंगे एक्शन में?
इस साल कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच? क्या विराट-रोहित दिखेंगे एक्शन में?
क्रिकेट
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
इंडिया
राहुल गांधी का दावा, 'महिला प्रदर्शनकारियों के घर भेजे गए गुंडे, माफी की जरूरत नहीं'
राहुल गांधी का दावा, 'महिला प्रदर्शनकारियों के घर भेजे गए गुंडे, माफी की जरूरत नहीं'
इंडिया
ताबड़तोड़ हमलों के बीच सीजफायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था पाक, ऑपरेशन Sindoor पर खुलासा
ताबड़तोड़ हमलों के बीच सीजफायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था पाक, ऑपरेशन Sindoor पर खुलासा
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का रास्ता साफ, राज्यसभा से भी बिल पारित
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का रास्ता साफ, राज्यसभा से भी बिल पारित
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget