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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचाय में जहर मिलाती है पत्नी, कानपुर पुलिस को पति ने दिए सबूत

चाय में जहर मिलाती है पत्नी, कानपुर पुलिस को पति ने दिए सबूत

Kanpur News In Hindi: पति हिमांशु गुप्ता के मुताबिक, अगस्त 2024 से ही पूरे परिवार के सदस्यों की तबीयत बार-बार खराब हो रही थी. डॉक्टरों ने खाने-पीने में हानिकारक पदार्थ मिलाए जाने की आशंका जताई थी.

Written By : अशोक सिंह, कानपुर |  Updated at : 29 Jul 2026 08:43 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कानपुर में कल्याणपुर क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां पति ने अपनी पत्नी पर पूरे परिवार को चाय में जहर मिलाकर परिवार को मारने की साजिश का आरोप लगाया है. यही नहीं पति ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंपे हैं, जिसनें पत्नी सिरिंज से काला पदार्थ डालते दिख रही है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. उधर पति समेत पूरे परिवार ने अपनी जान का खतरा बताया है. फिलहाल यह मामला अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुका है. उधर बताया जा रहा है कि पत्नी को ये आईडिया क्राइम पेट्रोल देखकर आया.

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क्या है पूरा मामला ?

पति हिमांशु गुप्ता के मुताबिक, अगस्त 2024 से ही पूरे परिवार के सदस्यों की तबीयत बार-बार खराब हो रही थी. डॉक्टरों ने खाने-पीने में हानिकारक पदार्थ मिलाए जाने की आशंका जताई तो घर में CCTV कैमरे लगवा दिए. जिसमें पत्नी ज्योति गुप्ता की संदिग्ध गतिविधियां कैद हो गईं. वीडियो फुटेज में देखा गया कि वह चाय में काला पाउडर मिला रही हैं और सिरिंज के जरिए रूम फ्रेशनर की बोतल में जहरीला तरल पदार्थ डाल रही हैं. 

हिमांशु गुप्ता ने ये सारे रिकॉर्ड पुलिस आयुक्त को सौंपे और परिवार की मेडिकल रिपोर्ट भी. जिसके बाद रावतपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हालांकि अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है.

पत्नी पहले भी दहेज का केस करवा चुकी 

आरोपी पत्नी ज्योति गुप्ता पहले भी पति हिमांशु गुप्ता और ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व मारपीट का मुकदमा दर्ज करा चुकी है. दोनों पक्षों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध बताए जा रहे हैं. इस मामले में एसीपी कल्याणपुर ने कहा, “सभी साक्ष्यों की जांच की जा रही है. CCTV फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.”

पति और ससुरालियों को इस तरह से मारने के आईडिया क्राइम पेट्रोल को देखकर आया, अब इस कांड की चर्चा पूरे शहर में है. हर कोई हैरान है कि कोई अपने परिवार को इस तरह से कैसे मारना चाह रहा है.

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About the author अशोक सिंह, कानपुर

अशोक सिंह 25 सालों से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. कानपुर की राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर नजर रखते हैं. दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाते हुए उन्होंने 3 दिन तक लाइव में अहम भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. 
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Published at : 29 Jul 2026 08:42 PM (IST)
Tags :
Kanpur News Husband Wife Relation UP NEWS
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