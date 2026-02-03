बांके बिहारी और प्रेम मंदिर तो सब जाते हैं, लेकिन ये 5 मंदिर वृंदावन की असली आत्मा हैं!

वृंदावन एक ऐसी जगह, जो किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है. उत्तर प्रदेश का सुंदर और छोटा सा शहर जो भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी पौराणिक कथाओं और मिथकों के लिए चर्चित है. वृंदावन शहर कृष्ण भक्तों के लिए आध्यात्मिक केंद्र के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है. पवित्र घाटों और प्राचीन मंदिरों से भरपूर वृंदावन में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं. वृंदावन कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है, जो इसे हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाता है. वृदांवन में पांच मंदिर अपने इतिहास, स्थापत्य कला और आध्यात्मिक महत्व के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं.