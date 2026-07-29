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एंटी पेपर लीक बिल: आशुतोष रांका की दो टूक, 'अभी तक इसमें...'

Ashutosh Ranka On Public Examinations Amendment Bill: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि इस बिल में सजा पर ज्यादा फोकस है.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 29 Jul 2026 09:35 PM (IST)
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लोकसभा से बुधवार (29 जुलाई) को एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया. इस पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि बिल को जो प्रावधान हमने पढ़ें हैं उससे यही समझ आ रहा है कि बहुत ज्यादा फोकस इस बात पर है कि पेपर लीक होने के बाद किस तरह से सजा हो. सजा का प्रावधान बढ़ा है. जुर्माना बढ़ा है लेकिन सवाल वही है कि पेपर लीक रोका कैसे जाए.

आशुतोष रांका ने पूछे ये सवाल

जयपुर में मीडिया से बातचीत में आशुतोष रांका ने कहा, "पेपर लीक के बाद तो आप सजा दे रहे हैं लेकिन पेपर लीक रोका कैसे जाए, इस पर आपने कितनी बात की है? आपने क्या वेंडर्स को ब्लैक लिस्ट करने की बात की है, सिस्टम को किस तरह से डिजिटाइज्ड किया जाए, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाएं, किस तरह से एग्जाम सेंटर्स को मजबूत करें, इंड टू इंड मार्किंग करके कैसे पेपर लीक को रोकें, उस पर अभी तक इस बिल में बात नहीं की गई है. इससे ये साबित होता है कि सरकार चोट लगने के बाद मरहम पर तो ध्यान दे रही है लेकिन चोट न लगे इस पर ध्यान नहीं दे रही है. हमने पहले दिन से कहा है कि फास्ट ट्रक कोर्ट और सजा ये पर्याप्त नहीं है. अगर आप पेपर लीक रोकना चाहते हैं तो आपको इसकी जड़ तक जाना होगा."

पैलेट गन्स पर सरकार को सफाई देनी होगी- रांका

नीट आंदोलन को लेकर राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा, "अगर पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ है तो सरकार को इस बारे में सफाई देनी होगी. जो भी मीडिया रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं उसमें साफ पता चल रहा है कि बुक लॉग्स में नोटेड है कि पैलेट गन का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी. सरकार को क्लियर करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इसकी इजाजत किसने दी थी. सरकार हवा हवाई करके इस बात को नहीं छुपा सकती है."

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 29 Jul 2026 09:30 PM (IST)
Tags :
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