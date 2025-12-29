हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दक्षिण भारत के 9 अद्भुत मंदिर, जहां रहस्य, वास्तुकला और आस्था मिलकर चौंका देते हैं!

दक्षिण भारत के 9 अद्भुत मंदिर, जहां रहस्य, वास्तुकला और आस्था मिलकर चौंका देते हैं!

Famous Temples of South India: दक्षिण भारत प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ आध्यात्मिकता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है. जानिए दक्षिण भारत के 9 ऐसे मंदिर जो पवित्र होने के साथ भव्य भी हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 29 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Famous Temples of South India: दक्षिण भारत प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ आध्यात्मिकता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है. जानिए दक्षिण भारत के 9 ऐसे मंदिर जो पवित्र होने के साथ भव्य भी हैं.

दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिर

1/9
पलानी मुरुगन मंदिर भगवान मुरुगन के 6 पवित्र स्थलों में से एक है, जो तमिलनाडु में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है. यहां आने वाले भक्त अक्सर नंगे पैर तीर्थ यात्रा करते हैं और मंदिरों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हैं.
पलानी मुरुगन मंदिर भगवान मुरुगन के 6 पवित्र स्थलों में से एक है, जो तमिलनाडु में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है. यहां आने वाले भक्त अक्सर नंगे पैर तीर्थ यात्रा करते हैं और मंदिरों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हैं.
2/9
तिरुवन्नामलाई स्थित अन्नामलाईयार मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो पांच पंचभूतों स्थलों में अग्नि तत्व को दर्शाता है. यह पवित्र अन्नामलाई पहाड़ियों के नीचे है, जहां भक्त गिरिवलम मंदिर की परिक्रमा करते हैं.
तिरुवन्नामलाई स्थित अन्नामलाईयार मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो पांच पंचभूतों स्थलों में अग्नि तत्व को दर्शाता है. यह पवित्र अन्नामलाई पहाड़ियों के नीचे है, जहां भक्त गिरिवलम मंदिर की परिक्रमा करते हैं.
Published at : 29 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Hinduism South India TEMPLE

