NEET आंदोलन: रूस में रहने वाले युवक पर भी FIR, गजब है बिहार पुलिस!

बिहार पुलिस (Bihar Police) का अजब-गजब कारनामा सामने आया है. किशनगंज (Kishanganj) के रहने वाले मोहम्मद सदाकत जिनका दावा है कि वो चार महीने से रूस में हैं पुलिस ने नीट आंदोलन (NEET Protest) में उन पर भी केस दर्ज कर दिया है. किशनगंज के बहादुरगंज में हुए विरोध प्रदर्शन में यह एफआईआर दर्ज की गई है.

मोहम्मद सदाकत किशनगंज जिले के बहादुरगंज के रहने वाले हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर रूस से ही अपना वीडियो जारी किया है. अपने ऊपर दर्ज मामले पर सवाल उठाया है. मोहम्मद सदाकत ने दावा किया है कि नीट पेपर लीक के विरोध में बहादुरगंज में हुए प्रदर्शन के दौरान वे मौके पर मौजूद नहीं थे. इसके बावजूद उन्हें नामजद अभियुक्त बनाया गया है.

निष्पक्ष जांच की युवक ने की मांग

युवक मोहम्मद सदाकत ने अपने संदेश में कहा है कि घटना के समय वह विदेश में थे और प्रदर्शन में उनकी कोई भूमिका नहीं है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. एफआईआर की समीक्षा करने का आग्रह किया है.

खत्म होगा दर्ज हुआ मुकदमा

इस संबंध में जब प्रभारी एसपी हरिमोहन शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने कहा मामले की जानकारी हुई है. कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है. उसी अनुसार मुकदमे को खत्म कर दिया जाएगा.

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एआईएमआईएम के विधायक तौसीफ आलम ने कहा कि प्रशासन इसका जवाब दे. उन्होंने कहा कि बाहर वाले घटना करके चले गए और नाम स्थानीय लोगों का दे दिया गया. यह सरासर झूठी एफआईआर है. रूस में रहने वाले बहादुरगंज के युवक पर हुई एफआईआर पर उन्होंने कहा कि इस तरह की निंदनीय है. इसका उन्होंने विरोध जताया. कहा कि इस तरह बाहर रहने वाले लोगों का नाम एफआईआर में आ जाना प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है.

इस मामले में बहादुरगंज जिला परिषद इमरान आलम ने कहा कि यह दुख की बात है कि पिछले दिनों बहादुरगंज में जो उपद्रव की घटना हुई उसमें पुलिस की ओर से लापरवाही की गई है. इसमें मेरे क्षेत्र से ऐसे लोगों का नाम दे दिया गया जो किशनगंज में हैं ही नहीं.

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