एक्सप्लोरर
योगी प्याज और लहसुन के सेवन से क्यों करते हैं परहेज? जानिए इसका आध्यात्मिक कारण
Yogis Avoid Onion And Garlic: हमेशा से ही भारतीय गुरुओं और योगियों ने प्याज और लहसुन को खाने से परहेज किया है. आखिर ऐसा करने के पीछे क्या कारण हैं और धर्म गुरु किन मान्यताओं का पालन करते आ रहे हैं.
योगी प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाते हैं?
धर्म
5 Photos
लड़कियों के गुलाबी और सफेद नाखून बताएंगे उनका स्वभाव और भाग्य! जानिए सामुद्रिक शास्त्र से जुड़ा रहस्य
धर्म
8 Photos
Chanakya Niti: चाणक्य के ये 7 नियम बदल देंगे आपकी किस्मत, सफलता पाने के लिए जरूर अपनाएं!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
हरियाणा
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
इंडिया
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
मूवी रिव्यू
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion