योगी प्याज और लहसुन के सेवन से क्यों करते हैं परहेज? जानिए इसका आध्यात्मिक कारण

हिंदू वैदिक ग्रंथों और आयुर्वेद में योगी और ऋषि पारंपरिक रूप प्याज और लहसुन को परहेज करते आ रहे हैं, क्योंकि इससे मन, शरीर और आध्यात्मिक ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है. खाद्य पदार्थों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें सात्विक (शुद्ध, संतुलित), राजसिक (उत्तेजक) और तामसिक (मंद) है.