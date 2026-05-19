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Mountain Travel Tips: गर्मियों में पहाड़ पर घूमने का प्लान तो कार में जरूर रखें ये 5 चीजें, हर वक्त आती हैं काम
Mountain Travel Tips: गर्मियों में पहाड़ों की ट्रिप पर जा रहे हैं तो कार में पानी, फर्स्ट एड, पावर बैंक और जरूरी टूल्स जरूर रखें, ताकि सफर सुरक्षित और आरामदायक रहे.
मई-जून की तेज गर्मी में हर किसी का मन करता है कि बस कहीं ठंडी जगह निकल जाए. ऐसी तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी के मौसम में अगर धरती पर कहीं स्वर्ग जैसा एहसास मिलता है, तो वो पहाड़ों पर ही है. जहां कि ठंडी हवा, हरियाली, बादलों से ढकी सड़कें और शांत माहौल दिल को राहत दे देते हैं. लेकिन पहाड़ों का सफर जितना खूबसूरत होता है, उतना ही थोड़ा चुनौती भरा भी होता है. खासकर अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं, तो इन इलाकों में गाड़ी चलाना उतना आसान नहीं होता जितना मैदानी सड़कों पर होता है. ऐसे में जरूरी है कि सफर के दौरान कुछ जरूरी चीजें साथ रखें, क्योंकि रास्ते में मौसम कब बदल जाए, ट्रैफिक लग जाए या नेटवर्क चला जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. ऐसे में ये 5 चीजें आपका सफर आसान और सुरक्षित बना सकती हैं. चलिए आपको बताते हैं कैसे.
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Published at : 19 May 2026 09:47 AM (IST)
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