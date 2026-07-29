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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकिसान आंदोलन के बीच शिवराज ने CM मोहन यादव को लिखी चिट्ठी, क्या कहा?

किसान आंदोलन के बीच शिवराज ने CM मोहन यादव को लिखी चिट्ठी, क्या कहा?

शिवराज ने कहा है कि 29 जुलाई के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में मूंग की खरीदी लगभग 60 हजार मीट्रिक टन है. किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए अनुरोध है कि मूंग की खरीदी शीघ्र सुनिश्चित करें.

Written By : अंकित गुप्ता |  Curated By: कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 29 Jul 2026 09:19 PM (IST)
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मध्यप्रदेश में मूंग की 100 फीसदी MSP पर खरीद की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है. इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम मोहन यादव को चिट्ठी लिखी है. राजधानी भोपाल में किसानों ने डेरा डाल रखा है. इधर, राज्य के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है. इसमें उनसे खरीद की तय सीमा बढ़ाने की मांग की है.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में लिखा, 'गर्मी के मौसम 2025-26 के दौरान मूल्य समर्थन योजना पीएसएस के अंतर्गत मूंग की खरीद की मात्रा में वृद्धि से जुड़ा एक पत्र राज्य के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना का मिला है. यह पत्र 28 जुलाई को मिला.' 

शिवराज ने कहा, 'इस मामले में आपको बताना चाहूंगा कि गर्मी के मौसम के लिए अनुमानित उत्पादन की अधिकतम लिमिट (कुल-4,54,580) टन मूंग की खरीद मध्यप्रदेश के लिए पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है. इस मौसम में जो अन्य राज्यों से खरीद स्वीकृत की गई है, वो कुल 5,23,243  मीट्रिक टन है. इसमें 87 प्रतिशत स्वीकृति 87 प्रतिशत मध्यप्रदेश को दी गई है. यह देशभर में सबसे ज्यादा है.' 

केंद्र की तरफ से किसी तरह खरीदी लक्ष्य को तय नहीं किया जाता: शिवराज सिंह चौहान

शिवराज ने कहा है, 'मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री की तरफ से मिले पत्र में केंद्र की तरफ   से 4.54 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य दिया गया है. जब कि वास्तविकता यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की खरीदी का लक्ष्य प्रदान नहीं किया जाता है. पीएम आशा योजना के तहत भी उपार्जन हेतु पीएसएस दिशानिर्देशों में 25 प्रतिशत की सीमा स्वीकृति प्रदान की जाती है. इस साल राज्यों को आशा योजना के तहत देशभर में केंद्र सरकार की तरफ से कुल 5,23,243 मीट्रिक टन मूंग की खरीदी की जानी है. इसमें यूपी से 48,298 मीट्रिक टन, हरियाणा से 2,115 मीट्रिक टन, गुजरात से 18,250 मीट्रिक टन और मध्यप्रदेश से सबसे ज्यादा 4,54,580 मीट्रिक टन की स्वीकृति प्रदान की गई है.'

केंद्र 25 प्रतिशत ही कर सकती है खरीदी: शिवराज सिंह चौहान

इसके अलावा शिवराज सिंह ने कहा कि आपके संज्ञान में यह विषय जरूर आया होगा. केंद्र सरकार राज्यों से पीएम आशा योजना के अंतर्गत ही मूंग खरीदी की स्वीकृति प्रदान करती है. इस योजना से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार योजना के तहत राज्यों से 25 प्रतिशत की खरीदी ही कर सकती है. अतिरिक्त खरीदी राज्यों को करनी होगी. भारत सरकार ने पीएम आशा के ढांचे के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना के तहत मध्यप्रदेश राज्य को लगातार अधिकतम स्वीकार्य समर्थन प्रादन किया है. 

इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में लिखा है कि योजना और दिशा निर्देशों के अध्याय III A (viii) के मुताबिक, प्रारंभ में पीएसएस के अंतर्गत खरीद के लिए स्वीकृति राज्य के उत्पादन के 25 प्रतिशत पर दी जाएगी. वस्तु के अखिल भारतीय उत्पादन के 25 प्रतिशत की विंडो के अंतर्गत अतिरिक्त मात्रा की अनुमति केवल तभी दी जाएगी, जब किसी दिए गए राज्य में केंद्रीय नोडल एजेंसियों की तरफ से वस्तु के राज्य उत्पादन के 25 प्रतिशत खरीद समाप्त हो जाए. इसका फैसला भी सीओएस की तरफ से किया जाएगा. 

राज्य सरकार मूंग की खरीदी शीघ्र सुनिश्चित करें: शिवराज सिंह चौहान

पिछले कुछ सालों में 2021-22 में 2,75,645 मीट्रिक टन, साल 2022-23 में 2,75,645 मीट्रिक टन, साल 2023-24 में 3,30,763 मीट्रिक टन, साल 2024-25 में 4,19,693 मीट्रिक टन और साल 2025-26 में 4,54,580 मीट्रिक टन मूंग की खरीदी केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त हुई. शेष अतिरिक्त मात्रा का उपार्जन राज्य सरकार ने किया. किसानों की मूंग की खरीदी समय पर सुनिश्चित नहीं की गई. 

शिवराज ने कहा है कि 29 जुलाई तक जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक, राज्य में मूंग की खरीदी लगभग 60 हजार मीट्रिक टन है. ऐसे में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए अनुरोध है कि मूंग की खरीदी शीघ्र सुनिश्चित करें.  

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 29 Jul 2026 09:08 PM (IST)
Tags :
Bhopal Shivraj Singh Chouhan Farmer PRotest MOHAN YADAV
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