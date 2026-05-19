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May Seasonal Vegetables: मई के महीने में जरूर खानी चाहिए ये 10 मौसमी सब्जियां, सेहत को मिलता है बंपर फायदा
May Seasonal Vegetables: मई की गर्मी में शरीर को ठंडक और सही पोषण देने वाली 10 मौसमी सब्जियों के बारे में जानिए, जो किसानों के लिए फायदेमंद और सेहत के लिए बेहद जरूरी मानी जाती हैं.
गर्मी का मौसम आते ही लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर क्या खाएं और बाजार से कौन-सी सब्जियां खरीदें जो शरीर को ठंडक भी दें और सेहत भी सही रखें. तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच अगर सही मौसमी सब्जियां खाई जाएं तो शरीर काफी हद तक बीमारियों से बचा रह सकता है. साथ ही किसानों के लिए भी मई का महीना बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इस समय खेतों में कई ऐसी ताजा सब्जियां तैयार होती हैं जिनकी बाजार में खूब मांग रहती है. वही सही मौसम में उगाई गई सब्जियां जल्दी खराब नहीं होतीं, स्वाद में बेहतर होती हैं और बाजार में अच्छी कीमत भी दिलाती हैं.
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Published at : 19 May 2026 09:50 AM (IST)
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