पहाड़ों का मौसम जितना सुकून भरा होता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, यहां का मौसम पता ही नहीं चलता कि कब पलभर में बदल जाता है. कभी तेज धूप तो कभी अचानक बारिश. ऐसे में छोटी-मोटी तबीयत खराब होना आम बात है. किसी को चक्कर आ सकते हैं, उल्टी हो सकती है या हल्की चोट लग सकती है. इसलिए जरूरी है कि कार में एक छोटा फर्स्ट एड बॉक्स जरूर रखें. इसमें बैंडेज, दर्द की दवा, उल्टी रोकने की दवा, कॉटन और जरूरी दवाइयां होनी चाहिए. अगर घर में बुजुर्ग या बच्चे साथ हैं, तो उनकी रोज की दवाइयां भी साथ रखना जरूरी है. छोटी तैयारी कई बार बड़ी परेशानी से बचा लेती है.