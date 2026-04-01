वहीं जिन लोगों को टाइप-1 डायबिटीज है, जो पहले से कमजोर या कुपोषित हैं, जिनका हाल ही में वजन तेजी से कम हुआ या जो नियमित दवाई लेते हैं. उनके लिए वाॅटर फास्टिंग खतरनाक हो सकती है. ऐसे मामलों में यह एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि बड़ा रिस्क बन सकता है.