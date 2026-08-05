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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशामली में पुलिस एनकाउंटर में बदमाश फुरकान ढेर, 1 लाख का था इनाम

शामली में पुलिस एनकाउंटर में बदमाश फुरकान ढेर, 1 लाख का था इनाम

Shamli News In Hindi: फुरकान कुख्यात मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य था. उसका नाम कैराना के चर्चित दो व्यापारी हत्याकांड में भी सामने आया था. 30 से अधिक मुकदमे दर्ज थे.

Written By : पंकज प्रजापति |  Updated at : 05 Aug 2026 07:36 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के अहमदगढ़ चौकी इलाके में पुलिस और बदमाशों के हुई मुठभेड़ में एक लाख रुपये का इनामी बदमाश फुरकान ढेर हो गया. फुरकान लंबे समय से पुलिस की वांछित सूची में शामिल था और उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था. इस दौरान एक सिपाही भी गंभीर रूप से घायल हुआ है.

बताया जा रहा है कि फुरकान कुख्यात मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य था. उसका नाम कैराना के चर्चित दो व्यापारी हत्याकांड में भी सामने आया था. इन हत्याओं के बाद कैराना से व्यापारियों के पलायन का मुद्दा पूरे प्रदेश और देश में चर्चा का विषय बना था.

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30 से अधिक मुकदमे दर्ज थे 

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक फुरकान रंगदारी वसूलने, लूट, डकैती और हत्या जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देने में माहिर अपराधी था. फुरकान के खिलाफ उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में 30 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे. इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, गैंगस्टर और अन्य गंभीर धाराओं के मामले शामिल बताए जा रहे हैं। लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी.

जवाबी फायरिंग में मारा गया 

मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें फुरकान गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया और मौके से हथियार एक कपड़ों से भरा बैग एक 9 एमएम की कार्बाइन और एक 9 एम्एम का पिस्टल वह खाली होकर बरामद हुए हैं.

फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. एसपी शामली एनपी सिंह ने बताय कि  फुरकान के मारे जाने से मुकीम काला गैंग की गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ेगा और क्षेत्र में संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी. पुलिस इस गैंग से जुड़े अन्य अपराधियों की भी तलाश में जुटी हुई है.

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Published at : 05 Aug 2026 07:36 PM (IST)
Tags :
Police Encounter UP NEWS Shamli News
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