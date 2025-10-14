हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Giorgia Meloni Beauty: दुनिया की वह नेता, जिनकी बेमिसाल खूबसूरती का कायल हुआ जमाना, देखें टॉप-7 फोटोज

Giorgia Meloni Beauty: दुनिया की वह नेता, जिनकी बेमिसाल खूबसूरती का कायल हुआ जमाना, देखें टॉप-7 फोटोज

Giorgia Meloni: दुनिया में कई खूबसूरत महिला राजनेता रह चुकी हैं, जिनकी खूबसूरती की चर्चा आज भी होती रहती है. आज आपको ऐसी ही एक खूबसूरत नेता के बारे में बताते हैं, जो इस वक्त सुर्खियों में हैं.

By : सोनम  | Updated at : 14 Oct 2025 05:00 PM (IST)
Giorgia Meloni: दुनिया में कई खूबसूरत महिला राजनेता रह चुकी हैं, जिनकी खूबसूरती की चर्चा आज भी होती रहती है. आज आपको ऐसी ही एक खूबसूरत नेता के बारे में बताते हैं, जो इस वक्त सुर्खियों में हैं.

दुनिया में कई ऐसी महिला राजनेता रही हैं, जिन्होंने अपने काम और खूबसूरती के दम पर दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई. उन्हीं में से एक हैं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जिनकी चर्चा भारत में भी समय-समय पर होती रहती है. उनकी खूबसूरती के आगे अच्छे-अच्छे फीके नजर आते हैं.

1/6
यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कही है. उन्होंने मेलोनी को
यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कही है. उन्होंने मेलोनी को "एक खूबसूरत और एंग महिला" कहा. वहीं, तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा था "आप बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन मुझे आपकी स्मोकिंग छुड़वानी होगी."
2/6
दोनों नेताओं के तारीफ भरे यह बयान और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिस पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
दोनों नेताओं के तारीफ भरे यह बयान और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिस पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
3/6
अगर जॉर्जिया मेलोनी की खूबसूरती की बात करें, तो उन्हें स्टाइलिश और चार्मिंग लीडर के तौर पर दुनियाभर में देखा जाता है. उनका ड्रेसिंग सेंस भी उनकी सुंदरता का अहम हिस्सा है. सादगी और क्लासिक स्टाइल का मेल उनके लुक को हमेशा एलिगेंट बनाता है.
अगर जॉर्जिया मेलोनी की खूबसूरती की बात करें, तो उन्हें स्टाइलिश और चार्मिंग लीडर के तौर पर दुनियाभर में देखा जाता है. उनका ड्रेसिंग सेंस भी उनकी सुंदरता का अहम हिस्सा है. सादगी और क्लासिक स्टाइल का मेल उनके लुक को हमेशा एलिगेंट बनाता है.
4/6
जब भी मेलोनी कैमरे के सामने आती हैं, तो उनके व्यक्तित्व का एक अलग रूप सामने आता है. वे अपनी बातों को बेहद आत्मविश्वास के साथ रखती हैं और बातचीत में कभी हिचकिचाती नहीं.
जब भी मेलोनी कैमरे के सामने आती हैं, तो उनके व्यक्तित्व का एक अलग रूप सामने आता है. वे अपनी बातों को बेहद आत्मविश्वास के साथ रखती हैं और बातचीत में कभी हिचकिचाती नहीं.
5/6
उनकी आंखें बेहद गहरी और चमकदार हैं. नीले रंग की यह आंखें किसी को भी पहली नजर में अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं. यही वजह है कि दुनिया के तमाम राजनेता उनकी खूबसूरती की तारीफ करते रहते हैं.
उनकी आंखें बेहद गहरी और चमकदार हैं. नीले रंग की यह आंखें किसी को भी पहली नजर में अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं. यही वजह है कि दुनिया के तमाम राजनेता उनकी खूबसूरती की तारीफ करते रहते हैं.
6/6
उनके चेहरे की बनावट, शार्प फीचर्स और नैचुरल ग्लो उन्हें भीड़ में अलग पहचान दिलाते हैं. बिना ज्यादा मेकअप के भी उनकी खूबसूरती बरकरार रहती है.
उनके चेहरे की बनावट, शार्प फीचर्स और नैचुरल ग्लो उन्हें भीड़ में अलग पहचान दिलाते हैं. बिना ज्यादा मेकअप के भी उनकी खूबसूरती बरकरार रहती है.
Published at : 14 Oct 2025 05:00 PM (IST)
