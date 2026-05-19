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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलMountain Travel Tips: गर्मियों में पहाड़ पर घूमने का प्लान तो कार में जरूर रखें ये 5 चीजें, हर वक्त आती हैं काम

Mountain Travel Tips: गर्मियों में पहाड़ पर घूमने का प्लान तो कार में जरूर रखें ये 5 चीजें, हर वक्त आती हैं काम

Mountain Travel Tips: गर्मियों में पहाड़ों की ट्रिप पर जा रहे हैं तो कार में पानी, फर्स्ट एड, पावर बैंक और जरूरी टूल्स जरूर रखें, ताकि सफर सुरक्षित और आरामदायक रहे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 May 2026 09:47 AM (IST)
Mountain Travel Tips: गर्मियों में पहाड़ों की ट्रिप पर जा रहे हैं तो कार में पानी, फर्स्ट एड, पावर बैंक और जरूरी टूल्स जरूर रखें, ताकि सफर सुरक्षित और आरामदायक रहे.

मई-जून की तेज गर्मी में हर किसी का मन करता है कि बस कहीं ठंडी जगह निकल जाए. ऐसी तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी के मौसम में अगर धरती पर कहीं स्वर्ग जैसा एहसास मिलता है, तो वो पहाड़ों पर ही है. जहां कि ठंडी हवा, हरियाली, बादलों से ढकी सड़कें और शांत माहौल दिल को राहत दे देते हैं. लेकिन पहाड़ों का सफर जितना खूबसूरत होता है, उतना ही थोड़ा चुनौती भरा भी होता है. खासकर अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं, तो इन इलाकों में गाड़ी चलाना उतना आसान नहीं होता जितना मैदानी सड़कों पर होता है. ऐसे में जरूरी है कि सफर के दौरान कुछ जरूरी चीजें साथ रखें, क्योंकि रास्ते में मौसम कब बदल जाए, ट्रैफिक लग जाए या नेटवर्क चला जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. ऐसे में ये 5 चीजें आपका सफर आसान और सुरक्षित बना सकती हैं. चलिए आपको बताते हैं कैसे.

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पहाड़ों पर सफर करते समय सबसे जरूरी चीज होती है पानी. गर्मी में शरीर जल्दी थक जाता है और पहाड़ी रास्तों पर ड्राइव करते वक्त बार-बार पानी पीना जरूरी होता है. कयोंकि कई बार रास्ते में लंबे जाम लग जाते हैं या आसपास दुकानें नहीं मिलतीं. इसलिए ये जरूरी है कि आप कार में हमेशा पानी की बोतलें रखें. इसके साथ बिस्किट, चिप्स, ड्राई फ्रूट्स या नमकीन जैसी हल्की चीजें भी रख लें. इससे भूख लगने पर परेशानी नहीं होगी और सफर भी आराम से कटेगा. बच्चों के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं तो ये चीजें और भी जरूरी हो जाती हैं.
पहाड़ों पर सफर करते समय सबसे जरूरी चीज होती है पानी. गर्मी में शरीर जल्दी थक जाता है और पहाड़ी रास्तों पर ड्राइव करते वक्त बार-बार पानी पीना जरूरी होता है. कयोंकि कई बार रास्ते में लंबे जाम लग जाते हैं या आसपास दुकानें नहीं मिलतीं. इसलिए ये जरूरी है कि आप कार में हमेशा पानी की बोतलें रखें. इसके साथ बिस्किट, चिप्स, ड्राई फ्रूट्स या नमकीन जैसी हल्की चीजें भी रख लें. इससे भूख लगने पर परेशानी नहीं होगी और सफर भी आराम से कटेगा. बच्चों के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं तो ये चीजें और भी जरूरी हो जाती हैं.
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पहाड़ों का मौसम जितना सुकून भरा होता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, यहां का मौसम पता ही नहीं चलता कि कब पलभर में बदल जाता है. कभी तेज धूप तो कभी अचानक बारिश. ऐसे में छोटी-मोटी तबीयत खराब होना आम बात है. किसी को चक्कर आ सकते हैं, उल्टी हो सकती है या हल्की चोट लग सकती है. इसलिए जरूरी है कि कार में एक छोटा फर्स्ट एड बॉक्स जरूर रखें. इसमें बैंडेज, दर्द की दवा, उल्टी रोकने की दवा, कॉटन और जरूरी दवाइयां होनी चाहिए. अगर घर में बुजुर्ग या बच्चे साथ हैं, तो उनकी रोज की दवाइयां भी साथ रखना जरूरी है. छोटी तैयारी कई बार बड़ी परेशानी से बचा लेती है.
पहाड़ों का मौसम जितना सुकून भरा होता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, यहां का मौसम पता ही नहीं चलता कि कब पलभर में बदल जाता है. कभी तेज धूप तो कभी अचानक बारिश. ऐसे में छोटी-मोटी तबीयत खराब होना आम बात है. किसी को चक्कर आ सकते हैं, उल्टी हो सकती है या हल्की चोट लग सकती है. इसलिए जरूरी है कि कार में एक छोटा फर्स्ट एड बॉक्स जरूर रखें. इसमें बैंडेज, दर्द की दवा, उल्टी रोकने की दवा, कॉटन और जरूरी दवाइयां होनी चाहिए. अगर घर में बुजुर्ग या बच्चे साथ हैं, तो उनकी रोज की दवाइयां भी साथ रखना जरूरी है. छोटी तैयारी कई बार बड़ी परेशानी से बचा लेती है.
Published at : 19 May 2026 09:47 AM (IST)
Tags :
Mountain Travel Tips Summer Hill Station Trip Car Travel In Hills Hill Station Road Trip

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