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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलMay Seasonal Vegetables: मई के महीने में जरूर खानी चाहिए ये 10 मौसमी सब्जियां, सेहत को मिलता है बंपर फायदा

May Seasonal Vegetables: मई के महीने में जरूर खानी चाहिए ये 10 मौसमी सब्जियां, सेहत को मिलता है बंपर फायदा

May Seasonal Vegetables: मई की गर्मी में शरीर को ठंडक और सही पोषण देने वाली 10 मौसमी सब्जियों के बारे में जानिए, जो किसानों के लिए फायदेमंद और सेहत के लिए बेहद जरूरी मानी जाती हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 May 2026 09:51 AM (IST)
May Seasonal Vegetables: मई की गर्मी में शरीर को ठंडक और सही पोषण देने वाली 10 मौसमी सब्जियों के बारे में जानिए, जो किसानों के लिए फायदेमंद और सेहत के लिए बेहद जरूरी मानी जाती हैं.

गर्मी का मौसम आते ही लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर क्या खाएं और बाजार से कौन-सी सब्जियां खरीदें जो शरीर को ठंडक भी दें और सेहत भी सही रखें. तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच अगर सही मौसमी सब्जियां खाई जाएं तो शरीर काफी हद तक बीमारियों से बचा रह सकता है. साथ ही किसानों के लिए भी मई का महीना बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इस समय खेतों में कई ऐसी ताजा सब्जियां तैयार होती हैं जिनकी बाजार में खूब मांग रहती है. वही सही मौसम में उगाई गई सब्जियां जल्दी खराब नहीं होतीं, स्वाद में बेहतर होती हैं और बाजार में अच्छी कीमत भी दिलाती हैं.

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सबसे पहले बात करें तोरई की. गर्मियों में तोरई लोगों की पहली पसंद बन जाती है. यह हल्की होती है और जल्दी पक भी जाती है. गांवों में आज भी लोग दाल के साथ तोरई की सब्जी खाना पसंद करते हैं. साथ ही इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे शरीर ठंडा रहता है और पेट भी हल्का महसूस करता है.
सबसे पहले बात करें तोरई की. गर्मियों में तोरई लोगों की पहली पसंद बन जाती है. यह हल्की होती है और जल्दी पक भी जाती है. गांवों में आज भी लोग दाल के साथ तोरई की सब्जी खाना पसंद करते हैं. साथ ही इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे शरीर ठंडा रहता है और पेट भी हल्का महसूस करता है.
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खीरा भी मई के महीने में खाने वाली सबसे ताजगी देने वाली सब्जियों में से एक मानी जाती है. तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच खीरा शरीर को ठंडक देता है. साथ ही किसान भी जानते हैं कि गर्मियों में इसकी मांग सबसे ज्यादा रहती है. लोग इसे सलाद, रायता और सीधे नमक लगाकर खाना पसंद करते हैं. यह शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता.
खीरा भी मई के महीने में खाने वाली सबसे ताजगी देने वाली सब्जियों में से एक मानी जाती है. तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच खीरा शरीर को ठंडक देता है. साथ ही किसान भी जानते हैं कि गर्मियों में इसकी मांग सबसे ज्यादा रहती है. लोग इसे सलाद, रायता और सीधे नमक लगाकर खाना पसंद करते हैं. यह शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता.
Published at : 19 May 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
Summer Vegetables Healthy Vegetables May Seasonal Vegetables Cooling Vegetables For Summer

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