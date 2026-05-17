वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे शरीर का तापमान रात में स्वाभाविक रूप से थोड़ा कम होने लगता है और यही प्रक्रिया शरीर को सोने का संकेत देती है. ऐसे में गुनगुने पानी से नहाने के बाद शरीर धीरे-धीरे ठंडा होता है, जिससे जल्दी और गहरी नींद आने में मदद मिल सकती है.