मसूरी: अगर आप दिल्ली या उत्तर भारत में रहते हैं तो मसूरी आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है. बस या शेयरिंग कैब से पहुंचने पर खर्च ज्यादा नहीं होता. यहां आप कैमल्स बैक रोड, गन हिल पॉइंट और मॉल रोड जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं. पहाड़ों की ठंडी हवा और बजट-फ्रेंडली गेस्ट हाउस आपको कम दाम में ही मस्त ट्रिप देंगे.