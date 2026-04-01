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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलWater fasting Trend: डिटॉक्स के नाम पर वॉटर फास्टिंग खतरनाक, एक्सपर्ट बोले- DIY करना हो सकता है नुकसानदायक

Water fasting Trend: डिटॉक्स के नाम पर वॉटर फास्टिंग खतरनाक, एक्सपर्ट बोले- DIY करना हो सकता है नुकसानदायक

कई डॉक्टरों ने इस ट्रेंड को लेकर चेतावनी दी है, उनका कहना है कि ज्यादातर लोगों के लिए खुद से किया गया वाॅटर फास्टिंग एक गलत डिसीजन हो सकता है. इससे शुरुआत में थोड़ा वजन कम होता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 01 Apr 2026 07:02 AM (IST)
कई डॉक्टरों ने इस ट्रेंड को लेकर चेतावनी दी है, उनका कहना है कि ज्यादातर लोगों के लिए खुद से किया गया वाॅटर फास्टिंग एक गलत डिसीजन हो सकता है. इससे शुरुआत में थोड़ा वजन कम होता है.

Water fasting Trend: आजकल वजन घटाने और शरीर को डिटॉक्स करने के नाम पर वाॅटर फास्टिंग तेजी से ट्रेंड में है. सोशल मीडिया पर इसे हेल्थ हैक की तरह बताया जा रहा है, जहां लोग 24 से 72 घंटे तक सिर्फ पानी पीकर वजन कम करने की कोशिश करते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिना डॉक्टर की निगरानी के इस तरह का प्रयोग शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. दरअसल कई डॉक्टरों ने इस ट्रेंड को लेकर चेतावनी दी है, उनका कहना है कि ज्यादातर लोगों के लिए खुद से किया गया वाॅटर फास्टिंग एक गलत डिसीजन हो सकता है. इससे शुरुआत में थोड़ा वजन कम होता है और ब्लड प्रेशर में हल्का सुधार दिख सकता है. लेकिन लंबे समय में इसका खास फायदा नहीं होता है.

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डॉक्टरों के अनुसार मेडिकल साइंस में फास्टिंग का इस्तेमाल होता है, लेकिन यह हमेशा डॉक्टर की निगरानी में किया जाता है. सोशल मीडिया या यूट्यूब देखकर खुद से फास्टिंग करना खतरनाक हो सकता है .
डॉक्टरों के अनुसार मेडिकल साइंस में फास्टिंग का इस्तेमाल होता है, लेकिन यह हमेशा डॉक्टर की निगरानी में किया जाता है. सोशल मीडिया या यूट्यूब देखकर खुद से फास्टिंग करना खतरनाक हो सकता है .
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वहीं जिन लोगों को टाइप-1 डायबिटीज है, जो पहले से कमजोर या कुपोषित हैं, जिनका हाल ही में वजन तेजी से कम हुआ या जो नियमित दवाई लेते हैं. उनके लिए वाॅटर फास्टिंग खतरनाक हो सकती है. ऐसे मामलों में यह एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि बड़ा रिस्क बन सकता है.
वहीं जिन लोगों को टाइप-1 डायबिटीज है, जो पहले से कमजोर या कुपोषित हैं, जिनका हाल ही में वजन तेजी से कम हुआ या जो नियमित दवाई लेते हैं. उनके लिए वाॅटर फास्टिंग खतरनाक हो सकती है. ऐसे मामलों में यह एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि बड़ा रिस्क बन सकता है.
Published at : 01 Apr 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
Water Fasting Dangers Detox Diet Myths Risks Of Water Fasting Fasting Without Doctor Supervision

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