एक्सप्लोरर
Better Sleep Tips: रात को सोने से पहले जरूर करें ये काम, आएगी बेहतरीन और सुकून भरी नींद
कई रिसर्च में सामने आया है कि रात में सोने से पहले नहाने से शरीर को आराम मिलता है और दिमाग शांत होता है. इससे शरीर का तापमान कंट्रोल होता है जो बेहतर नींद लेने में मदद करता है.
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अच्छी नींद न लेना कई लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है. तनाव, देर रात तक मोबाइल चलाना और नियमित लाइफस्टाइल की वजह से लोग घंटों बिस्तर पर पड़े रहते हैं, लेकिन नींद आसानी से नहीं आती. हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर रात को सोने से पहले कुछ आदतों को अपनाया जाए तो नींद की क्वालिटी बेहतर हो सकती है.
1/7
2/7
Published at : 17 May 2026 08:53 AM (IST)
लाइफस्टाइल
7 Photos
दुनिया के टॉप आइकॉनिक आइसक्रीम ब्रांड्स में भारत का जलवा, नेचुरल्स से पब्बाज तक ने बनाई जगह
लाइफस्टाइल
6 Photos
30 करोड़ का घर और 8 बेडरूम, मुंबई में किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं क्रुणाल पंड्या का आशियाना
लाइफस्टाइल
10 Photos
तवांग से शिलॉन्ग... नॉर्थ-ईस्ट के ये 10 हिल स्टेशन देंगे जन्नत का एहसास, भूलेंगे स्विट्जरलैंड
लाइफस्टाइल
6 Photos
घर पर बना रहे आम का अचार तो इन बातों का रखें ध्यान, सालभर नहीं होगा खराब और स्वाद रहेगा लाजवाब
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
प्रोटीन रिच दही पराठा के साथ ब्रेकफास्ट को बनाएं हेल्दी, यहां जाने रेसिपी
लाइफस्टाइल
कटे हुए तरबूज को खाएं या न खाएं? हेल्थ एक्सपर्ट्स से जानें गर्मियों में सही स्टोरेज नियम
लाइफस्टाइल
गर्मियों में खरबूजा खाना क्यों है जरूरी? फोर्टिस के डॉक्टर ने बताए इसके जबरदस्त फायदे
लाइफस्टाइल
उम्र बढ़ने के साथ शरीर कितना मजबूत है? 30 सेकंड का ये टेस्ट बताएगा आपकी असली फिटनेस
Advertisement