हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलBudget Friendly Travel Tips: सिर्फ 2 हजार रुपयें में इन जगहों को कर सकते हैं विजिट, कम खर्च में होगी पूरी मस्ती

Budget Friendly Travel Tips: सिर्फ 2 हजार रुपयें में इन जगहों को कर सकते हैं विजिट, कम खर्च में होगी पूरी मस्ती

Budget Friendly Travel Tips: सिर्फ 2000 रुपये में भारत के खूबसूरत और किफायती टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सैर करें और कम बजट में भरपूर मस्ती का आनंद लें.

By : मीनू झा  | Updated at : 29 Sep 2025 04:21 PM (IST)
Budget Friendly Travel Tips: सिर्फ 2000 रुपये में भारत के खूबसूरत और किफायती टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सैर करें और कम बजट में भरपूर मस्ती का आनंद लें.

Budget Friendly Travel Tips: ट्रिप की प्लानिंग करते वक्त ज्यादातर लोगों के मन में खर्च को लेकर कई सवाल आते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ 2000 रुपये में भी आप शानदार ट्रिप का मजा ले सकते हैं? भारत के कुछ ऐसे खूबसूरत और किफायती टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, जहां आप कम पैसे में भी घूमना-फिरना और यादगार पलों का आनंद ले सकते हैं.

1/6
मसूरी: अगर आप दिल्ली या उत्तर भारत में रहते हैं तो मसूरी आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है. बस या शेयरिंग कैब से पहुंचने पर खर्च ज्यादा नहीं होता. यहां आप कैमल्स बैक रोड, गन हिल पॉइंट और मॉल रोड जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं. पहाड़ों की ठंडी हवा और बजट-फ्रेंडली गेस्ट हाउस आपको कम दाम में ही मस्त ट्रिप देंगे.
मसूरी: अगर आप दिल्ली या उत्तर भारत में रहते हैं तो मसूरी आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है. बस या शेयरिंग कैब से पहुंचने पर खर्च ज्यादा नहीं होता. यहां आप कैमल्स बैक रोड, गन हिल पॉइंट और मॉल रोड जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं. पहाड़ों की ठंडी हवा और बजट-फ्रेंडली गेस्ट हाउस आपको कम दाम में ही मस्त ट्रिप देंगे.
2/6
कसौली: हिमाचल का यह छोटा सा हिल स्टेशन सुकून चाहने वालों के लिए बेस्ट है. शांत वातावरण, घने देवदार के पेड़ और खूबसूरत ट्रैकिंग स्पॉट्स कसौली को खास बनाते हैं. दिल्ली-चंडीगढ़ से यहां बस या ट्रेन से कम पैसों में पहुंचा जा सकता है. 2000 रुपये में यहां खाना-पीना और लोकल घूमना आसानी से हो जाएगा.
कसौली: हिमाचल का यह छोटा सा हिल स्टेशन सुकून चाहने वालों के लिए बेस्ट है. शांत वातावरण, घने देवदार के पेड़ और खूबसूरत ट्रैकिंग स्पॉट्स कसौली को खास बनाते हैं. दिल्ली-चंडीगढ़ से यहां बस या ट्रेन से कम पैसों में पहुंचा जा सकता है. 2000 रुपये में यहां खाना-पीना और लोकल घूमना आसानी से हो जाएगा.
3/6
आगरा: अगर आपने ताजमहल अब तक नहीं देखा तो यह मौका है. आगरा का सफर बेहद सस्ता है और ट्रेन या बस से आसानी से पहुंचा जा सकता है. यहां आप ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी जैसी जगहों को देख सकते हैं. स्ट्रीट फूड और कम पैसे वाले होटल्स आपकी यात्रा को आसान और सस्ता बना देंगे.
आगरा: अगर आपने ताजमहल अब तक नहीं देखा तो यह मौका है. आगरा का सफर बेहद सस्ता है और ट्रेन या बस से आसानी से पहुंचा जा सकता है. यहां आप ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी जैसी जगहों को देख सकते हैं. स्ट्रीट फूड और कम पैसे वाले होटल्स आपकी यात्रा को आसान और सस्ता बना देंगे.
4/6
नैनीताल: नैनीताल अपने झीलों और खूबसूरत नजारों के लिए मशहूर है. अगर आप नैनी झील में बोटिंग, स्नो व्यू प्वॉइंट या टी-स्टॉल पर चाय का मजा लेना चाहते हैं तो ज्यादा खर्च नहीं होगा. कम पैसे में होटल्स और लोकल ट्रांसपोर्ट से यह जगह आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगी.
नैनीताल: नैनीताल अपने झीलों और खूबसूरत नजारों के लिए मशहूर है. अगर आप नैनी झील में बोटिंग, स्नो व्यू प्वॉइंट या टी-स्टॉल पर चाय का मजा लेना चाहते हैं तो ज्यादा खर्च नहीं होगा. कम पैसे में होटल्स और लोकल ट्रांसपोर्ट से यह जगह आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगी.
5/6
हिमाचल प्रदेश: हिमाचल में कई छोटे-छोटे हिल स्टेशन हैं जहाँ आप कम बजट में घूम सकते हैं. धर्मशाला, सोलन या मंडी जैसे छोटे शहर भी खूबसूरत हैं और खर्च भी कम आता है. पहाड़ों की गोद में सुकून पाने के लिए यह परफेक्ट डेस्टिनेशन है.
हिमाचल प्रदेश: हिमाचल में कई छोटे-छोटे हिल स्टेशन हैं जहाँ आप कम बजट में घूम सकते हैं. धर्मशाला, सोलन या मंडी जैसे छोटे शहर भी खूबसूरत हैं और खर्च भी कम आता है. पहाड़ों की गोद में सुकून पाने के लिए यह परफेक्ट डेस्टिनेशन है.
6/6
मथुरा-वृंदावन: धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो मथुरा और वृंदावन सबसे सस्ता और बेहतरीन विकल्प है. यहां आप श्रीकृष्ण जन्मभूमि, इस्कॉन मंदिर और बांके बिहारी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं. ट्रेन या बस से यहां पहुंचना बेहद आसान और सस्ता है. साथ ही यहां का लोकल खाना जेब पर भारी नहीं पड़ता.
मथुरा-वृंदावन: धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो मथुरा और वृंदावन सबसे सस्ता और बेहतरीन विकल्प है. यहां आप श्रीकृष्ण जन्मभूमि, इस्कॉन मंदिर और बांके बिहारी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं. ट्रेन या बस से यहां पहुंचना बेहद आसान और सस्ता है. साथ ही यहां का लोकल खाना जेब पर भारी नहीं पड़ता.
Published at : 29 Sep 2025 04:21 PM (IST)
Trip INDIA Budget Friendly Travel

