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Water fasting Trend: डिटॉक्स के नाम पर वॉटर फास्टिंग खतरनाक, एक्सपर्ट बोले- DIY करना हो सकता है नुकसानदायक
कई डॉक्टरों ने इस ट्रेंड को लेकर चेतावनी दी है, उनका कहना है कि ज्यादातर लोगों के लिए खुद से किया गया वाॅटर फास्टिंग एक गलत डिसीजन हो सकता है. इससे शुरुआत में थोड़ा वजन कम होता है.
Water fasting Trend: आजकल वजन घटाने और शरीर को डिटॉक्स करने के नाम पर वाॅटर फास्टिंग तेजी से ट्रेंड में है. सोशल मीडिया पर इसे हेल्थ हैक की तरह बताया जा रहा है, जहां लोग 24 से 72 घंटे तक सिर्फ पानी पीकर वजन कम करने की कोशिश करते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिना डॉक्टर की निगरानी के इस तरह का प्रयोग शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. दरअसल कई डॉक्टरों ने इस ट्रेंड को लेकर चेतावनी दी है, उनका कहना है कि ज्यादातर लोगों के लिए खुद से किया गया वाॅटर फास्टिंग एक गलत डिसीजन हो सकता है. इससे शुरुआत में थोड़ा वजन कम होता है और ब्लड प्रेशर में हल्का सुधार दिख सकता है. लेकिन लंबे समय में इसका खास फायदा नहीं होता है.
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Published at : 01 Apr 2026 07:02 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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