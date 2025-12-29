दक्षिण भारत के 9 अद्भुत मंदिर, जहां रहस्य, वास्तुकला और आस्था मिलकर चौंका देते हैं!

पलानी मुरुगन मंदिर भगवान मुरुगन के 6 पवित्र स्थलों में से एक है, जो तमिलनाडु में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है. यहां आने वाले भक्त अक्सर नंगे पैर तीर्थ यात्रा करते हैं और मंदिरों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हैं.