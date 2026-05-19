खीरा भी मई के महीने में खाने वाली सबसे ताजगी देने वाली सब्जियों में से एक मानी जाती है. तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच खीरा शरीर को ठंडक देता है. साथ ही किसान भी जानते हैं कि गर्मियों में इसकी मांग सबसे ज्यादा रहती है. लोग इसे सलाद, रायता और सीधे नमक लगाकर खाना पसंद करते हैं. यह शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता.